Фальшивка «Моссада» заразила социальные сети

Tекст: Евгений Крутиков

Некоторые израильские СМИ уже несколько дней распространяют сообщения о якобы то ли казни, то ли ритуальном (на камеру) самоубийстве иранского бригадного генерала КСИР Исмаила Каани, командующего бригадой «Кудс» («Иерусалим»), предназначенной для проведения операций за пределами Ирана. Бригаду «Кудс» Каани возглавил в 2020 году после гибели ее прежнего командующего генерала Сулеймани, который был убит в аэропорту Багдада американским беспилотником.

Сперва в ряде второстепенных израильских СМИ появились ничем не подкрепленные сообщения об аресте, а затем и казни Каани из-за того, что он якобы был уличен в качестве «агента Моссада». Примечательно, что даже в Израиле эту дезинформацию распространяли сперва русскоязычные, а затем и англоязычные СМИ. Газеты, выходящие на иврите, «смерть» Каани в целом проигнорировали, что неудивительно, учитывая жесткую военную цензуру в Израиле.

Чуть позже в Сети появилось видео, на котором какой-то человек в форме генерала КСИР говорит, что он работал на «Моссад», а затем стреляет себе в голову. Видео выглядит явной любительской постановкой (даже не продуктом ИИ), а человек, показанный в кадре, не похож на Каани.

Все это наложилось на разгонявшуюся шпиономанию после того, как стало очевидно, что «Моссад» использовал для убийства рахбара Хаменеи некую агентуру в окружении иранского лидера. Видео получило большое распространение в социальных сетях.

Ранее израильские СМИ уже дважды «хоронили» Каани. Он действительно был одной из главных мишеней для Израиля, но оба раза ему фантастически везло.

Так, в 2024 году он покинул заседание лидеров «Хезболлы» в Бейруте буквально за несколько минут до того, как в здание попала израильская ракета. Сейчас люди особо впечатлительные используют это обстоятельство в качестве «подтверждения» того, что Каани якобы долгое время работал на «Моссад» и был предупрежден об ударе по руководству «Хезболлы».

Каани – фигура знаковая.

Ветеран еще ирано-иракской войны, длительное время он руководил специальными операциями Ирана на афганской и пакистанской границах, а затем и в Сирии. Сейчас Каани – один из наиболее авторитетных офицеров в стране. Его устранение или дискредитация почти наверняка одна из приоритетных задач для «Моссада» и ЦРУ.

С самого начала этой информационной кампании ни один авторитетный или официальный источник гибель или казнь Каани не подтверждал. Сам Каани на публике также не появлялся, что вполне логично: иранские военные заняты делом, у них нет времени, что называется, «проявлять себя» на радость наводчикам американских и израильских ракет.

На публике сейчас появляются только несколько официальных политических фигур (секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, глава МИД Ирана Аббас Аракчи) и пара спикеров армии. Действующие же старшие офицеры, как и фигуры первой величины в иранской политике и духовной жизни, в публичном поле не видны.

Официально не объявляется даже имя нового рахбара, чтобы не привлекать к нему дополнительное внимание противников. И уж тем более нет никакого смысла лишний раз рисковать только для того, чтобы опровергнуть некие израильские информационные вбросы.

Стоит понимать, что для Израиля крайне важно внести разлад в руководство Ирана и отдельно в среде военных и КСИР. Таков элемент психологической войны.

Действительно, есть основания полагать, что в Иране могла существовать одна или несколько сетей «Моссада» и ЦРУ. Но в целом это, скорее всего, «низовые» сети, в которые если и вовлечен кто-то из окружения верховного лидера, то на уровне вспомогательного персонала. Ранее, кстати, Израиль делал ставку на создание вообще «уличных сетей», состоящих из обычных иранцев и – в большей степени – мигрантов из Афганистана.

В отличие от войны в Ираке, где действительно некоторые генералы Саддама были подкуплены американцами, в Иране пока нет никаких свидетельств измен или неадекватного поведения старших офицеров спецслужб или вооруженных сил. Даже с чисто психологической точки зрения нет оснований полагать, что вообще такая агентура, особенно израильская, могла бы существовать. Ситуация в Иране и сама система организации там власти и идеологии принципиально отличается от саддамовского Ирака.

Такого рода вбросы – не уникальный израильский метод, но весьма привычный для «Моссада». Именно израильской разведке свойственно «работать на имидж», то есть приписывать себе разного рода успехи и заслуги.

Люди начинают верить в эту пропаганду «всемогущества» «Моссада», что уже само по себе работает как действенный инструмент информационной войны. В результате даже самая бесстыдная дезинформация начинает жить собственной жизнью и работать в пользу спецслужб Израиля.

Можно ожидать от «Моссада» продолжения вброса такого рода фальшивок. Да и в целом любая война сильно повышает требования к «информационной гигиене». Примечательно, что пока израильские и западные ресурсы не разгоняют сообщения о «тотальной победе над Ираном», что может косвенно подтверждать выводы о том, что сама операция идет не по плану. В том числе с точки зрения планов ликвидации ключевых военных фигур Ирана.