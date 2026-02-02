Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?5 комментариев
Германия задержала россиян за якобы помощь ВПК России
Немецкие правоохранители пресекли деятельность группы, якобы организовавшей тысячи поставок санкционной продукции для российских оборонных предприятий, сообщили в федеральной прокуратуре Германии.
Таможенная служба ФРГ задержала пятерых человек, подозреваемых в нарушении европейского эмбарго, передает ТАСС.
Среди фигурантов дела оказались граждане с двойным гражданством, включая российское и украинское. Операция по поимке предполагаемых нарушителей прошла в городе Любек и его окрестностях.
В числе задержанных названы Никита С., Даниэль А. и Артем И. По версии следствия, они использовали зарегистрированную в Любеке компанию для закупки товаров и переправки их в Россию. Для маскировки торговых операций злоумышленники применяли разветвленную сеть фирм-прокладок.
Ключевой фигурант Никита С. занимал «ответственную должность» в российской фирме, выступавшей получателем грузов. Немецкие следователи предполагают, что к схеме могут быть причастны государственные ведомства, а конечным потребителем продукции был российский ВПК.
Группе вменяют организацию 16 тыс. незаконных отправлений на общую сумму 30 млн евро. Расследование велось при активной поддержке немецкой разведки.
Москва ранее указывала на стремление Германии создать сильнейшую армию в Европе под лозунгом сдерживания России.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему выявление в Германии так называемой «русской агентурной сети» указывает на то, насколько деградировала за последние годы квалификация немецкой контрразведки.