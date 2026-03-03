  • Новость часаЧисло жертв удара по школе в иранском Минабе достигла 165 человек
    В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине
    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном
    Мелания Трамп выступила с речью в Совбезе ООН
    Публицист Колясников высмеял «страдания» в пятизвездочных отелях Дубая
    Иран пригрозил сжечь любое судно в Ормузском проливе
    Большинство американцев выступило против ударов по Ирану
    Трамп выразил недовольство «неограниченными» запасами боеприпасов у США
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны на Ближнем Востоке
    Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    3 марта 2026, 11:05 • Новости дня

    Франция решила укрепить оборону Кипра ПВО и фрегатом

    CNA: Кипр получит от Франции противодроновые системы

    Tекст: Мария Иванова

    Париж усилит оборону островного государства ракетными комплексами и боевым кораблем после серии ударов беспилотников по расположенным там объектам Британии, пишет Кипрское информационное агентство (CNA).

    Французская сторона направит на остров средства противовоздушной и противодроновой обороны, а также военное судно для укрепления безопасности, передает РИА «Новости». Эти меры принимаются на фоне атак на иностранные военные объекты в регионе.

    «Франция развернет на Кипре системы противоракетной и противодроновой обороны, а также фрегат, чтобы усилить его оборонительные возможности после недавних событий», – отмечается в публикации агентства.

    Президент республики Никос Христодулидис в понедельник дважды созванивался с французским лидером Эммануэлем Макроном и запросил помощь. Также он обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с просьбой прислать фрегат, на что Берлин, по данным источников, отреагировал положительно.

    Ранее власти Кипра подтвердили удар беспилотника по базе ВВС Британии Акротири, назвав ущерб незначительным. Позже были перехвачены еще два дрона, из-за угрозы атаки на британских объектах и в аэропорту Пафоса проводилась эвакуация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, база военно-воздушных сил Британии Акротири на Кипре подверглась атаке двух беспилотников.

    В понедельник службы безопасности объявили срочную эвакуацию в международном аэропорту Пафоса из-за угрозы с воздуха.

    Ранее Лондон принял решение о временной эвакуации второстепенного персонала с военного объекта.

    2 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за инцидент, сообщило в понедельник Центральное командование США.

    Центральное командование США сообщило, что первого марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты над Кувейтом в ходе операции «Эпическая ярость», передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел из-за дружественного огня, как указано в официальном заявлении военных в соцсети.

    Власти Кувейта признали свою причастность к уничтожению техники ВВС США. Американские военные поблагодарили силы обороны страны за признание факта и поддержку. Сейчас ведется расследование причин происшествия.

    Представитель штаба войск ПВО Ирана заявил об уничтожении трех американских истребителей.

    ВВС США объяснили потерю самолета над Кувейтом ошибкой при идентификации.

    2 марта 2026, 20:27 • Новости дня
    Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы

    Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран осуществил запуск сверхтяжелой ракеты в сторону американской военной базы на Ближнем Востоке.

    Агентство NourNews опубликовало видеозапись запуска, подчеркнув, что атака была направлена на американские объекты в регионе, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран начал одиннадцатую волну операции «Правдивое обещание – 4» и запустил баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты по целям в городе Беэр-Шева в Израиле.

    Между тем военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Операция США против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    2 марта 2026, 21:08 • Видео
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    2 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Иран атаковал Израиль и базы США гиперзвуковыми ракетами

    Иран использовал гиперзвуковые Fattah-2 и баллистические Qadr в ответной операции

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные задействовали новейшие гиперзвуковые комплексы Fattah-2 и баллистическое вооружение для поражения объектов противника на Ближнем Востоке.

    Исламская республика при ударах по Израилю и американским базам использовала гиперзвуковые ракеты Fattah-2, а также баллистические Qadr и Emad, передает ТАСС.

    Гостелерадиокомпания страны продемонстрировала кадры боевого применения этих систем.

    Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали масштабную военную операцию, объяснив ее якобы исходящими от Тегерана угрозами. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры руководства.

    Корпус стражей исламской революции объявил о старте ответной операции. Ракетным ударам подверглись цели в Израиле и объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели и ранении около 200 американских военных.

    2 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    В атаке на НПЗ Saudi Aramco обвинили Израиль

    Tasnim: Израиль провел атаку под «чужим флагом» на НПЗ Saudi Aramco

    В атаке на НПЗ Saudi Aramco обвинили Израиль
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль атаковал нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре, действуя под чужим флагом, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.

    «Атака, произошедшая сегодня утром на нефтяные объекты Saudi Aramco, была совершена израильтянами и является примером операции под «чужим флагом», – заявил собеседник Tasnim, передает ТАСС.

    Источник подчеркнул, что объекты Saudi Aramco никогда не были целями Ирана. По его информации, планы Израиля включают проведение аналогичной атаки в порту Фуджейра в ОАЭ, также в рамках операций под ложным флагом.

    Ранее на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в саудовском порту Рас-Таннура временно остановили производство после удара беспилотника.

    2 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    Пентагон обозначил формат операции «Эпическая ярость» против Ирана

    Пентагон: Операция США против Ирана «Эпическая ярость» является воздушной

    Пентагон обозначил формат операции «Эпическая ярость» против Ирана
    @ Sra Julia Lebens/Planetpix/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    «Два дня назад по прямому приказу президента Дональда Трампа военное министерство начало операцию «Эпическая ярость» – наиболее смертоносную, наиболее сложную и наиболее точную воздушную операцию в истории», – заявил он, передает ТАСС.

    При этом Хегсет не упомянул о возможном участии сухопутных сил.

    Напомним, Пентагон официально присвоил военной операции против Ирана наименование «Эпическая ярость».

    США впервые применили против Ирана новейшие ракеты PrSM дальностью 500 км. Также при ударе по Ирану использовали новый вариант крылатой ракеты Tomahawk.

    3 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном

    Уиткофф сообщил об отказе Ирана идти на уступки во время переговоров

    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская делегация обсуждала с Тегераном возможность десятилетнего отказа от обогащения урана в обмен на оплату топлива, но Иран отверг предложение, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

    Делегация США предлагала Ирану приостановить обогащение урана на десять лет, однако Тегеран полностью отверг эту инициативу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

    В интервью каналу Fox News он заявил: «Мы обсудили с ними десять лет полного отказа от обогащения, и мы заплатим за топливо».

    Уиткофф отметил, что отказ иранской стороны сразу дал понять американской делегации, что Тегеран не собирается идти ни на какие уступки. По его словам, позиция Ирана свидетельствовала о намерении продолжать ядерную программу с возможной целью создания оружия.

    Американский спецпосланник рассказал, что уже во время второго раунда переговоров стало ясно – добиться соглашения не удастся. Он добавил, что США попытались заключить с Ираном «честную сделку», но к концу второй встречи было понятно, что договоренность невозможна. Несмотря на это, делегация вернулась для третьей встречи, чтобы «дать им последний шанс», отметил Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран исключает возможность любых уступок в вопросах обогащения ядерного топлива и развития средств самообороны.

    Новый этап американо-израильской агрессии начался с комбинированного удара по Тегерану и убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Иранские беспилотники нанесли удар по международному аэропорту Эрбиля и американским объектам.

    2 марта 2026, 23:29 • Новости дня
    Венесуэла выразила солидарность Катару на фоне эскалации вокруг Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Исполнительный президент Венесуэлы Дельси Родригес провела телефонный разговор с эмиром Катара, выразив солидарность и призвав к возобновлению переговоров.

    Дельси Родригес заявила, что обсудила с эмиром Катара ситуацию на Ближнем Востоке, пишет РИА «Новости». В ходе разговора она подчеркнула солидарность Венесуэлы с Катаром из-за дестабилизации региона и подчеркнула, что эскалация насилия ставит весь регион на грань войны.

    Родригес выразила надежду на срочное возобновление переговоров с соблюдением принципов суверенитета, независимости и Устава ООН.

    В ходе беседы Родригес подтвердила, что только диалог и дипломатия способны привести к миру. Она также передала соболезнования в связи с гибелью мирных жителей региона и вновь призвала к уважению международного права и сохранению мира.

    На фоне обострения ситуации государственная компания QatarEnergy заявила о прекращении производства сжиженного природного газа после атаки БПЛА на крупнейший производственный комплекс в Катаре. Это привело к росту цен на газ в Европе на 34% – до 523 долларов за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по целям в Иране, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшей акцией в ходе Мюнхенской конференции по безопасности стала антииранская демонстрация, собравшая более 200 тыс. человек. На Парламентской площади Лондона сотни активистов собрались с требованием прекратить агрессию США и Израиля против Ирана.

    2 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    МИД призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия настаивает на немедленном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке, заявили в Министерстве иностранных дел.

    В заявлении на сайте ведомства подчеркивается, что приоритетом должны стать шаги по обеспечению безопасности мирных жителей и сохранению гражданской инфраструктуры во всех странах региона.

    «Со своей стороны выступаем за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий и принятие – в качестве безусловного приоритета – исчерпывающих мер по обеспечению безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры во всех странах региона», – заявили в МИД.

    Ранее заместитель главы МИД России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали, на которой обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

    Политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке.

    3 марта 2026, 08:50 • Новости дня
    Иран пригрозил сжечь любое судно в Ормузском проливе
    Иран пригрозил сжечь любое судно в Ормузском проливе
    @ REUTERS/Stringer/File Photo/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.

    Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари выступил с жестким предупреждением, передает РИА «Новости».

    «Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион», – подчеркнул военный.

    Интенсивность судоходства в этой акватории уже заметно снизилась после серии ударов США и Израиля по иранской территории. Страховые компании начали повышать военные премии и пересматривать условия покрытия рисков из-за растущей угрозы безопасности.

    Хотя формально морская блокада не объявлена, рынок перевозок фактически парализован. Судовладельцы опасаются отправлять танкеры в опасную зону на фоне эскалации конфликта.

    Танкер под флагом Палау после ракетного удара начал тонуть в акватории региона.

    Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk приостановил движение своих судов по данному маршруту.

    Власти США призвали все суда покинуть Ормузский пролив, а также воды Персидского и Оманского заливов.

    Страховые компании заявили о намерении повысить цены страхования судов, следующих через Персидский залив.

    Между тем, американские военные не фиксируют признаков минирования вод Ормузского пролива.

    2 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    QatarEnergy прекратила производство СПГ после атаки беспилотников
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy полностью прекратила производство сжиженного природного газа на всех своих объектах.

    Причиной стали атаки беспилотных летательных аппаратов по производственным площадкам в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид, передает РИА «Новости».

    «В связи с военными атаками на производственные объекты QatarEnergy в промышленном городе Рас-Лаффан и промышленном городе Месаид в государстве Катар, компания прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов», – заявили в компании.

    Напомним, два беспилотных летательных аппарата, выпущенных с иранской территории, атаковали промышленные и энергетические объекты в Катаре.

    МИД Катара сообщил о попытках Ирана ударить по Дохе.

    2 марта 2026, 16:56 • Новости дня
    В Иране сообщили о смерти жены Хаменеи

    В Иране сообщили о смерти жены Хаменеи
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи скончалась от ранений, полученных в результате ударов, нанесенных США и Израилем по территории Ирана, сообщил иранский телеканал Al Alam.

    По информации NourNews, она находилась в состоянии комы после атаки 28 февраля, передает ТАСС.

    Напомним, Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда военачальников.

    Президент России Владимир Путин решительно осудил убийство Хаменеи, назвав его циничным нарушением норм морали и международного права

    В ходе встречи заместителя главы МИД России Георгия Борисенко с послом Ирана Каземом Джалали российская сторона выразила категорическое осуждение убийства Хаменеи и других иранских представителей.

    2 марта 2026, 23:02 • Новости дня
    Экс-глава МИ-6 назвал фантастическими ожидания смены власти в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший руководитель МИ-6 Джон Сойерс считает, что надежды на смену режима в Иране после ударов США и Израиля не оправданы и выглядят нереалистично.

    Смена власти в Иране из-за ударов США и Израиля маловероятна, заявил бывший глава британской разведки МИ-6 Джон Сойерс в эфире телеканала Sky News, передает ТАСС. Экс-глава МИ-6 подчеркнул, что текущий военный конфликт не приведет к ожидаемым многими изменениям режима в Тегеране.

    Сойерс отметил: «Это война по собственному желанию, в которую вступили Соединенные Штаты и Израиль. Она вызвала реакцию Ирана, вероятно, более масштабную, чем многие ожидали, против наших друзей и партнеров в Персидском заливе, а также против Израиля и американских баз». По словам бывшего главы МИ-6, конфликт выходит за рамки прежних ожиданий, и вся ситуация становится всё более опасной.

    Он подчеркнул, что применение военной силы всегда чревато последствиями, когда не определены четкие цели. Сойерс также заметил, что решение президента США Дональда Трампа поставило регион перед неизвестностью и усилило уровень нестабильности.

    По мнению экс-главы МИ-6, предполагать смену власти в Иране и приход к управлению либеральных сил – это «далеко от реальности и выглядит фантастично».

    Сойерс убежден, что ожидания появления либеральной демократии в стране крайне наивны, а сама военная операция – «высокорискованная и лишняя».

    В результате авиаудара США и Израиля по Ирану погиб аятолла Али Хаменеи, что привело к усилению мер безопасности и консолидации власти в стране.

    Президент США Дональд Трамп санкционировал ликвидацию верховного аятоллы Ирана, что вызвало резкий скачок нефтяных котировок и рост геополитической напряженности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    3 марта 2026, 01:30 • Новости дня
    Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные сосредоточились на уничтожении иранских баллистических ракет, не планируя наземную операцию против Ирана, уточнил Рубио.

    Как передает РИА «Новости», госсекретарь США Марко Рубио заявил о действиях американских военных, направленных на уничтожение запасов баллистических ракет Ирана. Рубио подчеркнул, что в данный момент не предпринимается развертывание наземных войск, а решение о такой операции остается за президентом Дональдом Трампом.

    «На данный момент мы не развертываем наземные войска, но у президента (Трампа – ред.), очевидно, есть такие варианты… Однако сейчас наше внимание сосредоточено на уничтожении пусковых установок, запасов и мощностей по производству баллистических ракет, а также их дронов-камикадзе и военно-морского флота», – заявил Рубио журналистам.

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное военное командование США заявило, что после их операции в Оманском заливе не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Бывший руководитель МИ-6 Джон Сойерс считал, что надежды на смену власти в Иране после ударов США и Израиля выглядят нереалистично.

    2 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции
    Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны.

    Об этом он заявил во время программной речи, посвященной вопросам ядерного сдерживания, передает РИА «Новости».

    «Я приказал увеличить число ядерных боеголовок нашего арсенала», – подчеркнул Макрон. Он также отметил, что Франция прекращает практику открытого информирования о количестве своих ядерных зарядов.

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Британию и Францию в практическом манипулировании вопросом ядерного оружия в отношении киевского режима.

    2 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    Танкер Stena Imperative под флагом США получил повреждения в порту Бахрейна

    Tекст: Ольга Иванова

    В порту Бахрейна произошел инцидент с американским танкером Stena Imperative, который получил повреждения после попадания двух боеприпасов.

    Танкер Stena Imperative, который ходит под флагом США, был поврежден двумя боеприпасами в порту Бахрейна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters и источники в сфере грузоперевозок. Инцидент произошёл, когда судно находилось на стоянке.

    В публикации агентства отмечается прямая цитата: «Танкер Stena Imperative под флагом США поражен двумя боеприпасами на стоянке в порту в Бахрейне». Другие детали происшествия, включая возможные причины атаки и информацию о пострадавших, пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал ракетами и дронами танкер-заправщик авианосной группы США.

    Центр морской безопасности Омана сообщил об атаке на нефтяной танкер MKD VYOM у берегов страны, в результате которой погиб член экипажа.

    Когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России

    Даже без официальной блокировки Ормузского пролива идет фактический срыв судоходства в регионе. А атаки по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии и инфраструктуре крупного поставщика СПГ – Катара создают еще больше проблем для поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Россия – чуть ли не единственная, кому ближневосточный конфликт сулит большую экономическую выгоду. Но только если ситуация не выйдет за грань управляемых рисков. Где находится эта грань между выгодой и ущербом? Подробности

    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива

    Страны Персидского залива, пустившие на свою территорию американские базы, оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. В этой ситуации Россия готова заново наводить мосты между государствами Ближнего Востока. По мнению экспертов, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине

    Сразу несколько новых или модифицированных систем вооружений использовали Соединенные Штаты в своей агрессии против Ирана. О каких системах идет речь, какие новые ударные возможности они дают американским войскам – и почему при их рассмотрении сразу вспоминается опыт боевых действий на Украине? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

