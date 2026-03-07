В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.0 комментариев
Горнолыжница Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде
Горнолыжница Ворончихина выиграла бронзу в скоростном спуске на Паралимпиаде
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала бронзовую медаль в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии.
Горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла бронзовую медаль в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии, пишет ТАСС. Спортсменка показала результат 1 минута 24,47 секунды, уступив победительнице Эббе Орше из Швеции и занявшей второе место француженке Орели Ришар.
Эта награда стала первой медалью для сборной России на нынешних Играх. Ворончихина выступает в категории LW6, предназначенной для спортсменов с поражением одной верхней конечности.
Спортсменке 23 года, она уже является двукратной чемпионкой мира и победительницей нескольких этапов Кубка мира. В текущей Паралимпиаде в Италии участвуют шесть российских спортсменов, которые впервые за 12 лет выступают с национальной символикой.
Паралимпийские игры завершатся 15 марта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Паралимпийских игр под государственным флагом впервые с 2014 года. А лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев стали знаменосцами сборной на церемонии.
Ранее региональная общественная организация «ЖИТЬ» запустила всероссийский флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев.