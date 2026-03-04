Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.0 комментариев
В Бейруте прогремели два мощных взрыва
Израильская авиация атаковала южный пригород Бейрута, слышны взрывы
В южном пригороде Бейрута, в районе Харет-Хрейк, после двух мощных взрывов и авиаударов над кварталами появились густые столбы дыма.
Звуки двух мощных разрывов и гул боевых самолетов отчетливо слышны в городской черте, передает РИА «Новости». Предполагается, что целью атаки стали объекты в южном пригороде.
В районе Харет-Хрейк заметны поднимающиеся столбы густого дыма. По имеющейся информации, удары были нанесены именно по этой части города.
Израильская авиация и флот с ночи понедельника начали массированные атаки. Под огнем оказались южные окраины Бейрута, а также восток и юг Ливана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла ракетные удары по зданиям в районе Сфейр на юге Бейрута. Армия обороны Израиля атаковала цели в Тегеране и ливанской столице одновременно.