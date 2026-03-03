Британия привела эсминец Type-45 в боевую готовность из-за Ближнего Востока

Tекст: Ольга Иванова

Британия привела в состояние повышенной готовности один из эсминцев типа 45 на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС со ссылкой на газету The National.

По данным источников из королевских ВВС, корабль находится в состоянии «повышенной готовности» в случае необходимости быстрого реагирования. Эсминец оснащен зенитным ракетным комплексом Sea Viper, который способен поражать беспилотники и иранские гиперзвуковые ракеты.

Бывший заместитель главы британского МВД Том Тугендхат призвал к немедленной отправке кораблей в регион для усиления безопасности Объединённых Арабских Эмиратов. По его словам, эсминцы HMS Dauntless и HMS Duncan уже готовы к развертыванию. Бывший командующий ВМС Британии Том Шарп выразил удивление тем, что корабли еще не пересекают Бискайский залив со скоростью 56 километров в час, чтобы усилить противовоздушную оборону региона.

Напомним, премьер Британии Кир Стармер сообщил о готовности Британии предоставить США военные базы для подготовки ударов по Ирану. Политик подвергся критике СМИ за неубедительное выступление по поводу этого разрешения.