Генерала КСИР Каани могли казнить за шпионаж в пользу Израиля

Nationalnews: Экс-главу «Кудс» Каани казнили за связь с Моссад

Tекст: Вера Басилая

По данным Nationalnews, бывший генерал спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Кудс» Исмаил Каани был казнен за шпионаж в пользу израильской разведки «Моссад», сообщают «Вести».

По данным издания, Каани пережил покушение на свою жизнь и даже находился рядом с верховным лидером Ирана Али Хаменеи во время атаки США и Израиля.

В публикации отмечается, что Исмаил Каани, возглавлявший элитное подразделение КСИР, был осужден и казнен самим Корпусом стражей исламской революции по подозрению в передаче секретной информации спецслужбам Израиля.

До своей казни Каани неоднократно становился целью покушений, в том числе, по информации The New York Times, в июне 2025 года, когда сообщалось о его возможной гибели во время операции «Восходящий лев», проводимой израильской армией.

Иранские СМИ в июне 2025 года опровергли сообщения о гибели Исмаила Каани при израильском авиаударе.

Ранее генерал уже появлялся на публике вопреки слухам о своей смерти в Ливане.

Израильские военные узнали местоположение аятоллы Али Хаменеи, взломав камеры дорожного движения и наблюдая за охраняемым комплексом несколько лет.

Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть Хаменеи.

