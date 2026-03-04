Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.8 комментариев
Путин заявил о строительстве более 1700 новых школ с 2019 года
Путин: С 2019 года на строительство 1700 школ направили 940 млрд рублей
Порядка 940 млрд рублей было выделено на модернизацию образовательной инфраструктуры в России с 2019 года, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Средства были направлены из федерального бюджета в рамках государственных программ, охватывающих школы и детские сады, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что на эти средства удалось построить более 1700 новых зданий школ.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин 4 марта в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия новых школ и детсадов в различных регионах страны.