Американский самолет Palm Jet поразили в районе базы Виктория в Ираке
В районе иракской базы Виктория поражен американский самолет Palm Jet, при ударе также оказалась выведена из строя используемая США взлетно-посадочная полоса аэродрома.
Иранская государственная телерадиокомпания заявила, что американский самолет Palm Jet подвергся удару в районе базы Виктория в Ираке, передает РИА «Новости».
«Американский самолет Palm Jet был поражен в районе базы Виктория, взлетно-посадочная полоса аэродрома, использующаяся американскими силами, также повреждена», – сообщил вещатель.
По данным иранского канала, поражение борта произошло непосредственно в зоне аэродромной инфраструктуры. В подтверждение своих заявлений телерадиокомпания опубликовала кадр из видеозаписи. На изображении, как уточняется, запечатлен момент вертикального падения воздушного судна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные подразделения Исламской республики сбили истребитель ВВС США в воздушном пространстве Кувейта. Силы ПВО Ирана уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper на юге страны.