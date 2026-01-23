  • Новость часаПутин допустил глобальное похолодание вместо потепления
    Толстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России
    Рар: Озлобленный Зеленский срывается на Европе
    Вассерман: Методика преподавания иностранных языков в школах неэффективна
    Путин заявил о планах осваивать Арктику даже при глобальном похолодании
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле
    Конституционный суд Болгарии утвердил отставку Радева с поста президента
    МИД Италии упрекнул Зеленского в неблагодарности
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    10 комментариев
    23 января 2026, 18:05 • В мире

    Обвинения против «агента ГРУ» показывают упадок контрразведки Германии

    Обвинения против «агента ГРУ» показывают упадок контрразведки Германии
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Немецкие СМИ утверждают, что в стране выявлена целая «русская агентурная сеть», ФРГ высылает сотрудника российского посольства в Берлине. Похоже, перед нами не просто очередная антироссийская провокация, но признак того, насколько деградировала за последние годы квалификация контрразведки Германии. О чем идет речь?

    МИД Германии заявил о высылке сотрудника посольства России в Берлине из-за якобы шпионажа. «Правительство ФРГ не будет мириться со шпионажем в Германии, особенно если он прикрывается дипломатическим статусом. Сегодня мы вызвали российского посла и сообщили ему о высылке лица, занимавшегося шпионажем по поручению России», – говорится в заявлении МИД ФРГ. Как утверждает издание Spiegel, речь идет о заместителе военного атташе. Немецкие издания называют и его имя – по их данным, речь идет о помощнике/заместителе военного атташе посольства РФ в Берлине Андрее Майорове.

    Российская дипмиссия отвергла обвинения как нелепую и наспех состряпанную провокацию. Там также выразили сожаление, что Берлин взял курс на дальнейшую эскалацию отношений, используя для этого надуманные предлоги, и предупредили об ответе.

    Но сюжет начался с обвинений в адрес другой личности. В среду федеральная прокуратура ФРГ сообщила о задержании гражданки Германии и Украины Илоны В. («женщина немецко-украинского происхождения, которая проживает в ФРГ уже десятилетия») по подозрению в работе на российские спецслужбы. Утверждается, что она взаимодействовала с отставными сотрудниками бундесвера.

    Немецкое следствие также считает, что якобы именно Майоров был куратором 56-летней Илоны Винер (Копыловой), родившейся в Днепропетровске и владевшей консалтинговой фирмой Wiener&Partner. Она действительно встречалась с немецкими бизнесменами и политиками, ей даже удалось оказаться на фотоснимке за спиной Мерца и Зеленского на каком-то мероприятии. Немецкое следствие считает, что Винер «работала на ГРУ» с осени 2023 года и могла собирать информацию о совещании сотрудников НАТО в гостинице Adlon, о производстве беспилотников и контактах с Украиной.

    Утверждается также, что Винер, вероятно, познакомилась с бывшим начальником 61-го Испытательного центра ВВС Германии Вальтером Шторцем и отставным полковником ВВС Уве В., служившим на авиабазе Бюхель. Именно на этом объекте хранятся американские атомные бомбы.

    Якобы в квартире обеих мужчин (тут употребляется почему-то единственное число слова «квартира», так что неясно, жили ли они вместе или это просто Spiеgel ошибся) прошли обыски, изъяли мобильные телефоны. Шторц был попечителем НКО, которое возглавляла Винер, и она использовала его знакомства для установления связей в немецкой оборонной промышленности.

    Все это очень странно. Немецкое следствие и некоторые СМИ, которые явно контактировали с контрразведкой, не предъявляют никаких доказательств, хотя используют словосочетание «русская агентурная сеть».

    Единственное, что связывает Винер с двумя бывшими офицерами бундесвера – это то, что Шторц был одним из попечителей ее НКО. По сути, Шторц и Уве В. должны считаться информаторами Винер, но они не арестованы и, видимо, им даже не предъявлено никаких обвинений. Не зачитаны ордеры на арест, а такая процедура в ФРГ обязательна, и лишь затем суд принимает решение о мере пресечения. А если нет агентуры, то где же «агентурная сеть»?

    Тут может быть два варианта. Маловероятный: эти немецкие военные пенсионеры не знали или не понимали, что происходит у них под носом, и Винер использовала их втемную, чтобы подобраться к секретам НАТО. И самый очевидный – перед нами постановочное мероприятие германской контрразведки. Провокация с целью дискредитировать сотрудника военного атташата и российское посольство в целом с дальнейшим нагнетанием шпиономании.

    Но даже в этом случае смущает полное отсутствие доказательной базы. Илона Винер арестована, а, собственно говоря, за что? При ней была какая-то секретная или чувствительная информация? Похоже, что нет, иначе об этом было бы громко сообщено. «На кармане» ее не брали. При ней были какие-то дискредитирующие или обличающие ее как сотрудницу разведслужб предметы? Например, специфическое компьютерное оборудование? Тоже нет. Фотографии с известными бизнесменами и политиками? Так это ее работа как консультанта.

    Примерно так будет рассуждать адвокат. И никто не удивится, если суд первой инстанции освободит гражданку Винер как минимум под домашний арест. С другой стороны,

    если речь идет о провокации в отношении сотрудника российского военного атташата в Берлине, то это слишком уж странная трата ресурсов со стороны БНД.

    Во-первых, Майоров занимал должность в посольстве, которая позволяла ему носить военную форму, а в ряде случаев он просто был обязан одеваться по форме, например, на официальных мероприятиях. Никто и не скрывал принадлежность подполковника Майорова к воздушно-десантным войскам, чему есть множество подтверждений в виде фото с мероприятий. «Выявлять» его как военнослужащего (чем сейчас хвастаются немецкие СМИ) не было никакой нужды.

    Во-вторых, Майоров также не был пойман с поличным, нет никаких доказательств его работы на ГРУ или иную российскую разведслужбу. Если даже он где-то когда-то и пересекался с Винер, то это, опять же, их работа. Одна из функций дипломатического работника – обзаводиться знакомствами и связями. Работа же НКО Винер заключалась, по сути дела, в лоббизме, то есть ей также требовались многочисленные связи, отсюда и тяга к фотографированию с известными людьми. Где тут шпионаж?

    Все это, однако, лишь внешняя сторона вопроса. Если БНД считало помощника военного атташе сотрудником ГРУ (немцы имели на это право, паранойя – часть их профессии, и сотрудники военного атташата всегда под подозрением), то во всех учебниках по контрразведывательной работе написано, что сразу же высылать по надуманному предлогу выявленного сотрудника не надо. Куда выгодней или держать его при себе и контролировать тем самым его деятельность, или же и вовсе подставить к нему липовую «агентуру» и годами сливать через него дезинформацию. Третий вариант – перевербовать, но это к нашему случаю не относится.

    Такие игры длятся иногда очень долго, порой передаются по наследству через поколения сотрудников разведки и в случае провала не наносят той спецслужбе, что их устроила, никакого вреда.

    Скорее тот, кому «сливали дезу» и кто ее потреблял, будет при любом раскладе в дураках. И вместо такой прекрасной перспективы немецкая контрразведка выбрала сомнительный, почти силовой вариант. Который в перспективе грозит имиджевыми потерями из-за отсутствия доказательной базы.

    Кроме того, показательна и та легкость, с которой власти ФРГ пошли на высылку сотрудника российского посольства. В прежние времена каждая высылка становилась скандалом, а теперь это как общий фон жизни. Такое снижение порога допустимой эскалации свидетельствует не только об общем ужесточении нравов, но и о падении качества работы западной контрразведки. Ну, действительно, зачем напрягаться, выстраивать какие-то игры, подготавливать дезинформацию, воспитывать агентуру, когда можно просто выслать одного и арестовать другую под надуманным предлогом и закрыть вопрос.

    Все эти «методы контрразведывательной работы» стали в Европе общим правилом. Теряется и сам смысл этой деятельности, и его основные критерии. То ли все разом разучились работать, то ли простота решений, которая, как известно, хуже воровства, стала критерием эффективности в такой чувствительной сфере, как разведка и контрразведка. Внешний эффект теперь в Европе почему-то важнее настоящей работы.

    В России, кстати, все по-другому. Недавно ФСБ РФ выявила, что второй секретарь административно-хозяйственного отдела посольства Британии Дэвис Гарет Самьюэль – сотрудник британской разведки. Его тут же лишили аккредитации и предложили в две недели (не в 24 часа!) покинуть Россию. Честно сказали: парень ничего еще сделать не успел, но в силу сложившихся дипломатических обстоятельств мы его видеть в Москве не хотим. Обстоятельства тут выше шпионской игры, поскольку именно в Лондоне начали черед бесконечных высылок сотрудников российского посольства.

    Но так честнее. Никто не устраивал против Самьюэля провокаций, не подверстывал его домашние фото к делу и не разглашал через СМИ его личные данные. Вежливо, в две недели – до свиданья. Нет даже намека на эскалацию напряженности. Просто такая жизнь, парню не повезло. В Европе же привычка к публичным скандалам уже стала подменять элементарные правила поведения, важные не только в обычной жизни, но стократ – в отношениях дипломатов и разведслужб.

    Пушилин сообщил об ускорении продвижения ВС России за Северском
    Corriere della Sera: Киеву предложат отказаться от территорий за 800 млрд долларов
    Стоимость платины на NYMEX достигла рекордного уровня
    На Украине за год смертность в три раза превысила рождаемость
    Сборку фюзеляжа Ту-214 сократили до 12 дней
    Похищенного сына красноярского бизнесмена нашли на квартире с девушкой
    Бизнесмен потребовал обязать Киркорова снести постройки у Москвы-реки

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации