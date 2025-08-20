Ученые зафиксировали опасное загрязнение моря на курорте Аланьи

Профессор Доган сообщил о резком росте экологических рисков на курортах Аланьи

Tекст: Мария Иванова

Загрязнение Средиземного моря в районе турецкого курорта Аланья достигло опасного уровня и вызывает серьезную обеспокоенность у экспертов, передает РИА «Новости».

Профессор университета Акдениз Гюрай Доган сообщил, что туристы после купания в море часто жалуются на тошноту, слабость и высокую температуру.

Он отметил, что основными источниками загрязнения являются сельскохозяйственные отходы, сбрасываемые в реки, а также мусор с пляжей, отелей и туристических лодок. Наибольшую роль играют отходы с лодок и одноразовые пластиковые изделия, широко используемые на пляжах. По словам ученого, эти проблемы сказываются не только на туристической отрасли, но и на биоразнообразии моря и прибрежной зоны.

Доган подчеркнул, что отходы, оказавшись под солнцем, могут нагреваться и становиться причиной проблем со здоровьем, включая рвоту, тошноту и высокую температуру у отдыхающих. Он добавил, что в бухтах, где происходит размножение бактерий, фиксируются многочисленные жалобы на ухудшение самочувствия.

Ученый предупреждает, что в условиях роста температуры воздуха и воды из-за изменения климата в любой момент может случиться «микробиологический взрыв», последствия которого ударят по западному побережью и нанесут серьезный ущерб туризму.

