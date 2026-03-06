Стало известно о выборе знаменосцев сборной России на открытии Паралимпиады

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев удостоены чести стать знаменосцами сборной России на церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, передает ТАСС. Организаторы отметили, что на параде спортсменов флаги стран будут нести волонтеры, так как не все представители смогут лично присутствовать на мероприятии в Вероне.

Знаменосцы будут представлены публике в короткометражных фильмах, которые покажут во время церемонии. В параде примут участие 56 национальных паралимпийских комитетов. Церемония открытия состоится в Вероне 6 марта и стартует в 22:00 по московскому времени.

Алексею Бугаеву 28 лет, он трижды выигрывал золото Паралимпиады, имеет также три серебра и одну бронзу Игр, а на чемпионатах мира дважды становился вторым. Анастасии Багиян 24 года, она – бронзовый призер чемпионата мира, трижды побеждала на чемпионате России и пять раз выигрывала Кубок страны.

Российские паралимпийцы выступят с национальной символикой. Всего шесть россиян получили специальные приглашения на Игры 2026 года. Паралимпийские соревнования завершатся 15 марта.

