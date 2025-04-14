Audi и Porsche отозвали более 60 тыс. автомобилей в США из-за дефектов

В США отозвали 62,5 тыс. Audi и Porsche из-за проблем с безопасностью и ПО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Немецкие автопроизводители Audi и Porsche инициировали отзыв более 60 тыс. автомобилей в США из-за выявленных проблем с безопасностью, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) выявило дефекты в программном обеспечении и отдельных системах, что стало причиной отзыва машин.

Audi отзовет 44,3 тыс. автомобилей 14 различных моделей, включая Q7 и Q8. Проблема касается дисплея на приборной панели, который может некорректно показывать скорость и работу световых приборов. Хотя дефект может затронуть только два процента отзываемых машин, Audi обязалась исправить проблему у всех потенциально затронутых моделей.

Также под отзыв попали 8,5 тыс. автомобилей Porsche Macan, у которых обнаружены неисправности в камере заднего вида. Камера может давать искаженное изображение или вовсе не работать. Кроме того, 9,7 тыс. автомобилей Porsche Taycan были отозваны из-за проблем с системой срабатывания подушек безопасности на месте переднего пассажира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Tesla собиралась отозвать более 500 тыс. электромобилей из-за неисправности замков капота. Kia приняла решение отозвать более 29 тыс. кроссоверов Sportage в России. Volkswagen уже отозвал из России 445 автомобилей Tiguan.