Сийярто: Киев за день восстановит работу «Дружбы» при победе Орбана
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что если партия премьер-министра Виктора Орбана одержит победу на парламентских выборах, Украина будет вынуждена перезапустить транзит российской нефти по «Дружбе».
По словам Сийярто, в случае победы Орбана Украина будет вынуждена идти на компромисс ради получения согласия Будапешта на предоставление кредита Евросоюза в 90 млрд евро. Министр отметил, что Киев сможет оперативно перезапустить транзит российской нефти по «Дружбе» ради этой цели.
Украина проигнорировала две ноты Словакии с требованием провести инспекцию нефтепровода «Дружба».
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Киева о повреждении трубопровода.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал остановить поставки электроэнергии на Украину вслед за Словакией.
Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что трубопровод «Дружба» полностью готов к запуску.