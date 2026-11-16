Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.13 комментариев
В Турции маршрутка упала в море из-за инсульта у водителя
В турецком Айвалыке маршрутка упала в море из-за инсульта у водителя
В турецком городе Айвалык маршрутный автобус вылетел с трассы в море после того, как у водителя случился смертельный инсульт, 11 пассажиров были спасены.
«Маршрутный автобус вылетел с трассы в море в городе Айвалык после того, как у водителя случился инсульт. Водитель скончался», – приводит РИА «Новости» сообщение местных властей.
Находившиеся в транспортном средстве 11 человек, включая ребенка, были спасены, их жизням ничто не угрожает. В спасении людей принимали участие прохожие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в турецкой провинции Анталья микроавтобус с группой альпинистов съехал в кювет.
СМИ сообщили о гибели 11 человек при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в турецкой провинции Маниса.