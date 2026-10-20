  • Новость часаВенгрия заблокировала очередной этап процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    14 комментариев
    20 октября 2026, 18:07 • Новости дня

    Bild: Volkswagen отзывает 72,7 тыс. электромобилей из-за дефектов батарей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германский автоконцерн Volkswagen отзывает почти 72,7 тыс. электромобилей по всему миру из-за производственного брака высоковольтных батарей, пишет Bild.

    В мастерские Германии будут отозваны около 10 тыс. электромобилей, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild. Кампания коснется моделей VW ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz и Cupra Born.

    В ходе внутренних проверок было установлено, что в ряде машин семейства ID отдельные ячейки высоковольтных батарей не соответствуют стандартам качества из-за производственного брака поставщиков, пишет Handelsblatt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник автоконцерн Volkswagen решил заморозить зарплаты сотрудников до 2030 года.

    В феврале BMW предупредила о возможном отзыве полумиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания.

    В прошлом году Volkswagen сократил выпуск автомобилей в Германии из-за низкого спроса.

    19 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Названы расходы ФРГ из-за попытки конфискации танкера Eventin

    RND: Содержание конфискованного танкера Eventin обошлось Германии в 3 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка властей Германии конфисковать нефтяной танкер Eventin из-за санкций ЕС обходится стране в 8 тыс. евро ежедневно, а общие расходы уже достигли 3 млн евро, сообщила медиагруппа RND со ссылкой на экспертов.

    Содержание судна требует значительных затрат на дизельное топливо для генераторов и насосов, а также на оплату труда команды и техперсонала. Если суд встанет на сторону владельцев танкера, Германии, возможно, придется выплатить компенсацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.

    В феврале 2025 года танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тыс. тонн нефти, потерял управление и дрейфовал у побережья Германии. Судно отбуксировали к острову Рюген, после чего власти решили изъять его, так как оно попало в санкционный список ЕС.

    Напомним, в прошлом году немецкая таможня конфисковала танкер Eventin со 100 тыс. тонн российской нефти.

    Этой весной помощник президента Николай Патрушев заявил, что Евросоюз выдумал термин «теневой флот» для борьбы с Россией.

    В прошлом году ЕС добавил в черный список 40 танкеров. Брюссель ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за связь с этими судами.

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    19 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Германия договорилась с Nvidia о партнерстве в сфере промышленного ИИ

    Германия и Nvidia заключили соглашение о внедрении ИИ в промышленность

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    Документ был подписан на международном инвестиционном саммите Invest in Germany в Берлине, сообщает ТАСС.

    «Согласно документу, партнеры договорились о продвижении инициативы по разработке передовых моделей искусственного интеллекта для сферы физического ИИ», – заявили в пресс-службе правительства ФРГ.

    Инициатива нацелена на систематическое внедрение промышленного ИИ и создание в Европе современной экосистемы с участием немецких компаний и институтов.

    Центральным элементом станет платформа «Индустрия 4.0», которая переориентируется на эту тематику и останется открытой для международного сотрудничества.

    Приоритетом станет разработка решений на базе платформ Nvidia Nemotron и Cosmos, для чего компания расширит присутствие и инвестиции в ФРГ.

    В правительстве отметили, что партнерство объединит «немецкое инженерное искусство с передовыми технологиями ИИ», повысит производительность труда и обеспечит технологический суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Nvidia выпустила инструмент, блокирующий опасные действия ИИ. Компания представила платформу защиты от его несанкционированных действий.

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу во время выступления на сцене.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 22:58 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал посла Германии из-за обвинений в подготовке покушений

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Тегеране Акселя Диттмана, чтобы выразить протест в связи с подозрениями в подготовке покушений на еврейских деятелей.

    МИЛ Ирана выразил дипломату решительный протест в связи с подходом ряда немецких официальных лиц по отношению к Тегерану, передает РИА «Новости».

    «После безосновательных обвинений со стороны властей Германии в адрес Ирана в министерство иностранных дел был вызван посол Германии в Тегеране», – говорится в сообщении МИД.

    Высший земельный суд Гамбурга приговорил гражданина Дании с афганскими корнями и его сообщника к длительным срокам лишения свободы за шпионаж в пользу Ирана. Суд счел доказанным факт слежки за Шустером и Беком. По версии следствия, осужденные готовили покушение на Бека, а один из них также планировал поджечь кошерный продуктовый магазин в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД Германии вызвал посла Ирана Маджида Нили Ахмадабади. Причиной стали подозрения в подготовке покушений на председателя центрального совета евреев Германии Йозефа Шустера и главу немецко-израильского общества Фолькера Бека.

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    19 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Подавший над Францией аварийный сигнал самолет ВВС США сел в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет ВВС США Lockheed Martin C-130J Hercules, ранее подавший аварийный сигнал во время полета над Францией, успешно совершил посадку на территории Германии.

    Самолет сел в ФРГ примерно в 20:15 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные. Известно, что Lockheed Martin C-130J Hercules вылетел с немецкой авиабазы Рамштайн. Вскоре после этого, находясь в воздушном пространстве Франции, борт подал аварийный сигнал 7700, развернулся и взял обратный курс на Германию, постепенно снижаясь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военный самолет США C-130J подал аварийный сигнал в небе над Францией.

    Кроме того, самолет ВВС США подал сигнал бедствия над Алабамой.

    В четверг три самолета в Европе подали сигналы бедствия.

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    19 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Вагенкнехт раскритиковала Мерца за поддержку выплат Украине

    Вагенкнехт раскритиковала канцлера ФРГ Мерца за поддержку выплат Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Основательница немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Сара Вагенкнехт подвергла критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его позицию по увеличению финансовой поддержки Киева.

    Вагенкнехт заявила, что Мерц выступает за увеличение выплат Украине на фоне просьб Владимира Зеленского к ЕС выделить Киеву еще 70 млрд евро, передает РИА «Новости». «Как будто мы и так уже не растратили достаточно денег налогоплательщиков на коррумпированную клику Зеленского!» – сказала она.

    Политик отметила, что поддержка Киева обошлась Германии более чем в 100 млрд евро, не считая средств, выплачиваемых по линии Евросоюза.

    Вагенкнехт подчеркнула, что немцев не должны «обдирать до нитки», в то время как другие страны, в первую очередь США, практически прекратили свои выплаты. Она добавила, что канцлер проводит политику против собственного народа и должен уйти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц сообщил, что саммит ЕС не принял решений по Украине.

    Сообщалось, что Германия потратила треть выделенных на помощь Киеву денег внутри страны.

    Аудиторы федеральной счетной палаты ФРГ предупредили, что к 2030 году бюджету Германии может не хватить 108 млрд евро.

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    20 октября 2026, 08:25 • Новости дня
    Депутат бундестага заявил об истощении финансов ЕС на поддержку Украины

    Депутат бундестага Котре заявил об истощении у ЕС финансов на поддержку Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европейского союза постепенно исчерпывают финансовые ресурсы для оказания помощи Киеву, заявил член комитета бундестага по экономике и энергетике от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

    «Все очевиднее, что военные цели ЕС, заключающиеся в победе над Россией, недостижимы. У государств постепенно заканчиваются деньги», – заявил Котре, передает РИА «Новости».

    Депутат отметил, что в Европе все чаще будут звучать призывы к прекращению поддержки Киева. По его словам, сейчас в европейских странах преобладает ничем не подкрепленная пропаганда о победе Украины, однако ситуация может быстро измениться.

    Ранее лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила об отсутствии у Франции средств для дальнейшего финансирования Киева, а премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил отказ страны участвовать в новом кредите ЕС. Кроме того, ландтаг Саксонии-Анхальт принял резолюцию с требованием прекратить военную помощь Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу саммит ЕС отложил поиск финансирования Украины до конца года.

    В четверг оппозиция Италии обвинила власти в обогащении оружейников за счет Украины.

    В среду словацкий премьер исключил участие страны в новом кредите Евросоюза для Украины.

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    20 октября 2026, 09:33 • Новости дня
    Канцлер ФРГ рассказал о попытках убедить США помогать Киеву

    Bloomberg: Канцлер ФРГ рассказал о попытках убедить США помогать Украине

    Канцлер ФРГ рассказал о попытках убедить США помогать Киеву
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что регулярно предпринимает попытки убедить президента США Дональда Трампа продолжать поддержку Европы и Киева.

    Глава германского правительства отметил, что позиция Европы относительно дальнейшей поддержки украинской стороны остается неизменной.

    «Каждый раз, когда я встречаюсь с Дональдом Трампом, я пытаюсь убедить его, что это должно быть в его же интересах. Стабильная Европа, европейский континент, Европейский союз в качестве партнера – это то, что выгодно и для американцев», – цитирует Мерца РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Политик добавил, что до конца года проведет личную встречу с американским лидером для обсуждения ситуации вокруг Украины. Мерц подчеркнул готовность к сотрудничеству с Вашингтоном в рамках НАТО и стремление убедить администрацию США действовать сообща с Европой для разрешения конфликта.

    В понедельник депутат бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала Мерца за поддержку выплат Украине. В прошлом году Трамп выступил против помощи украинской стороне за счет американских налогоплательщиков. Тогда же он одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Киеву.

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    20 октября 2026, 05:32 • Новости дня
    Более 16 тыс. грузовиков отозвали в России с начала года

    Росстандарт: С начала года в России отозвали более 16 тыс. грузовиков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала 2026 года на территории России под отзывные кампании подпали свыше 16 тыс. грузовых автомобилей, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

    В этом году несколько компаний объявляли об отзыве автотехники, в том числе грузовиков FAW типа CA4180 и Shacman SX3258, сообщили ТАСС в ведомстве.

    Ранее Росстандарт запретил выпуск в обращение в России транспортных средств марок DONGFENG типа DFRZ-35, FOTON типа 77N5BJ, XCMG типа XCT50G5-1S и XCA200G7-1S, а также JAC типа K7. Аналогичные меры затронули заводы, выпускающие специальную технику на базе шасси JAC, KIA, SHACMAN, FAW и FORD.

    Ведомство выдало предписания о разработке программ по предотвращению причинения вреда, которые предусматривают проведение отзывных кампаний. Эти меры должны включать устранение нарушений для эксплуатируемых и непроданных машин с определением конкретных VIN-номеров и сроков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Росстандарт запретил продажи ряда моделей грузовиков DONGFENG, FOTON, XCMG и JAC. Летом ведомство остановило реализацию китайских автомобилей Camc H7 и спецтехники. В прошлом году в России ввели запрет на продажу четырех моделей китайских грузовиков.

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    20 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Раскрыты схемы обмана водителей через поддельные QR-коды на парковках

    Мошенники начали похищать данные водителей через поддельные уведомления на парковках

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мошенники крадут данные водителей с помощью фишинговых уведомлений и поддельных QR-кодов на парковках, сообщила специалист в области безопасности Алена Яковлева.

    «Самая массовая угроза – фишинг под видом официальных уведомлений. Водителю приходит сообщение о блокировке ЭПТС, просроченном техосмотре или штрафе со скидкой, а внутри ссылка или номер для уточнения. Цель – выманить данные карты или логин от личного кабинета. Еще опаснее поддельные QR-коды на парковках: переход ведет на сайт-клон, где крадут платежные данные», – рассказала Яковлева «Ленте.ру».

    Также мошенники распространяют вредоносные приложения для оплаты штрафов или ОСАГО, которые перехватывают СМС и крадут деньги со счета. На дорогах злоумышленники могут имитировать поломку автомобиля, чтобы направить водителя в «свой» автосервис с завышенными ценами, или провоцировать ДТП на круговых перекрестках и в пробках.

    При покупке и продаже машин мошенники часто требуют предоплату в криптовалюте, навязывают сомнительные приложения или используют анонимные кошельки на поддельных площадках. Опасны и сделки по генеральной доверенности, которые могут привести к дополнительным платежам или потере автомобиля, добавила Яковлева.

    Во вторник стало известно о схеме кражи Telegram-аккаунтов через детское голосование. В понедельник сообщалось об обмане с выигрышами в мессенджере. В воскресенье Следственный комитет предупредил о вовлечении россиян в мошеннические схемы через установку сим-боксов.

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    20 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    Нефтепродукты в Германии подорожали на 50% из-за конфликта вокруг Ирана

    Нефтепродукты в Германии за год подорожали более чем на 50%

    Tекст: Мария Иванова

    В сентябре 2026 года цены на нефтепродукты в Германии увеличились более чем на 50% в годовом выражении на фоне боевых действий на Ближнем Востоке, сообщило федеральное статистическое ведомство страны (Destatis).

    «На фоне боевых действий в Иране и на Ближнем Востоке цены на нефтепродукты выросли на 51,3% по сравнению с сентябрем 2025 года», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В сравнении с августом 2026 года стоимость нефтепродуктов поднялась на 8,2%. С 2025 года нафта стала дороже на 53,8%, моторное топливо – на 48,6%, а легкий мазут подорожал на 91,8%.

    Кроме того, в сентябре природный газ вырос в цене на 15% в годовом выражении для всех категорий потребителей, электроэнергия подорожала на 8,2%.

    Конфликт между США и Ираном привел к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив, который является основным маршрутом для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Это вызвало рост цен на топливо по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немцы начали массово воровать бензин из-за рекордных цен.

    В сентябре сообщалось, что власти страны планируют ввести потолок цен на топливо. Тогда стоимость бензина в Германии обновила исторический рекорд.

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    20 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    The War Zone: Германия отказалась закупать ударные беспилотники Boeing

    Министерство обороны Германии уведомило американскую компанию Boeing об отказе от планов по прямой закупке беспилотных аппаратов MQ-28 Ghost Bat.

    Немецкое военное ведомство решило не приобретать напрямую американские аппараты для своей программы создания совместных боевых самолетов, пишет The War Zone.

    Представители Boeing подтвердили отказ немецкой стороны. В Минобороны ФРГ комментировать ситуацию отказались, сославшись на правила государственных закупок.

    Ранее ожидалось, что Берлин примет новые аппараты на вооружение бундесвера к 2029 году, однако теперь сроки сдвигаются на начало 2030-х годов. Летные испытания альтернативных моделей планируется начать в 2027 году. В качестве возможных вариантов замены рассматриваются европейские разработки, включая проекты компаний Airbus и Helsing.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье расходы на бундесвер нарушили критерии устойчивости бюджета Германии.

    До этого Берлин решил закупать беспилотники с сеткометами для защиты военных баз.

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    20 октября 2026, 11:47 • Новости дня
    Активисты приклеили себя к дороге у завода концерна Rheinmetall в Берлине

    DPA: В Берлине девять человек приклеили себя к асфальту у завода Rheinmetall

    Tекст: Мария Иванова

    Группа из 11 протестующих заблокировала автомобильное движение в берлинском районе Веддинг, приклеив себя к проезжей части перед территорией германского оборонного концерна Rheinmetall.

    Сигнал о происшествии поступил в правоохранительные органы в 05:30 по местному времени. Девять из 11 участников акции приклеили себя к асфальту, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Для нормализации обстановки и освобождения проезжей части на место инцидента прибыли около 90 сотрудников полиции.

    Оборонный концерн Rheinmetall летом запустил военное производство на базе бывшего поставщика автомобильных комплектующих Pierburg. С тех пор предприятие регулярно становится объектом протестных акций, в одной из которых ранее принимала участие шведская активистка Грета Тунберг. Компания является крупнейшим производителем оружия в Германии и активно расширяет производство на фоне конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе активисты в Германии заблокировали движение транспорта с ядерными отходами.

    В прошлом месяце полиция Нидерландов задержала 100 экоактивистов после перекрытия скоростной трассы.

    В начале сентября немецкие правоохранительные органы начали поиски экорадикала, подозреваемого в нападении на энергетические объекты.

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    20 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Мерц назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет

    Bloomberg: Мерц назвал поддержку Украины большой нагрузкой на бюджеты в Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что оказание помощи киевским властям провоцирует серьезные финансовые трудности для государств Европы.

    По словам главы немецкого правительства, продолжающаяся поддержка Киева оборачивается экономическими сложностями для стран региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    «Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты…» – сказал Мерц.

    При этом канцлер попытался оправдать несение подобного финансового бремени тем, что поддержка является важным делом для Европейского союза. Он также заявил, что Германия совместно с другими союзниками в настоящее время оказывает киевской стороне военную и экономическую помощь совершенно самостоятельно, обходясь без участия Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер ФРГ рассказал о попытках убедить США помогать Киеву.

    В понедельник депутат Сара Вагенкнехт раскритиковала Мерца за поддержку выплат украинской стороне.

    В пятницу глава правительства усомнился в достижении соглашения по бюджету Европейского союза до конца текущего года.

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    20 октября 2026, 07:14 • Новости дня
    Импорт китайских легковых автомобилей в Россию показал рекордное значение

    Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли до 1,59 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В сентябре импорт легковых машин из Китая в Россию увеличился почти вдвое в годовом выражении и достиг максимальных значений за последние два года, свидетельствуют данные китайской таможни.

    В сентябре поставки легковых автомобилей из КНР в Россию достигли 1,59 млрд долларов, став максимальными с сентября 2024 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайского ведомства.

    В годовом выражении экспорт машин вырос в 1,7 раза, а по сравнению с августом рост составил 10%. За первые три квартала суммарный объем поставок автомобилей из Китая в Россию достиг 10,67 млрд долларов, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    Благодаря таким объемам Россия сохранила лидерство среди импортеров китайских автомобилей. В пятерку крупнейших покупателей также вошли Великобритания, Бельгия, Бразилия и Австралия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генеральный консул КНР У Дэминь назвал среднюю стоимость китайского автомобиля на российском рынке. Россия заняла второе место по объему импорта машин из этой страны. Весной президент Владимир Путин заявил об успешном выпуске китайских автомобилей в России.

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    20 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Эстонские депутаты потребовали лишить Шредера государственного ордена

    ERR: Депутаты Эстонии потребовали лишить Шредера ордена Креста земли Марии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европарламента Рихо Террас и члены Рийгикогу обратились к президенту Эстонии Юлле Мадизе с требованием лишить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера ордена Креста земли Марии I класса из-за его участия в дне рождения президента России Владимира Путина.

    Эстонские парламентарии намерены отозвать награду, врученную бывшему руководителю немецкого правительства в 2000 году за вклад в развитие двусторонних отношений, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    Поводом для инициативы стал недавний визит Герхарда Шредера на празднование дня рождения российского президента, состоявшееся 7 октября. Авторы обращения посчитали, что этот поступок стал выражением моральной и политической поддержки российского лидера. Кроме того, экс-канцлеру припомнили его руководящие должности в проектах газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2.

    Отмечается, что это уже вторая попытка эстонских политиков лишить немецкого деятеля награды. В апреле 2022 года лидер партии Isamaa Урмас Рейнсалу обращался с аналогичным требованием к тогдашнему президенту Алару Карису. Согласно местному законодательству, глава государства вправе отозвать орден в случае, если последующее поведение награжденного оказалось недостойным.

    Напомним, Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера.

    Немецкие политики из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) потребовали исключить Шредера из партийных рядов после его поездки в Россию на день рождения Путина.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Шредер спокойно отнесся к критике европейских политиков после его встречи с президентом России.

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    Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен

    Саудовская Аравия просит о защите от хуситов, которые нанесли по ней серию чувствительных ударов. Обязательства перед Эр-Риядом имеют Пакистан и Турция, «по понятиям» должен помочь и Египет. Но кто реально готов вступить в очередную войну на Ближнем Востоке с одной из самых грозных его сил? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Замороженные активы как инструмент движения к миру

      Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему русские становятся трезвенниками

      Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

      Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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