Франция решила укрепить оборону Кипра ПВО и фрегатом

CNA: Кипр получит от Франции противодроновые системы

Tекст: Мария Иванова

Французская сторона направит на остров средства противовоздушной и противодроновой обороны, а также военное судно для укрепления безопасности, передает РИА «Новости». Эти меры принимаются на фоне атак на иностранные военные объекты в регионе.

«Франция развернет на Кипре системы противоракетной и противодроновой обороны, а также фрегат, чтобы усилить его оборонительные возможности после недавних событий», – отмечается в публикации агентства.

Президент республики Никос Христодулидис в понедельник дважды созванивался с французским лидером Эммануэлем Макроном и запросил помощь. Также он обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с просьбой прислать фрегат, на что Берлин, по данным источников, отреагировал положительно.

Ранее власти Кипра подтвердили удар беспилотника по базе ВВС Британии Акротири, назвав ущерб незначительным. Позже были перехвачены еще два дрона, из-за угрозы атаки на британских объектах и в аэропорту Пафоса проводилась эвакуация.

Как писала газета ВЗГЛЯД, база военно-воздушных сил Британии Акротири на Кипре подверглась атаке двух беспилотников.

В понедельник службы безопасности объявили срочную эвакуацию в международном аэропорту Пафоса из-за угрозы с воздуха.

Ранее Лондон принял решение о временной эвакуации второстепенного персонала с военного объекта.