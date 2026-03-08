«Ощадбанк» Украины потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности

«Ощадбанк» потребовал от Венгрии вернуть конфискованные 80 млн долларов и 9 кг золота

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинский государственный «Ощадбанк» потребовал от Венгрии вернуть инкассаторские машины и ценности, конфискованные венгерскими властями, передает РИА «Новости». По сообщениям банка, речь идет о задержании семерых сотрудников, двух инкассаторских машин, а также о перевозимых ими 80 млн долларов и девяти килограммах золота. Сотрудники банка уже вернулись на Украину, однако техника и ценности по-прежнему остаются у венгерских властей.

В пресс-службе «Ощадбанка» добавили: «После... захвата в Венгрии 5 марта семерых сотрудников »Ощадбанка«, двух инкассаторских машин и ценностей, которые они перевозили, граждане Украины вернулись домой. Но машины и ценности все еще остаются незаконно задержанными». Также банк сообщил о намерении оспорить решение миграционной службы Венгрии, ограничившее пребывание сотрудников инкассаторской бригады на территории Евросоюза.

В банке подчеркивают, что уверены в законности своих действий и уже передали все подтверждающие документы в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции «Ощадбанк» обратится к одной из ведущих международных компаний для проведения независимого аудита перевозки средств и ценностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискованные у граждан Украины деньги пока останутся в стране до выяснения их принадлежности.

Напомним, в пятницу венгерское налогово-таможенное ведомство задержало семь граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинских спецслужб, перевозивший из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений по поводу происхождения этих средств. Сейчас в украинских банках наблюдаются трудности с выдачей наличных после скандала в Венгрии.