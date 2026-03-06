  • Новость часаВенгрия объявила о высылке задержанных с крупной партией денег семерых украинцев
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США впервые массово применили ИИ в войне с Ираном
    Арабский миллиардер объяснил Трампу, что такое истинное лидерство
    Безруков возглавил МХАТ имени Горького
    Венгрия раскрыла причины задержания украинских инкассаторов с деньгами
    Орбан объявил о прекращении транзита на Украину дизельного топлива
    Юшков: Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США
    Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
    Министр обороны Финляндии подтвердил планы снять запрет на ввоз ЯО
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    3 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    4 комментария
    6 марта 2026, 14:40 • В мире

    Фальшивка «Моссада» заразила социальные сети

    Фальшивка «Моссада» заразила социальные сети
    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Евгений Крутиков

    В социальных сетях со ссылкой на израильские источники распространяется видео якобы самоубийства одного из ключевых иранских военачальников – бригадного генерала КСИР Исмаила Каани. Что это за человек, зачем создано это видео и почему перед нами с высокой вероятностью результат работы израильской разведки «Моссад»?

    Некоторые израильские СМИ уже несколько дней распространяют сообщения о якобы то ли казни, то ли ритуальном (на камеру) самоубийстве иранского бригадного генерала КСИР Исмаила Каани, командующего бригадой «Кудс» («Иерусалим»), предназначенной для проведения операций за пределами Ирана. Бригаду «Кудс» Каани возглавил в 2020 году после гибели ее прежнего командующего генерала Сулеймани, который был убит в аэропорту Багдада американским беспилотником.

    Сперва в ряде второстепенных израильских СМИ появились ничем не подкрепленные сообщения об аресте, а затем и казни Каани из-за того, что он якобы был уличен в качестве «агента Моссада». Примечательно, что даже в Израиле эту дезинформацию распространяли сперва русскоязычные, а затем и англоязычные СМИ. Газеты, выходящие на иврите, «смерть» Каани в целом проигнорировали, что неудивительно, учитывая жесткую военную цензуру в Израиле.

    Чуть позже в Сети появилось видео, на котором какой-то человек в форме генерала КСИР говорит, что он работал на «Моссад», а затем стреляет себе в голову. Видео выглядит явной любительской постановкой (даже не продуктом ИИ), а человек, показанный в кадре, не похож на Каани.

    Все это наложилось на разгонявшуюся шпиономанию после того, как стало очевидно, что «Моссад» использовал для убийства рахбара Хаменеи некую агентуру в окружении иранского лидера. Видео получило большое распространение в социальных сетях.

    Ранее израильские СМИ уже дважды «хоронили» Каани. Он действительно был одной из главных мишеней для Израиля, но оба раза ему фантастически везло.

    Так, в 2024 году он покинул заседание лидеров «Хезболлы» в Бейруте буквально за несколько минут до того, как в здание попала израильская ракета. Сейчас люди особо впечатлительные используют это обстоятельство в качестве «подтверждения» того, что Каани якобы долгое время работал на «Моссад» и был предупрежден об ударе по руководству «Хезболлы».

    Каани – фигура знаковая.

    Ветеран еще ирано-иракской войны, длительное время он руководил специальными операциями Ирана на афганской и пакистанской границах, а затем и в Сирии. Сейчас Каани – один из наиболее авторитетных офицеров в стране. Его устранение или дискредитация почти наверняка одна из приоритетных задач для «Моссада» и ЦРУ.

    С самого начала этой информационной кампании ни один авторитетный или официальный источник гибель или казнь Каани не подтверждал. Сам Каани на публике также не появлялся, что вполне логично: иранские военные заняты делом, у них нет времени, что называется, «проявлять себя» на радость наводчикам американских и израильских ракет.

    На публике сейчас появляются только несколько официальных политических фигур (секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, глава МИД Ирана Аббас Аракчи) и пара спикеров армии. Действующие же старшие офицеры, как и фигуры первой величины в иранской политике и духовной жизни, в публичном поле не видны.

    Официально не объявляется даже имя нового рахбара, чтобы не привлекать к нему дополнительное внимание противников. И уж тем более нет никакого смысла лишний раз рисковать только для того, чтобы опровергнуть некие израильские информационные вбросы.

    Стоит понимать, что для Израиля крайне важно внести разлад в руководство Ирана и отдельно в среде военных и КСИР. Таков элемент психологической войны.

    Действительно, есть основания полагать, что в Иране могла существовать одна или несколько сетей «Моссада» и ЦРУ. Но в целом это, скорее всего, «низовые» сети, в которые если и вовлечен кто-то из окружения верховного лидера, то на уровне вспомогательного персонала. Ранее, кстати, Израиль делал ставку на создание вообще «уличных сетей», состоящих из обычных иранцев и – в большей степени – мигрантов из Афганистана.

    В отличие от войны в Ираке, где действительно некоторые генералы Саддама были подкуплены американцами, в Иране пока нет никаких свидетельств измен или неадекватного поведения старших офицеров спецслужб или вооруженных сил. Даже с чисто психологической точки зрения нет оснований полагать, что вообще такая агентура, особенно израильская, могла бы существовать. Ситуация в Иране и сама система организации там власти и идеологии принципиально отличается от саддамовского Ирака.

    Такого рода вбросы – не уникальный израильский метод, но весьма привычный для «Моссада». Именно израильской разведке свойственно «работать на имидж», то есть приписывать себе разного рода успехи и заслуги.

    Люди начинают верить в эту пропаганду «всемогущества» «Моссада», что уже само по себе работает как действенный инструмент информационной войны. В результате даже самая бесстыдная дезинформация начинает жить собственной жизнью и работать в пользу спецслужб Израиля.

    Можно ожидать от «Моссада» продолжения вброса такого рода фальшивок. Да и в целом любая война сильно повышает требования к «информационной гигиене». Примечательно, что пока израильские и западные ресурсы не разгоняют сообщения о «тотальной победе над Ираном», что может косвенно подтверждать выводы о том, что сама операция идет не по плану. В том числе с точки зрения планов ликвидации ключевых военных фигур Ирана.

    Главное
    NYT: Иранская школа с детьми стала жертвой ошибки ВВС США в идентификации цели
    Дроны-камикадзе LUCAS сразу стали «незаменимыми» для США в войне против Ирана
    Треть погибших от ударов США и Израиля в Иране составили дети
    США запросили у Южной Кореи ракеты и комплексы Patriot для Ближнего Востока
    Генпрокуроры 22 штатов США подали в суд на Трампа из-за тарифов
    Британскому парламенту потребовался капитальный ремонт
    «Москвич» начал продажи новых кроссоверов М70 и М90

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    Фальшивка «Моссада» заразила социальные сети

    В социальных сетях со ссылкой на израильские источники распространяется видео якобы самоубийства одного из ключевых иранских военачальников – бригадного генерала КСИР Исмаила Каани. Что это за человек, зачем создано это видео и почему перед нами с высокой вероятностью результат работы израильской разведки «Моссад»? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на 8 Марта: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Международный женский день – один из тех праздников, когда внимание к деталям значит особенно много. Красивая открытка способна передать то тепло и искренность, которые порой сложно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для своих читателей готовые красивые открытки, которые можно скачать бесплатно и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В нашей подборке – ностальгические ретро-открытки СССР, а также трогательные современные картинки с весенними цветами.

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    Перейти в раздел

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации