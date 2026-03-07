Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?9 комментариев
Сборная России прошла с флагом на открытии Паралимпиады
Российские паралимпийцы вышли с государственным флагом впервые с 2014 года
Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Паралимпийских игр под государственным флагом, чего не происходило с 2014 года.
Сборная России приняла участие в церемонии открытия Паралимпийских игр с государственным флагом, передает ТАСС.
Это стало первым случаем с 2014 года, когда российские паралимпийцы прошли вместе с национальным символом.
В предыдущие годы спортсмены выступали под нейтральным флагом или без флага из-за санкций международных спортивных организаций.
В этот раз команда России вышла на стадион с триколором, что вызвало заметный отклик среди болельщиков и участников церемонии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев стали знаменосцами сборной России на церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Российские спортсмены не получили смартфоны Samsung, которые обычно вручают участникам Паралимпийских игр.
Региональная общественная организация «ЖИТЬ» запустила всероссийский флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев.