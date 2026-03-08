Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Силы ПВО днем уничтожили 152 украинских БПЛА
ПВО перехватила 152 украинских беспилотника в десяти российских регионах
За шесть утренних часов над десятком регионов России были уничтожены 152 украинских беспилотника, свыше сотни из них – в небе Брянской области.
Дежурные средства противовоздушной обороны в период с восьми утра до двух часов дня перехватили и ликвидировали 152 беспилотника самолетного типа, говорится в канале Max Минобороны.
В ведомстве уточнили географию предотвращенных атак. Наибольшее количество аппаратов противника уничтожили над территорией Брянской области, где сбили 103 цели. Над Тульской областью перехватили 13 дронов, а в небе над Калужской областью – 12.
Десять беспилотников нейтрализовали в Белгородской области, четыре – над акваторией Азовского моря и три – над Курской областью. По два БПЛА сбили в Краснодарском крае, Крыму и Московском регионе, один аппарат уничтожен над Орловской областью.
Ранее в воскресенье сообщалось, что в Белгородской области при атаке дронов ранения получили два человека.
До этого губернатор Гладков сообщал, что при атаке дронов в Белгородской области ранения получили три человека.