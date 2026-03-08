Пушилин сообщил о гибели ребенка и трех жителей ДНР от атак ВСУ за сутки

Tекст: Катерина Туманова

«Четыре человека погибли, в том числе ребенок, еще 12 мирных жителей Республики, включая подростка, пострадали к этому часу из-за киевской агрессии. В Горняке Кураховского муниципального округа жертвой атаки украинского ударного БПЛА стала семья: погибли мальчик 2019 г.р., женщина 1986 г.р., мужчины 1983 и 1959 г.р., ранения средней степени тяжести получил парень 2010 г.р.», – написал он в Telegram-канале.

Пушилин добавил, что в Волновахе в результате удара дрона ВСУ пострадали мужчина 1961 года рождения и женщина 1969 года рождения. В Киевском районе Донецка при применении крылатых ракет SCALP-EG были ранены женщина 1967 года рождения и мужчины 1990, 1973 и 1983 годов рождения.

В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк – Горловка в результате атаки дрона был ранен мужчина 2000 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки пострадали мужчины 2004 и 1972 годов рождения.

Также появились сведения о ранении накануне 8 марта мужчины 1989 года рождения и женщины 1970 года рождения в Красноармейске. В целом пострадали 12 мирных жителей, среди них подросток, уточнил глава ДНР.

В результате атак ВСУ были повреждены 26 жилых домов, восемь объектов гражданской инфраструктуры, в том числе шесть образовательных учреждений и два медицинских, а также экскаватор, грузовой и легковые автомобили в Киевском районе Донецка, Горловке, Горняке и Волновахе, добавил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Сосновое в ДНР. ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком.