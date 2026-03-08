Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Украина не ответила на две ноты Словакии об инспекции нефтепровода «Дружба»
Киевский режим уже 40 дней игнорирует дипломатические запросы о допуске специалистов к якобы поврежденному участку трубопровода, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.
«Мы направили две ноты министерству иностранных дел, на которые нам до сих пор не ответили, с просьбой, чтобы мы смогли осмотреть [повреждения]», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.
Министр отметил, что Евросоюз через своего посла также обращался к Киеву с аналогичной просьбой. По словам Бланара, прошло уже 40 дней с момента предполагаемой атаки на объект, однако никакого ответа от украинской стороны до сих пор не последовало.
Ранее Братислава в ответ на остановку прокачки нефти прекратила поставки дизельного топлива и электроэнергии на Украину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о недоверии словам Киева о повреждении нефтепровода «Дружба».