Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.0 комментариев
Израиль эвакуировал дипломатов из ОАЭ после двух попыток нападения
The Times of Israel: Израиль тайно эвакуировал дипломатов из ОАЭ из-за Ирана
Часть израильских дипломатов была тайно вывезена из ОАЭ после того, как спецслужбы выявили две попытки покушения, предположительно связанных с иранской угрозой.
Еврейское государство провело скрытую эвакуацию части дипломатического корпуса из Эмиратов из-за иранской угрозы, передает ТАСС. Спецслужбы зафиксировали две попытки нападения на представителей страны.
В министерстве иностранных дел подтвердили, что некоторые работники действительно выехали с территории государства. Организовать вывоз персонала посоветовали также местные силовики.
Однако дипломаты, выполняющие критически важные функции, остаются на местах и продолжают свою работу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую субботу министерство обороны Израиля объявило о нанесении превентивного удара по Ирану.
Государственное телевидение Ирана объявило о мученической смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть главы государства.