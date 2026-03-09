При атаках ВСУ в Запорожской области погибли два человека

Tекст: Дарья Григоренко

Балицкий в Telegram-канале отметил, что противник совершил не менее семи целенаправленных обстрелов гражданской инфраструктуры. Глава области сообщил: «Пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Два человека погибли – жертвами прямого попадания вражеского снаряда в автомобиль в Пологах стала супружеская пара».

В числе пострадавших оказался мужчина 2007 года рождения из села Скельки Васильевского муниципального округа, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Также атаки затронули Бердянск: повреждены два многоквартирных жилых дома, однако, как отметил губернатор, там никто не пострадал.

В результате обстрелов нарушено электроснабжение: без света временно остался 61 населенный пункт, что составляет более 29 тыс. абонентов в Токмакском, Черниговском, Михайловском и Каменско-Днепровском округах. По состоянию на данный момент восстановительные работы продолжаются, электричество отсутствует у абонентов в Михайловском округе.

Балицкий подчеркнул, что все коммунальные, экстренные и оперативные службы региона работают в штатном режиме. Власти делают всё возможное для скорейшего восстановления жизненно важной инфраструктуры и оказания помощи пострадавшим.

Ранее Балицкий сообщил, что беспилотник ВСУ ударил по машине с семьей в Запорожской области, убив мужа с женой и тяжело ранив их шестилетнего сына.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Васильевке Запорожской области в результате удара украинских дронов по жилым домам погибла женщина и пострадали более десяти человек.

До этого в субботу Балицкий сообщал, что в результате попадания беспилотника самолетного типа по жилому дому в Васильевке пострадали не менее десяти человек, есть погибшие, а цифры уточняются.