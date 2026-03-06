Никитин сообщил Путину о капитальном обновлении транспорта в Нижнем Новгороде

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Глеб Никитин сообщил президенту России Владимиру Путину, что в Нижнем Новгороде построили 104 километра трамвайных путей из 149 и поставили 145 новых трамваев из 170 запланированных. Проекты реализуются по поручению президента и при поддержке главы правительства Михаила Мишустина, сообщается на сайте Кремля.

По словам Никитина, техника производится совместным предприятием Минска и Нижнего Новгорода. Он отметил: «То есть «Минин» – это одновременно и Кузьма Минин, и Минск, и Нижний Новгород. Совместно с белорусами. Но российское производство – у нас, в Нижегородской области».

Глава региона также рассказал о завершении первого коливинга кампуса мирового уровня на 1300 мест. Планируется построить еще два коливинга, что позволит разместить 5600 студентов и обеспечить обучение для восьми тысяч человек.

Никитин сообщил, что по итогам 2025 года Нижегородская область вошла в пятерку лидеров по развитию регионов и качеству реализации национальных проектов. За шесть лет область направила на нацпроекты свыше 290 млрд рублей.

В 2025 году масштабно модернизировали систему здравоохранения, отремонтировали более 300 медучреждений. Также продолжается создание новых мест в детских садах, строится пять дошкольных учреждений, проведен капитальный ремонт 20 школ и двух колледжей.

Ранее губернатор Глеб Никитин сообщил Владимиру Путину, что коэффициент рождаемости в Нижегородской области превысил показатель по Приволжскому федеральному округу.

Президент Путин во время встречи с Никитиным в Кремле уделил внимание росту реальных зарплат в регионе, которые увеличились на 6,1%.