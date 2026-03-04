Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.6 комментариев
Историк Фардин назвал убийство Хаменеи серьезным просчетом Трампа
Гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи усложнила возможные сценарии для достижения договоренностей между Тегераном и Вашингтоном, заявил проживающий в России иранский историк Фардин (имя изменено).
Иранский историк Фардин, проживающий в России, заявил, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи стало серьезным просчетом бывшего президента США Дональда Трампа, передает Lenta.ru.
«Смерть Али Хаменеи – серьезный просчет Дональда Трампа. Она осложняет сценарий смены режима», – подчеркнул эксперт.
По его словам, Соединенные Штаты стремились к демонтажу И рана, однако для этого Трампу следовало бы найти среди иранских политиков фигуру, способную договориться с Америкой. После гибели Хаменеи его сторонники требуют мести, и руководство Ирана отказывается идти на компромиссы с Вашингтоном.
Ранее государственное телевидение Ирана объявило о мученической смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи.
Погибшего в результате ударов США и Израиля Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхеде.
Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть главы государства.
