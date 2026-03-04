  • Новость часаПутин призвал активнее бороться с подростковой преступностью
  Лента новостей
    Кто несет ответственность за провал в охране верховного лидера Ирана
    Истребитель F/A-18 ВВС Кувейта сбил три американских F-15
    Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном
    Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО
    Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    Эксперт оценил возможное назначении сына Хаменеи верховным лидером Ирана
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    Песков призвал МОК прояснить подход к российским спортсменам
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    4 марта 2026, 13:28 • Новости дня

    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Эксперт Анпилогов: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Организатором атаки украинскими безэкипажными катерами на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море могли быть Британия или Франция. У них больше технических возможностей для таких операций. При этом подобные инциденты ведут к росту стоимости газа и для самих европейских потребителей, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «В отличие от применения пилотируемых самолетов или экипажных катеров, атака беспилотника дает возможность анонимного нападения или удара под ложным флагом. БЭК не имеет условного гражданства и порта приписки, а канал управления им часто является закрытым, зашифрованным и не так просто отслеживается», – объяснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «С момента начала СВО Украина является для ряда стран Запада удобной ширмой при проведении любых антироссийских операций, как это было с «Северными потоками». Очевидно, что тот теракт было невозможно осуществить только с зафрахтованной украинскими спецслужбами яхты «Андромеда» без помощи судов со специальным оборудованием. На мой взгляд, в ситуации с «Арктик Метагаз» мы видим концептуально схожую картину», – продолжил он.

    «У Украины нет флота, необходимого для проведения атак морскими беспилотниками. Использование же торговых судов сопряжено с гораздо большим риском неудачи и техническими нюансами – их радарное оборудование более слабое, а каналы связи не предназначены для таких операций», – отметил спикер.

    «Для защищенного проведения такого рода операций нужен военный корабль в зоне атаки безэкипажных катеров, который бы обеспечивал их связь, координацию, целеуказания. Таким образом, думаю, организатором атаки является одна из стран НАТО, прежде всего – Британия или Франция. Второй очередью подозреваемых я бы назвал Германию или Польшу, у них тоже есть достаточно серьезная школа морских диверсантов», – указал он.

    «Украине же, вероятно, снова была отведена роль исполнителя. При этом нельзя исключать, что европейские кураторы специально подсветили украинскую причастность к атаке, чтобы снять с себя обвинения в международном морском терроризме. Киев же находится в состоянии конфликта с Москвой, и такие его действия, по замыслу Брюсселя, должны быть обоснованы в глазах мирового сообщества», – пояснил эксперт.

    «Евросоюз и европейские члены НАТО добиваются роста рисков для всех участников цепочки перемещения российского СПГ по миру. Брюссель хочет сократить экспорт газа из России и вынудить покупателей отказываться от контрактов с Москвой», – объяснил аналитик.

    «При этом Европа бьет сама по себе. Газовый и нефтяной рынки глобальны. Российские поставки являются их неотъемлемой частью и не могут рассматриваться в отрыве от других составляющих вроде блокады Ормузского пролива или сокращения добычи Катаром. Поэтому любые инциденты с российским нефтеналивным или газовым флотом неизменно будут двигать цены вверх. И эта тенденция коснется в том числе европейских потребителей», – указал он.

    Ранее в Средиземном море на российский газовоз «Арктик Метагаз» была совершена атака украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, сообщает в Telegram-канале Минтранс России. Инцидент произошел в международных водах недалеко от Мальты. По данным ведомства, судно следовало с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманска.

    «Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», – отмечается в сообщении.

    «Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – указали в Минтрансе.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Великобритании и Испании в Средиземное море. По данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Танкер «Арктик Метагаз» валовой вместимостью около 94 тыс. тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе якобы так называемого теневого флота России.

    Стоит отметить, что накануне биржевая цена газа в Европе взлетела до 727 долларов за тысячу кубометров на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. После иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе, сообщает РБК.

    Ранее Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, объяснял газете ВЗГЛЯД смысл захвата западными странами судов «теневого флота» России.

    Tекст: Вера Басилая

    Российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море, при этом все члены экипажа были благополучно спасены, сообщает Министерство транспорта России.

    Атака на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море была совершена украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта, сообщает в Telegram-канале Минтранс России.

    В ведомстве отметили, что инцидент произошел в международных водах.

    По информации Минтранса, благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Сейчас жизни моряков ничего не угрожает, дополнительные детали о состоянии судна уточняются.

    Минтранс квалифицировал нападение как акт международного терроризма и назвал его грубейшим нарушением норм морского права. В ведомстве подчеркнули, что атака стала возможной «при попустительстве властей ЕС» и не должна остаться без внимания международного сообщества.

    Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о пожаре на российском СПГ-танкере «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    До этого беспилотный летательный аппарат атаковал российский танкер Midvolga 2 в акватории Черного моря.

    Турецкое управление мореходства заявило о нападении на танкер Virat в 35 милях от побережья.

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд проукраинских правительств стран Евросоюза и Еврокомиссия обратились к Киеву с просьбой предоставить доступ к трубопроводу «Дружба» для оценки ущерба и проверки хода его восстановления, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

    По информации FT, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта озвучили эту просьбу во время визита в Киев 24 февраля, однако получили отказ, передает ТАСС.

    Отмечается, что просьба была направлена на фоне растущей напряженности в Евросоюзе по вопросу нефтепровода. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова направила соответствующее обращение через офис Владимира Зеленского, однако украинская сторона отклонила его, ссылаясь на вопросы безопасности.

    «Мы не можем сказать, есть ли ущерб или нет. Есть очень простые способы задокументировать это и показать, что они прилагают все усилия для его устранения. Они этого не делали», – заявил изданию один из высокопоставленных европейских чиновников.

    Ранее Владимир Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддастся шантажу Зеленского по вопросу восстановления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о невозможности заключения договоренностей по украинскому конфликту без непосредственного вовлечения стран Евросоюза в переговорный процесс.

    Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон подчеркнул, что любые решения по урегулированию кризиса должны приниматься коллективно, передает ТАСС.

    «Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», – сказал он.

    Политик отметил, что лично озвучил эту принципиальную позицию в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

    Мерц также выразил уверенность, что американский лидер теперь лучше осознает ставки в текущей ситуации и понимает мнение союзников из Старого Света.

    В начале февраля Мерц заявлял о готовности Европы обсуждать урегулирование конфликта с Россией по согласованным каналам.

    СМИ сообщали, что Мерц во время своего визита в Китай серьезно смягчил свою радикальную риторику.

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховная рада рассмотрит идею создания особого дня украинской женщины вместо традиционного Международного женского дня.

    Проект постановления об учреждении нового праздника – дня украинской женщины – был зарегистрирован в Верховной раде. Карточка законопроекта уже размещена на официальном сайте украинского парламента, однако сам текст и пояснительная записка пока отсутствуют в открытом доступе, отмечает ТАСС.

    На данный момент неизвестно, на какую дату приходился бы этот новый праздник и какие мероприятия планируются в его рамках. Ранее в 2017 году на Украине уже поднимался вопрос об отмене празднования 8 Марта как якобы наследия советской эпохи, но тогда эта инициатива не получила поддержки среди депутатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2023 года в Верховной раде уже регистрировали законопроект об отмене 8 Марта, предлагая вместо этого отмечать 25 февраля как День украинской женщины. Однако впоследствии Рада не стала рассматривать  данный документ.

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Языковой омбудсмен Украины выступила с инициативой кратного увеличения штрафов за использование русского языка, в том числе в музыке и книге.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила увеличить штрафы за использование русского языка, прослушивание русскоязычной музыки и продажу книг на русском, передает ТАСС.

    Ивановская обратилась с соответствующей инициативой к Кабинету министров Украины. В ее заявлении в социальных сетях говорится: «Предлагается повысить размер штрафов ориентировочно в два-три раза».

    Сейчас штрафы за подобные нарушения составляют от 3 400 до 11 900 гривен, что эквивалентно примерно от 78 до 275 долларов, в зависимости от типа правонарушения и его повторности.

    Ранее Служба безопасности Украины приняла решение о блокировке украинского интернет-магазина, который торгует книгами российских издательств. Также сообщалось, что власти Украины разрабатывают юридические механизмы для полного прекращения распространения любой печатной продукции на русском языке на территории страны.

    При этом, сама Ивановская еще полгода назад признала Киев русскоязычным городом. Как писала газета ВЗГЛЯД, борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру.


    Пентагон заявил о прогрессе на переговорах по Украине

    Замглавы Пентагона Колби заявил о прогрессе на переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель военного министра США Элбридж Колби подчеркнул, что переговоры по урегулированию на Украине продвигаются успешно и направлены на достижение мира.

    На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби заявил о хорошем прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине, передает ТАСС. Он отметил: «Они добиваются хорошего прогресса», комментируя работу американских переговорщиков. Колби также подчеркнул, что конечная цель США – достижение мира.

    Замминистра отверг обвинения сенатора Джинн Шахин в недостаточном давлении на Москву, пояснив, что администрация США оказывает давление на Россию экономическими мерами и активно содействует поставкам вооружений для поддержки Украины. По словам Колби, несмотря на критику в прессе, он и администрация лично вовлечены в эти процессы. Однако, как заверил замминистра, главная цель США – достижение мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа сохраняет достигнутые на Аляске понимания.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсуждается проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине с 5 по 8 марта.

    В то же время зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что для Москвы решающим аспектом остается победа в спецоперации на Украине, а не переговоры.

    Мобилизованный закарпатский венгр попросил Орбана забрать его из плена

    Tекст: Вера Басилая

    Закарпатский венгр Альберт Роман, находящийся в российском плену, обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой вернуть его на родину, отметив хорошее обращение российских военных.

    Принудительно мобилизованный на Украине закарпатский венгр Альберт Роман, попавший в плен к российским военным, записал видеообращение к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и министру иностранных дел Петеру Сийярто с просьбой вернуть его в Венгрию, передает РИА «Новости».

    «Меня зовут Альберт Роман. Я родился 22 августа 1978 года в Унгваре. Я гражданин Украины и Венгрии, имею двойное гражданство. Я хотел бы попросить Виктора Орбана и Петера Сийярто позаботиться обо мне, я оказался в российском плену», – заявил пленный.

    По словам Романа, его насильно мобилизовали сотрудники украинского военкомата, несмотря на наличие у него менингита, старых переломов и 11 сотрясений мозга. Он рассказал, что на фронте получил ранения и две недели оставался без помощи, вынужденный пить собственную мочу из-за отсутствия воды.

    Роман подчеркнул, что украинские власти не оказали ему поддержки и не эвакуировали, несмотря на его просьбы. В то же время российские военные, по его словам, оказали ему медицинскую помощь и обработали раны. Роман обратился к Орбану с просьбой забрать его домой в Венгрию.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что украинцы массово пытаются покинуть страну, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая, по его словам, превратилась в «охоту на людей». За последний год власти Венгрии сообщили о гибели двух закарпатских венгров, мобилизованных на Украине.

    МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Федора Шандора после сообщений о насильственной мобилизации закарпатских венгров.

    Венгерские власти запретили въезд в страну гражданам Украины, которых сочли причастными к силовой мобилизации после гибели закарпатских венгров.

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал насильственную мобилизацию с избиениями и смертями на Украине позорным явлением для Европы XXI века.

    За ночь над Россией нейтрализовали 32 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над страной, сообщило Минобороны.

    Над Волгоградской областью уничтожили 21 БПЛА, над Ростовской и Белгородской – по четыре, указало ведомство в Max.

    Также два дрона нейтрализовали над Астраханской областью, и еще один – над Курской.

    Вечером во вторник над Россией за три часа сбили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

    В ночь с понедельника на вторник над страной уничтожили 16 украинских БПЛА.

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар по автомобилю «Газель», который доставлял продукты жителям поселка Витемля Погарского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    По информации из Telegram-канала Богомаза, атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе.

    «Укронацисты атаковали дронами-камикадзе поселок Витемля Погарского района. Намеренный удар был нанесен по автомобилю «Газель», который доставил продукты для жителей поселка», – подчеркнул губернатор. В результате атаки грузовой автомобиль полностью сгорел.

    В ходе инцидента были также повреждены два гражданских автомобиля и здание местного магазина. По информации главы региона, пострадавших среди мирного населения нет.

    На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

    Ранее три мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ в Брянской области.

    На прошлой неделе дроны ВСУ атаковали автобус с пассажирами в Брянской области.

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны стремятся обеспечить безопасность нацистскому и русофобскому режиму в Киеве, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

    «Заявляется, что гарантировать безопасность этого режима необходимо прежде всего потому, что он отстаивает европейские ценности и противостоит агрессору в лице России. Иными словами, они хотят гарантировать безопасность нацистскому, русофобскому режиму, расистам, которые там сели у власти через коррупцию», – сказал он, передает ТАСС.

    Также Лавров отметил, что Россия считает абсолютно неприемлемым сохранение нацифицированной и милитаризованной Украины, так как это противоречит целям специальной военной операции. «Абсолютно неприемлемо, как вы понимаете, для нас сохранить давно нацифицированную Украину и милитаризованную Украину. Это прямо противоречит целям специальной военной операции», – сказал он.

    Министр добавил, что европейцы навязывают гарантии безопасности нынешнему киевскому режиму как центральную часть урегулирования конфликта вокруг Украины. По его словам, Европа видит в этом сердцевину урегулирования и всеми силами пытается сохранить этот режим на оставшихся территориях бывшего украинского государства.

    Ранее Госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие согласия России на гарантии безопасности Украине.

    Газета Politico писала, что дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США.

    Лавров спрогнозировал обсуждение слов Макрона о ядерном оружии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона по поводу применения ядерного оружия, сделанные накануне, привлекут внимание различных экспертов и государственных структур, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Париж выразил готовность применить ядерное оружие для защиты интересов, выходящих за пределы национальных границ, передает ТАСС.

    «Это такая тоже интересная тема для размышлений. Я уверен, что комментарии последуют из самых разных политологических, академических, да и государственных кругов», – заявил министр на пресс-конференции.

    Он также обратил внимание на рост риска выхода из-под контроля проблем, связанных с распространением ядерного оружия, и отметил, что подобные инициативы могут спровоцировать гонку вооружений. Он напомнил, что Россия намерена последовательно защищать принципы нераспространения ядерного оружия и категорически противостоять действиям, способным подорвать эти основы.

    Лавров добавил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке способствует усилению угрозы глобальной ядерной безопасности. На вопрос о серьезности глобальных рисков в связи с этим конфликтом министр ответил: «Угроза обостряется, я бы сказал, нарастает».

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны. После этого в соцсетях обвинили Макрона в воинственной риторике и высмеяли его инициативы по ядерному сдерживанию.

    Стармер сообщил об отправке эсминца и вертолетов на Кипр

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил об отправке ударных вертолетов и эсминца HMS Dragon для защиты военной базы Акротири на Кипре после атаки беспилотников.

    Великобритания усиливает меры безопасности на своей военной базе Акротири на Кипре после недавней атаки беспилотников. Премьер-министр Кир Стармер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) что для этих целей на остров направляются вертолеты, оснащенные системами противодействия дронам, а также эсминец HMS Dragon.

    «Великобритания полностью привержена обеспечению безопасности Кипра и британских военных, дислоцированных на его территории. Мы продолжаем оборонительные операции, и я только что сообщил президенту Кипра, что отправляем вертолеты с возможностями противодействия беспилотникам, а также HMS Dragon будет развернут в регионе», – написал Стармер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, база ВВС Британии на Кипре подверглась атаке двумя беспилотниками, из которых один был перехвачен, а второй нанес удар по объекту.

    Британия решила направить к Кипру военный корабль для защиты своего военного контингента.

    Британский эсминец с системой Sea Viper приведен в повышенную готовность на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Украинские БПЛА атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Кирово-Чепецке утром в среду была зафиксирована атака беспилотников, пострадавших не зарегистрировано, ситуация остается под контролем оперативных служб, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

    Соколов сообщил в своем Telegram-канале, что утром в среду беспилотные летательные аппараты атаковали город Кирово-Чепецк. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет, а на месте продолжают работать представители оперативных служб. Ситуация находится под полным контролем властей региона.

    Губернатор напомнил, что антитеррористическая комиссия Кировской области запретила размещать фото, видео и сообщения о месте падения дронов в социальных сетях, СМИ и других информационных ресурсах. По словам Соколова, этот запрет необходим для обеспечения безопасности жителей, предприятий и организаций. Он также обратился к жителям региона с призывом строго соблюдать данное требование.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа в ночь со вторника на среду.

    Власти Чебоксар перевели школы на дистанционный формат из-за угрозы падения БПЛА.

    МЧС сообщало об опасности атаки беспилотников на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны в Татарстане.

    Tекст: Мария Иванова

    После удара беспилотника по базе Акротири на Кипре Великобритания решила направить к острову военный корабль для защиты своего контингента.

    Командование приняло экстренные меры по усилению безопасности на фоне реальной угрозы с воздуха, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию газеты Times.

    «Великобритания планирует направить военный корабль на Кипр для защиты британских военно-воздушных сил в Акротири», – пишет издание.

    Атака на военный объект произошла в понедельник, когда по базе был нанесен удар беспилотным летательным аппаратом. Спустя некоторое время системы защиты зафиксировали новую угрозу. Были успешно перехвачены еще два дрона, которые направлялись в сторону британского аэродрома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии приняли решение о временной эвакуации персонала с базы Акротири после удара беспилотника.

    Ранее сообщалось, что французская сторона направит на Кипр фрегат и системы противодроновой обороны для усиления безопасности.

    Лондон привел эсминец Type-45 в боевую готовность из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    В подвалах Гуляйполя нашли тела расстрелянных мирных жителей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    После освобождения города Гуляйполе в Запорожской области в погребах жилых домов нашли тела убитых украинскими боевиками гражданских лиц, сообщил беженец Андрей Терехов.

    Трупы людей находились в подвальных помещениях частных домовладений, сказал Терехов РИА «Новости».

    В январе посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщал о гибели 130 человек в результате действий украинских военных в Селидово.

    В начале прошлого года жители Курской области заявляли о расстрелах мирных жителей иностранными наемниками. В тот же период очевидец из Новогродовки рассказывал об обнаружении в подвале тел убитых бойцами ВСУ гражданских лиц.

