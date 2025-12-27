Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.3 комментария
Ученый Богачёв сообщил о высоком уровне солнечной активности в 2026 году
Уровень солнечной активности в 2026 году сохранится на значительном уровне несмотря на сокращение числа сильных вспышек, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.
«Уровень солнечной активности в 2026 году останется значительным, хотя число событий уровня M и X, как считается, продолжит снижаться», – сказал он РИА «Новости».
По словам Богачёва, в 2025 году фиксировался убывающий тренд солнечной и геомагнитной активности, хотя некоторые всплески имели место. За прошедший год было зафиксировано 18 вспышек X-класса и 333 вспышки М-класса – это значительно меньше, чем в 2024 году, когда число очень сильных вспышек достигало 54, а сильных – 885.
Ученый отметил, что обычные вспышки C-класса остались примерно на прежнем уровне – их количество составило около 2,8 тыс. за год.
«В абсолютных цифрах уровень вспышечной активности всё еще достаточно высокий. Речь не о единицах или десятках событий, а сотнях и тысячах, поэтому обратиться в ноль как по волшебству в течение года все это, очевидно, не сможет», – резюмировал Богачёв.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, специалисты сообщили, что в 2025 году количество магнитных бурь достигло максимума за последнее десятилетие. Глава РАН Красников рассказал об уникальных измерениях солнечной активности.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД выяснила, каким будет календарь магнитных бурь в январе 2026.