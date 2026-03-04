  • Новость часаПутин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока
    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    У журналиста Карлсона украли 378 тыс. банок снюса
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    Путин призвал ускорить выплаты пострадавшим от мошенников
    Глава МВД оценил некомплект сотрудников ППС
    Колокольцев: Выявляемость схем незаконной миграции выросла на треть
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    4 марта 2026, 17:59 • Новости дня

    Британия поддержала обновленную ядерную доктрину Франции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон выразил одобрение инициативам Парижа по реформированию сотрудничества в сфере ядерной безопасности, отметив значимость совместных действий для европейской стабильности.

    Великобритания поддержала обновленную ядерную доктрину Франции, предложенную президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС. В заявлении канцелярии премьер-министра Кира Стармера говорится: «Мы приветствуем предложения, выдвинутые президентом Макроном, по более тесному сотрудничеству с союзниками по ядерным вопросам». Также отмечено, что Британия и Франция намерены совместно предотвращать угрозы в адрес Европы.

    Концепция Макрона предполагает продвинутую систему сдерживания, в том числе засекречивание состава французских ядерных арсеналов. Это направление представлено Парижем как новый этап укрепления безопасности на европейском континенте.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ядерное сдерживание остается основой глобальной стабильности, однако важно помнить о необходимости соблюдения режима нераспространения ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта президент Франции Эмманюэль Макрон представил концепцию «продвинутого сдерживания» и распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале страны. Он также заявил о засекречивании состава ядерных арсеналов.

    Доктрина Макрона предполагает участие в программе ядерного вооружения партнеров Франции по Евросоюзу. Власти Германии уже начали участвовать в этой программе, власти Польши выразили желание присоединиться.

    В тот же день в ответ на инициативу Макрона пользователи французских соцсетей обрушились на президента с критикой и обвинили его в предательстве национальных интересов.

    А МИД России назвал заявления Парижа об увеличении ядерного арсенала опасным и дестабилизирующим фактором на фоне антироссийской риторики НАТО.

    4 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

    Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.

    Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.

    Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.

    3 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп заявил о полном разрыве торговли с Испанией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией, причиной стал отказ Мадрида увеличить военные расходы.

    США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией из-за отказа Мадрида повысить военные расходы до 5% ВВП. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, состоявшейся в Белом доме, передает ТАСС.

    «У них есть великие люди, но у них нет великого руководства. И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась повысить военные расходы до 5%. Я не думаю, что они намерены соглашаться на повышение чего-либо», – заявил Трамп.

    Он также отметил, что Испания хотела оставить военные расходы на уровне 2% ВВП, и даже этот уровень, по словам Трампа, «не платят». Президент подчеркнул, что в связи с этим США прекратят всю торговлю с Испанией и не хотят иметь с ней никаких дел.

    Накануне Испания запретила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану без международного мандата. Ранее власти Испании определили укрепление связей с Китаем приоритетом во внешнеполитической доктрине для Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с испанским премьером предложил Евросоюзу защищать глобальную торговлю от односторонних действий США.


    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    @ ГУР министерства обороны Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные начали использовать новую крылатую ракету воздушного базирования, созданную на основе противокорабельного боеприпаса Х-35, сообщают американские СМИ.

    Анализ обломков подтвердил использование нового боеприпаса, пишет The War Zone.

    Ракета служит экономичной альтернативой имеющимся стратегическим вооружениям и лучше подходит для выполнения текущих боевых задач.

    Боеприпас оснащен складными крыльями размахом около трех метров и боевой частью весом примерно 800 килограммов. Он приводится в движение компактным турбореактивным двигателем, обеспечивающим крейсерскую скорость 720 километров в час. Дальность полета составляет не менее 1,5 тыс. километров.

    Эксперты отмечают конструктивное сходство новинки с противокорабельной ракетой Х-35 разработки КБ «Звезда». Некоторые компоненты, включая детали пневматической системы, идентичны используемым в авиационной версии Х-35У.

    Аналитики полагают, что снаряд создан как более простое дополнение к ракетам Х-101 и Х-555, которые несут бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

    «Изделие-30 вполне могло быть разработано как более дешевое дополнение к более крупным российским крылатым ракетам воздушного базирования», – заявил старший научный сотрудник IISS Дуглас Барри.

    Это позволяет российской авиации использовать полный потенциал полезной нагрузки бомбардировщиков.

    Ранее сообщалось, что «Изделие 30» обладает дальностью полета не менее 1,5 тыс. километров. Западные эксперты связывали падение эффективности украинской ПВО с применением Россией новых модификаций боеприпасов. Военные ВСУ ранее находили обломки экспериментальных реактивных аппаратов схемы «летающее крыло».

    4 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Организатором атаки украинскими безэкипажными катерами на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море могли быть Британия или Франция. У них больше технических возможностей для таких операций. При этом подобные инциденты ведут к росту стоимости газа и для самих европейских потребителей, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «В отличие от применения пилотируемых самолетов или экипажных катеров, атака беспилотника дает возможность анонимного нападения или удара под ложным флагом. БЭК не имеет условного гражданства и порта приписки, а канал управления им часто является закрытым, зашифрованным и не так просто отслеживается», – объяснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «С момента начала СВО Украина является для ряда стран Запада удобной ширмой при проведении любых антироссийских операций, как это было с «Северными потоками». Очевидно, что тот теракт было невозможно осуществить только с зафрахтованной украинскими спецслужбами яхты «Андромеда» без помощи судов со специальным оборудованием. На мой взгляд, в ситуации с «Арктик Метагаз» мы видим концептуально схожую картину», – продолжил он.

    «У Украины нет флота, необходимого для проведения атак морскими беспилотниками. Использование же торговых судов сопряжено с гораздо большим риском неудачи и техническими нюансами – их радарное оборудование более слабое, а каналы связи не предназначены для таких операций», – отметил спикер.

    «Для защищенного проведения такого рода операций нужен военный корабль в зоне атаки безэкипажных катеров, который бы обеспечивал их связь, координацию, целеуказания. Таким образом, думаю, организатором атаки является одна из стран НАТО, прежде всего – Британия или Франция. Второй очередью подозреваемых я бы назвал Германию или Польшу, у них тоже есть достаточно серьезная школа морских диверсантов», – указал он.

    «Украине же, вероятно, снова была отведена роль исполнителя. При этом нельзя исключать, что европейские кураторы специально подсветили украинскую причастность к атаке, чтобы снять с себя обвинения в международном морском терроризме. Киев же находится в состоянии конфликта с Москвой, и такие его действия, по замыслу Брюсселя, должны быть обоснованы в глазах мирового сообщества», – пояснил эксперт.

    «Евросоюз и европейские члены НАТО добиваются роста рисков для всех участников цепочки перемещения российского СПГ по миру. Брюссель хочет сократить экспорт газа из России и вынудить покупателей отказываться от контрактов с Москвой», – объяснил аналитик.

    «При этом Европа бьет сама по себе. Газовый и нефтяной рынки глобальны. Российские поставки являются их неотъемлемой частью и не могут рассматриваться в отрыве от других составляющих вроде блокады Ормузского пролива или сокращения добычи Катаром. Поэтому любые инциденты с российским нефтеналивным или газовым флотом неизменно будут двигать цены вверх. И эта тенденция коснется в том числе европейских потребителей», – указал он.

    Ранее в Средиземном море на российский газовоз «Арктик Метагаз» была совершена атака украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, сообщает в Telegram-канале Минтранс России. Инцидент произошел в международных водах недалеко от Мальты. По данным ведомства, судно следовало с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманска.

    «Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», – отмечается в сообщении.

    «Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – указали в Минтрансе.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Великобритании и Испании в Средиземное море. По данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Танкер «Арктик Метагаз» валовой вместимостью около 94 тыс. тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе якобы так называемого теневого флота России.

    Стоит отметить, что накануне биржевая цена газа в Европе взлетела до 727 долларов за тысячу кубометров на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. После иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе, сообщает РБК.

    Ранее Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, объяснял газете ВЗГЛЯД смысл захвата западными странами судов «теневого флота» России.

    4 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    США запустили МБР Minuteman III

    США провели испытательный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

    @ Staff Sgt. Joshua LeRoi/U.S. Space Force/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США в среду провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, он не связан с текущими мировыми событиями, говорится в обнародованном заявлении Командования глобального удара ВВС США.

    Плановый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III был осуществлен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ракета не имела боевого оснащения и была оборудована двумя испытательными возвращаемыми аппаратами.

    Командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй заявила: «Постоянная проверка различных профилей миссий позволяет улучшать характеристики всего парка межконтинентальных баллистических ракет и обеспечивать максимальную готовность наземной составляющей ядерной триады США».

    В ходе испытания два возвращаемых аппарата преодолели тысячи километров и достигли заранее определенной цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Полученные результаты будут использоваться для оценки точности и надежности системы Minuteman III, а также для дальнейшего совершенствования американских стратегических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме пообещали начать диалог с Россией о новом договоре, который должен заменить ДСНВ. Дональд Трамп заявил, что США готовы обсуждать вопросы по ДСНВ с Москвой. Эксперт-американист отметил, что Вашингтон до сих пор не определился с позицией по будущему стратегических соглашений.

    4 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида

    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В разгар эскалации войны с Ираном президент США Дональд Трамп обрушился на союзников в Европе, заявив о готовности задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем жестко раскритиковал союзников за нежелание вступать в конфликт с Ираном, пишет Politico.

    Глава Белого дома выразил особое недовольство действиями Лондона и Мадрида, которые отказались предоставить полную поддержку.

    «Испания ведет себя очень, очень несговорчиво, как и Британия. Второе шокирует, но сейчас не эпоха Черчилля. Соединенное Королевство ведет себя крайне несговорчиво», – заявил Трамп.

    Британский премьер Кир Стармер ранее выступил против смены власти в Иране с воздуха, разрешив использовать базы лишь для ограниченных оборонительных задач. Мадрид пошел еще дальше, полностью запретив Вашингтону задействовать свои объекты в регионе для ударов по Тегерану.

    Американский лидер в ответ дал понять, что Вашингтон способен проигнорировать суверенное решение испанских властей. Он отметил, что американские силы могут просто прилететь и использовать необходимую инфраструктуру, и никто не сможет им этого запретить.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал действия США и Израиля, назвав борьбу с иранскими властями важной для безопасности Европы. Берлин также пытается убедить испанских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках обязательств перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Испании не разрешило использовать свои военные базы американским силам.

    Решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    4 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о невозможности торговой войны Трампа с Испанией
    @ Bernhard Freisen/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В руководстве Евросоюза отреагировали на слова американского лидера о прекращении коммерческих связей с Мадридом из-за отказа предоставить военные базы.

    Заместитель председателя Еврокомиссии Тереза Рибера опровергла способность Дональда Трампа реализовать угрозу по разрыву связей с Мадридом, пишет Politico.

    «Невозможно заниматься коммерческим возмездием или деловыми отношениями в индивидуальном порядке. Торговые переговоры всех 27 государств – членов Европейского союза являются ответственностью комиссии, их невозможно разделить или фрагментировать», – сказала она.

    Ранее Трамп пообещал остановить торговлю с Испанией после того, как Мадрид запретил США использовать совместно эксплуатируемые военные базы на испанской территории для атаки на Иран. Американский политик заявил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, что Вашингтон «разрывает всю торговлю» и не хочет иметь ничего общего с испанцами.

    Рибера назвала попытки Вашингтона выделить отдельные страны ЕС тревожными, однако выразила сомнение в реалистичности угроз. По ее словам, американское федеральное правительство знает, как устроены коммерческие отношения Евросоюза, и не заинтересовано в их разрыве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пригрозил Испании полной торговой блокадой.

    Правительство в Мадриде не разрешило американским силам использовать свои военные базы для ударов по Ирану.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера ранее заявила о разрушении доверительных отношений между Вашингтоном и Брюсселем.

    4 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Мерц стерпел нападки Трампа на лидеров Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Во время встречи в Овальном кабинете Фридрих Мерц молча выслушал угрозы Трампа ввести торговое эмбарго против Испании и критику премьера Британии, отмечают СМИ.

    Фридрих Мерц во время встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете вел себя подчеркнуто почтительно, пишет Politico.

    Политик промолчал, когда президент США угрожал Испании торговой блокадой и жестко критиковал премьера Британии.

    Трамп заявил, что «это не Уинстон Черчилль», говоря о Кире Стармере, и выразил недовольство позицией Лондона по острову Диего-Гарсия. В отношении Мадрида прозвучали угрозы разорвать торговые связи из-за отказа повышать военные расходы и осуждения ударов по Ирану.

    Мерц лишь одобрительно усмехнулся на слова Трампа о разрушительных атаках на Тегеран. Позже канцлер объяснил свое поведение нежеланием вступать в публичный конфликт, утверждая, что за закрытыми дверями он вступился за британского коллегу.

    Глава правительства Германии также сообщил, что продемонстрировал Трампу карту боевых действий на Украине. По его словам, это помогло американскому президенту лучше понять риски возможных территориальных уступок и позицию Европы.

    Ранее Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида.

    Отмечалось, что решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    4 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции провел телефонный разговор с премьером Испании, выразив ему поддержку после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Испании в телефонном разговоре с премьер-министром Педро Санчесом, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Глава французского государства подчеркнул солидарность Франции с Мадридом на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые соглашения с Испанией.

    Администрация Макрона передала слова президента, что он выразил «европейскую солидарность Франции с Испанией в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера». Таким образом Франция обозначила поддержку позиций Мадрида в рамках Евросоюза.

    Причиной конфликта стали заявления Трампа, пригрозившего прекратить торговое сотрудничество с Испанией после того, как Мадрид отказался предоставить американским войскам базы Рота и Морон для проведения военной операции в Иране. Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес накануне заявил, что не ожидает негативных последствий для экономики страны после слов Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа Мадрида увеличить военные расходы. Также Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование американских авиабаз для атак на Иран.

    В ответ Педро Санчес заявил, что Испания не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы Трампа.

    3 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Стармер сообщил об отправке эсминца и вертолетов на Кипр

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил об отправке ударных вертолетов и эсминца HMS Dragon для защиты военной базы Акротири на Кипре после атаки беспилотников.

    Великобритания усиливает меры безопасности на своей военной базе Акротири на Кипре после недавней атаки беспилотников. Премьер-министр Кир Стармер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) что для этих целей на остров направляются вертолеты, оснащенные системами противодействия дронам, а также эсминец HMS Dragon.

    «Великобритания полностью привержена обеспечению безопасности Кипра и британских военных, дислоцированных на его территории. Мы продолжаем оборонительные операции, и я только что сообщил президенту Кипра, что отправляем вертолеты с возможностями противодействия беспилотникам, а также HMS Dragon будет развернут в регионе», – написал Стармер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, база ВВС Британии на Кипре подверглась атаке двумя беспилотниками, из которых один был перехвачен, а второй нанес удар по объекту.

    Британия решила направить к Кипру военный корабль для защиты своего военного контингента.

    Британский эсминец с системой Sea Viper приведен в повышенную готовность на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    4 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Силы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский F-15, информация поступила от местного агентства без уточнения деталей происшествия.

    Иранские системы ПВО сбили американский истребитель F-15, передает Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник.

    «Еще один американский истребитель F-15 был сбит системой ПВО армии Ирана», – говорится в сообщении.

    Других подробностей, включая место и обстоятельства произошедшего, не приводится.

    Отмечается, что официальных комментариев от властей Ирана или США на момент публикации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.

    В районе иракской базы Виктория был поражен американский самолет Palm Jet, а взлетно-посадочная полоса аэродрома выведена из строя.

    Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за этот инцидент.

    4 марта 2026, 11:48 • Новости дня
    AP: Трамп и Стармер поссорились из-за ударов по Ирану
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обострение отношений между Лондоном и Вашингтоном стало результатом отказа Британии участвовать в ударах по Ирану, несмотря на давление со стороны президента США.

    О напряжении в отношениях между США и Британией из-за войны с Ираном пишет AP.

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Кира Стармера за нежелание Британии участвовать в американско-израильских ударах по Ирану: «Это не Уинстон Черчилль, с которым мы имеем дело», – заявил Трамп во вторник в Белом доме, выразив недовольство отказом Британии предоставить базы для американских самолетов.

    Стармер поначалу заблокировал использование британских военных объектов для атак на Иран, но позже разрешил США применять базы в Англии и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане – исключительно для ударов по иранским баллистическим ракетам и хранилищам, но не по другим целям. Даже после атаки иранского беспилотника на базу Акротири на Кипре, Стармер заявил, что Британия «не примет участия в наступательных действиях», подчеркнув, что страна отправит в регион эсминец HMS Dragon и вертолеты Wildcat исключительно для оборонительных операций.

    В свою очередь Стармер, впервые косвенно ответив на критику Вашингтона, заявил в понедельник в парламенте: «Действия Британии всегда должны иметь законное основание и продуманный, реалистичный план». По его словам, президент Трамп не согласен с решением Лондона не участвовать в первых ударах, однако Стармер подчеркнул, что его обязанность – исходить из национальных интересов Британии.

    Трения между лидерами нарастают уже несколько месяцев: Стармер осудил попытки Трампа получить контроль над Гренландией, а также раскритиковал позицию США по вопросу передачи архипелага Чагос острову Маврикий. По мнению бывшего главы британского МИД Питера Рикеттса, «американцы при Трампе фактически перестали стремиться действовать в рамках международного права», что для Стармера, бывшего генпрокурора, является принципиально важным.

    В то же время единства среди европейских лидеров по вопросу войны с Ираном нет. В совместном заявлении Великобритания, Франция и Германия подчеркнули, что не участвовали в ударах, но готовы поддержать «необходимые и соразмерные оборонительные действия». Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал удары необоснованными и опасными. По данным опросов, значительная часть британцев скептически относится к аргументам США в пользу начала войны, но правые политики критикуют Стармера за отказ от участия в наступательных операциях.

    Тем не менее министр иностранных дел Британии Стивен Даути во вторник заверил парламент, что особые отношения между Лондоном и Вашингтоном сохраняются и будут устойчивыми в экономической и военной сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер заявил о намерении отказаться от участия в «Совете мира», инициированном Дональдом Трампом.

    4 марта 2026, 03:34 • Новости дня
    США сообщили о 2 тыс. новых ударах по Ирану и уничтожении 17 кораблей

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные заявили об уничтожении двух тысяч иранских целей, включая семнадцать кораблей и подводную лодку, а также сотни пусковых установок.

    США продолжают наносить круглосуточные удары по Ирану, заявил глава Центрального командования генерал Брэдли Купер, передает РИА «Новости».

    В опубликованном видеообращении Купер отметил: «Мы продолжаем круглосуточные удары по Ирану – от морского дна до космоса и киберпространства».

    По его словам, в рамках операции уже поражены около двух тысяч целей, а ранее сообщалось о 1,7 тысячи.

    Глава CENTCOM также сообщил, что американские военные уничтожили семнадцать иранских военных кораблей, включая подводную лодку, в борту которой образовалась пробоина. Купер подчеркнул, что в данный момент в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе не осталось ни одного иранского судна.

    В ходе атаки, по утверждению Купера, были поражены сотни иранских пусковых ракетных установок, а также нанесен серьезный ущерб системам ПВО Ирана. В операциях задействованы американские бомбардировщики В-1, В-2 и В-52, которые наносили удары по объектам глубоко внутри Ирана, включая командные посты.

    США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, с 28 февраля. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    В результате одной из атак был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин осудил убийство Хаменеи, назвав его нарушением всех норм морали и международного права. МИД РФ призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские бомбардировщики B-2 были задействованы для ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране.

    Израильские ВВС атаковали офис Совета экспертов в иранском городе Кум. Военные Израиля нанесли удары по исследовательскому центру Минзадехи.

    Пресс-служба КСИР заявила, что число погибших иранцев за четыре дня авиаударов США и Израиля превысило 700 человек, среди которых есть жертвы среди школьников и пациентов больниц.

    3 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    Макрон подтвердил отправку авианосца в Средиземное море

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о передислокации авианосца «Шарль де Голль» в Средиземное море и усилении военных объектов на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что отдал приказ передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» вместе с ударной группой в Средиземное море, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что решение связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

    В своем обращении к нации Макрон также подчеркнул, что Франция укрепит безопасность своих военных баз в ближневосточном регионе. Он отметил, что две из этих баз уже подверглись ударам, в результате чего был нанесен материальный ущерб. Париж намерен усилить меры безопасности и в своих дипломатических представительствах в регионе.

    Кроме того, президент Франции сообщил, что за последние часы в союзнических странах ближневосточного региона были размещены дополнительные истребители Rafale, системы противоракетной обороны и радары.

    Ранее СМИ писали, что Париж перенаправил единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана.

    Франция усилит оборону Кипра ракетными комплексами и боевым кораблем после серии ударов беспилотников по объектам Британии.



    4 марта 2026, 07:29 • Новости дня
    Антидроновый комплекс «Радон-О» прошел успешные испытания

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комплекс «Радон-О», из элементов которого можно как из конструктора собрать оптимальную антидроновую защиту, прошел испытания и подтвердил свою эффективность как против коммерческих квадрокоптеров, так и более сложных аппаратов, сообщил Ростех.

    Комплекс «Радон-О» прошел испытания и продемонстрировал эффективность против различных типов беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». Разработку можно использовать как универсальный щит от беспилотных угроз, поскольку она состоит из модулей, которые можно комбинировать в зависимости от задачи.

    В состав комплекса входят радиолокационная станция «Буг» для отслеживания малоразмерных целей на малой высоте, радиотехнический модуль «Терней-М» для мониторинга эфира и фиксации каналов связи, а также оптико-электронная система «Неман», способная классифицировать и удерживать цель. Подсистема радиоэлектронного подавления «Двина-50» блокирует каналы управления и навигации дронов.

    Все элементы комплекса синхронизируются системой «Дон», а программное обеспечение объединяет данные с разных модулей в цифровую карту с указанием степени угрозы. В Ростехе заявили: «Испытания подтвердили, что «Радон-О» эффективен на промышленных объектах. Он подходит для защиты производственных объектов, нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, мест проведения массовых мероприятий».

    Система показала себя эффективной как против коммерческих квадрокоптеров, так и против более сложных аппаратов, способных менять каналы связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России создали специальные патроны против дронов «Многоточие». Ростех поставил в войска новые комплексы «Зубр» для защиты от беспилотников. Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска.

    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида

    Война на Ближнем Востоке вскрыла сильную зависимость мировой авиации от нескольких аэропортов во главе с Дубаем. Минута простоя аэропорта стоит Дубаю один миллион долларов. Далее по цепочке сбой по маршрутам расходится по всему миру. Эта ситуация имеет сходство с проблемами авиации в пандемию, однако есть и различия. Потери несет в том числе и Россия. Подробности

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Кто несет ответственность за провал в охране верховного лидера Ирана

    Постепенно выясняются подробности того, с помощью каких именно средств разведки США и Израилю удалось нанести обезглавливающий удар, уничтоживший иранское руководство, включая аятоллу Хаменеи. Свою роль сыграла и внедренная агентура, и новейшие технические системы – и само устройство иранского общества. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

