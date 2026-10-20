Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.3 комментария
Bild: Volkswagen отзывает 72,7 тыс. электромобилей из-за дефектов батарей
Германский автоконцерн Volkswagen отзывает почти 72,7 тыс. электромобилей по всему миру из-за производственного брака высоковольтных батарей, пишет Bild.
В мастерские Германии будут отозваны около 10 тыс. электромобилей, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild. Кампания коснется моделей VW ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz и Cupra Born.
В ходе внутренних проверок было установлено, что в ряде машин семейства ID отдельные ячейки высоковольтных батарей не соответствуют стандартам качества из-за производственного брака поставщиков, пишет Handelsblatt.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник автоконцерн Volkswagen решил заморозить зарплаты сотрудников до 2030 года.
В феврале BMW предупредила о возможном отзыве полумиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания.
В прошлом году Volkswagen сократил выпуск автомобилей в Германии из-за низкого спроса.