BFMTV сообщил, что экс-президент Франции Саркози может вернуться в тюрьму

Tекст: Катерина Туманова

В понедельник, 9 марта, суд вынес решение по ходатайству Николя Саркози об объединении его приговоров по делам Бисмута и Bygmalion. Как стало известно BFMTV из источника, близкого к делу, ходатайство бывшего президента было отклонено судом.

В феврале 2025 года Николя Саркози попросил, чтобы его шестимесячный тюремный срок по делу Bygmalion, который мог проходить в рамках альтернативных условий, был засчитан как отбытый в связи с ношением электронного браслета с февраля по май 2025 года в рамках дела Бисмута. Эта просьба была отклонена.

Слияние приговоров предусмотрено статьей 132-4 Уголовного кодекса . Такое ходатайство возможно в том случае, если судебные разбирательства проводятся раздельно, преступления совершены «одновременно», то есть последовательно до вынесения окончательного обвинительного приговора, и приговоры одинакового характера вступили в законную силу.

До апелляционного процесса по делу о финансировании Ливии у Саркози есть возможность обжаловать решение суда.

Николя Саркози был осужден за то, что в 2012 году допустил выход своей избирательной кампании из-под финансового контроля, начав использовать систему двойного выставления счетов, созданную агентством Bygmalion, которое и дало название этому делу.

С понедельника, 16 марта 2026 года, Саркози предстанет перед судом в апелляционном порядке по делу о предполагаемом финансировании его избирательной кампании 2007 года Ливией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французский экс-президент Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о финансировании его избирательной кампании Муаммаром Каддафи. В ноябре 2025 года суд решил освободить Саркози из тюрьмы под судебный контроль. После освобождения Саркози заявил, что сосредоточится на подготовке к апелляции.