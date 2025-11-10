Суд решил освободить Саркози из тюрьмы

Tекст: Ольга Иванова

Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Франции Николя Саркози об освобождении из тюрьмы под судебный контроль, передает ТАСС. Решение суда стало известно сегодня, 10 ноября, после заседания, на котором были рассмотрены аргументы защиты.

По условиям принятого судебного контроля Саркози запрещено выезжать за пределы Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на решение суда.

Ожидается, что Саркози будет освобожден в ближайшие часы, после чего будет обязан соблюдать все предписания, установленные судом.

В понедельник стало известно, что прокуратура предложила суду перевести бывшего президента Франции Николя Саркози под судебный контроль.



