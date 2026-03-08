Силы ПВО днем уничтожили 152 украинских БПЛА

ПВО перехватила 152 украинских беспилотника в десяти российских регионах

Tекст: Мария Иванова

Дежурные средства противовоздушной обороны в период с восьми утра до двух часов дня перехватили и ликвидировали 152 беспилотника самолетного типа, говорится в канале Max Минобороны.

В ведомстве уточнили географию предотвращенных атак. Наибольшее количество аппаратов противника уничтожили над территорией Брянской области, где сбили 103 цели. Над Тульской областью перехватили 13 дронов, а в небе над Калужской областью – 12.

Десять беспилотников нейтрализовали в Белгородской области, четыре – над акваторией Азовского моря и три – над Курской областью. По два БПЛА сбили в Краснодарском крае, Крыму и Московском регионе, один аппарат уничтожен над Орловской областью.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Белгородской области при атаке дронов ранения получили два человека.

До этого губернатор Гладков сообщал, что при атаке дронов в Белгородской области ранения получили три человека.