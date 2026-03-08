Украина не ответила на две ноты Словакии об инспекции нефтепровода «Дружба»

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы направили две ноты министерству иностранных дел, на которые нам до сих пор не ответили, с просьбой, чтобы мы смогли осмотреть [повреждения]», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.

Министр отметил, что Евросоюз через своего посла также обращался к Киеву с аналогичной просьбой. По словам Бланара, прошло уже 40 дней с момента предполагаемой атаки на объект, однако никакого ответа от украинской стороны до сих пор не последовало.

Ранее Братислава в ответ на остановку прокачки нефти прекратила поставки дизельного топлива и электроэнергии на Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о недоверии словам Киева о повреждении нефтепровода «Дружба».