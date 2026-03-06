План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.0 комментариев
Иран заявил, что не перекрывал Ормузский пролив
Иранская сторона не блокировала стратегически важную водную артерию – Ормузский пролив, заявил заместитель министра иностранных дел страны Саид Хатибзаде.
Руководство страны обязательно сделает официальное заявление, если такой шаг будет согласован, сказал Хатибзаде, передает РИА «Новости».
«Иран является оплотом стабильности в Ормузском проливе. Мы объявим, если закроем Ормузский пролив. Мы его не закрывали. Мы ответственная держава», – сказал он.
Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил об отсутствии планов перекрывать Ормузский пролив. Заместитель командующего центральным штабом «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари опроверг информацию о принятии мер по блокировке маршрута. Сенатор Алексей Пушков указал на фактическую остановку транзита нефти из-за действий США.