  • Новость часаСредства ПВО сбили 11 беспилотников за два часа над Краснодарским краем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вышедшее из России судно используют для устрашения финского населения
    Эксперт прокомментировал захват США судна «Маринера» под российским флагом
    Американист оценил сценарии по присоединению Гренландии к США
    Саакашвили захотел украсть православное Рождество
    МИД отреагировал на захват танкера «Маринера»
    США выразили намерение предать суду экипаж «Маринеры»
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    Офицеры НАТО ликвидированы ударом дрона под Одессой
    США начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    17 комментариев
    8 января 2026, 09:10 • Новости дня

    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска

    «Ростех» начал поставки сверхтвердых антидроновых патронов в войска

    Tекст: Мария Иванова

    В войска России начали поступать новые патроны IGLA 100 cо сверхтвердой дробью на основе сплава вольфрама, никеля и железа, способные поражать мини-БПЛА на дистанции до 100 метров.

    Сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100 начали поступать в российские войска, сообщает Ростех. Эти боеприпасы разработаны специально для борьбы с мини-БПЛА и показали лучшие результаты среди аналогов во время практических испытаний в Новороссии.

    В ходе обучения инструкторы госкорпорации «Ростех» продемонстрировали военнослужащим использование нового патрона против дронов, а также провели занятия по тактике стрельбы с различными типами боеприпасов.

    В компании отмечают: «Наилучшие результаты во время практической демонстрации показал патрон IGLA 100, выпускаемый предприятием Госкорпорации, cо снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа. Он обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 метров. При этом боеприпас показывает кучность, достаточную для поражения цели размером со стандартный дрон FPV».

    В «Ростехе» также подчеркивают, что сверхтвердая дробь патрона способна повреждать двигатели, блоки управления, перебивать провода и ломать прочные элементы конструкции дронов. Обычная свинцовая дробь такой эффективности не обеспечивает, добавили в госкорпорации.

    Учебная программа включала как теоретические лекции, так и практическую стрельбу по мишеням с использованием различных видов боеприпасов – от свинцовой дроби до картечи и патронов 5,45х39. Кроме того, инструкторы демонстрировали военнослужащим эффективные методы поражения быстро движущихся целей.

    Серийное производство патронов IGLA 100 калибра 12 миллиметров для нужд армии было запущено в 2024 году. Сейчас эти антидроновые боеприпасы уже начали поступать на вооружение российских подразделений.

    Ранее Ростех сообщил о боевом успехе антидроновых патронов IGLA.

    Между тем специалисты корпорации охарактеризовали танки будущего как полностью интегрированные в единую систему управления.

    В конце прошлого года работники концерна «Уралвагонзавод» добавили к отправленным в войска танкам Т-90М подарочные наборы для каждого члена экипажа, включая альбомы с детскими рисунками.

    6 января 2026, 11:10 • Новости дня
    Ростех охарактеризовал танки будущего

    Ростех назвал современные танки переходом к машинам будущего

    Ростех охарактеризовал танки будущего
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В отечественном танкостроении начался переходный этап к машинам будущего, сообщили в «Ростехе».

    Госкорпорация Ростех выпускает несколько типов современных танков, среди которых выделяют Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные Т-80БВМ и Т-72Б3М, передает РИА «Новости». В компании заявили, что защита и бортовые системы этих машин были оперативно усовершенствованы на основе изучения боевого опыта.

    В Ростехе подчеркнули, что данные танки представляют собой промежуточный этап на пути к перспективной бронетехнике. В будущем планируется полная интеграция танков с автоматизированными системами управления, которые обеспечат взаимодействие с дронами, наземными роботами, артиллерией, средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороной, инженерными и противотанковыми подразделениями.

    «Это позволит нейтрализовать угрозы еще до начала активной фазы, чтобы машины могли занять целевые рубежи атаки», – отметили в компании.

    В госкорпорации добавили, что несмотря на значительные изменения в защите и тактике применения, танки сохраняют свои классические черты: гусеничное шасси, развитую броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне. Опыт спецоперации на Украине показывает, что современные танки остаются основной ударной силой прорыва на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танкисты «Днепра» получили награды в прифронтовой зоне. Танки спецназа «Ахмат» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области. Партия танков Т-90 «Прорыв» поступила в штурмовую бригаду имени Невского.

    Комментарии (21)
    7 января 2026, 18:00 • Новости дня
    США захватили танкер Sophia в Карибском море

    Южное командование ВС США сообщило о захвате танкера Sophia

    США захватили танкер Sophia в Карибском море
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные провели операцию по задержанию танкера Sophia, который находился в международных водах Карибского моря, сообщили в Пентагоне.

    Американские военные захватили танкер M/T Sophia в международных водах Карибского моря, передает ТАСС.

    Как сообщает Южное командование ВС США, операция проводилась совместно с Министерством внутренней безопасности страны в предрассветные часы.

    Танкер Sophia не имел официальной страновой принадлежности и находился под санкциями. Военные уточняют, что задержание произошло в предрассветное время в международных водах, а судно занималось деятельностью, нарушающей международные нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике. Американский военный министр Пит Хегсет заявил, что задержание связано с санкциями на передвижение венесуэльской нефти.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, пиратской акцией.

    Комментарии (14)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Президент Мексики отвергла угрозы Трампа о вторжении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает угрозы Дональда Трампа о военном вторжении в Мексику всерьез, подчеркнув отказ от присутствия войск США.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе первой пресс-конференции после задержания Николаса Мадуро американскими военными заявила, что не считает угрозы Дональда Трампа вторгнуться в Мексику серьезными, передает Bloomberg.

    Шейнбаум отметила: «Я не верю в вторжение, не думаю, что это воспринимается серьезно». Она подчеркнула, что неоднократно отклоняла предложения Трампа о вводе американских войск в Мексику, несмотря на многочисленные телефонные разговоры. При этом президент выразила готовность сотрудничать с США по борьбе с наркотрафиком.

    Шейнбаум подчеркнула, что выступает против вмешательства США в дела Венесуэлы, заявив, что суверенитет и самоопределение народов не подлежат обсуждению. Она добавила, что американский континент принадлежит его народам, а не какой-либо сверхдержаве.

    Дональд Трамп ранее выступил с угрозами в адрес Мексики и Колумбии, заявив, что не станет терпеть поток наркотиков в США и готов принять меры. Он отметил, что предлагал Шейнбаум помощь американских военных для «очистки» ситуации, а также обвинил президента Колумбии в содействии наркоторговле.

    В ответ президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Трамп не понимает происходящего и должен прекратить клеветнические нападки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержание Николаса Мадуро и атака на Венесуэлу со стороны США продемонстрировали стремление Дональда Трампа к американскому доминированию в западном полушарии.

    Министерство иностранных дел Китая заявило, что американский удар по Венесуэле и похищение президента страны несут угрозу миру и безопасности Латинской Америки.

    Министры иностранных дел Венесуэлы и ЮАР провели телефонную беседу, в ходе которой южноафриканская сторона осудила действия США.

    Комментарии (2)
    6 января 2026, 13:24 • Новости дня
    TWZ сообщил о вооружении дронов «Герань» ракетами ПЗРК
    TWZ сообщил о вооружении дронов «Герань» ракетами ПЗРК
    @ Alina Smutko/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские беспилотники «Герань» получили на вооружение переносные зенитные ракетные комплексы, что подтверждают свежие фото с территории Украины, пишет The War Zone.

    Как передает The War Zone, на новых изображениях видно, что один из российских дронов «Герань» с установленной на верхней части ракетой ПЗРК был найден в Черниговской области на Украине. Дрон дополнительно оснащен камерой и радиомодемом для управления.

    На корпусе пусковой трубы читается маркировка «9К333», что указывает на использование более современной ракеты «Верба», хотя ранее сообщалось об установке «Игла-С». Оба комплекса позволяют поражать воздушные цели на дальности до шести километров, при этом «Верба» использует усовершенствованный многоспектральный искатель.

    Модификация дрона предполагает простое крепление ракеты в стандартной пусковой трубе, без необходимости применения дополнительных адаптеров, как в случае с ракетой Р-60. Вес ракеты ПЗРК составляет около 18 кг, что легче Р-60, и меньше сказывается на летных характеристиках дрона.

    По оценкам экспертов, наличие ПЗРК на «Герань» дает возможность атаковать вертолеты и низколетящие самолеты противника, а также затруднить работу украинской авиации по уничтожению дронов. Однако эффективность такого применения ограничена необходимостью визуального захвата цели и запуском ракеты оператором после получения сигнала захвата.

    Издание отмечает, что Россия также модернизировала систему управления этими БПЛА, внедрив режим дистанционного управления оператором и средства передачи сигнала на большие расстояния. Новые технологии позволяют управлять дроном в реальном времени, что расширяет тактические возможности его применения. Пока не зафиксировано ни одного подтвержденного случая применения вооруженной «Герани» против украинских воздушных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска беспилотных систем Минобороны России нанесли удар дронами «Герань-2» по объекту украинской армии в районе поселка Семеновка Черниговской области.

    В 2025 году российское оружие было модернизировано с учетом опыта спецоперации на Украине.

    Комментарии (6)
    6 января 2026, 20:47 • Новости дня
    Пентагон объявил об утроении производства зенитных ракет Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская компания Lockheed Martin и Пентагон заключили рамочное соглашение, предусматривающее увеличение выпуска зенитных ракет Patriot до 2 тыс. штук в год.

    Договор предусматривает увеличение за семь лет выпуска передовых ракет PAC-3 MSE с примерно с 600 до 2 тыс. единиц в год, передает Bloomberg.

    Соглашение предусматривает переговоры о долгосрочном контракте, направленном на ускоренное наращивание производства и удовлетворение спроса на системы Patriot.

    Стоимость будущей сделки пока не раскрывается. В сентябре Lockheed уже подписала контракт на 9,8 млрд долларов для производства почти 2 тыс. ракет на годы 2024–2026. Компания отмечала, что к 2027 году намерена выйти на уровень 650 ракет в год и рассчитывает на дальнейший рост.

    Акции Lockheed выросли на 3% после объявления, а аналитики Bloomberg оценивают возможную прибыль более чем в 1 млрд долларов.

    Заместитель министра обороны США по закупкам Майкл Даффи заявил, что соглашение означает принципиально новый подход к ускоренному увеличению производства боеприпасов. Новая стратегия Пентагона, представленная в ноябре, предполагает ускорение производства оружия, восстановление американских запасов и расширение производственных мощностей крупных подрядчиков за счет многолетних контрактов.

    Patriot широко используется армией США и 17 другими странами, включая Украину. Для реализации соглашения Пентагон планирует также заключать долгосрочные субподряды с поставщиками, чтобы избежать узких мест в производстве.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.

    Комментарии (9)
    5 января 2026, 21:15 • Новости дня
    Суд Нью-Йорка назначил заседание по делу Мадуро на 17 марта

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Йорке определили дату следующего судебного заседания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его проведут в марте.

    Следующее слушание по делу Николаса Мадуро в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка пройдет 17 марта, передает Fox News.

    Решение огласил председательствующий судья Элвин Хеллерстин, отметив, что заседание начнется в одиннадцать утра по местному времени. Мадуро был доставлен в зал суда в тюремной одежде и кандалах на ногах, однако руки его были свободны от наручников, сообщает CBS News.

    В ходе заседания Мадуро заявил: «Я продолжаю являться президентом Венесуэлы и настаиваю на своей невиновности».

    Судья прервал его выступление, но подтвердил дальнейшее рассмотрение дела.

    Адвокат президента Барри Поллак сообщил суду о намерении в дальнейшем ходатайствовать об освобождении Мадуро под залог, однако пока защита этого не требует.

    На суде Мадуро пользовался услугами переводчика и находился под охраной.

    Супруга Мадуро, Цилия Флорес, также задержана и содержится в следственном изоляторе Бруклина, ее адвокаты заявили суду о полученных травмах во время похищения из Венесуэлы.

    Власти США подтвердили, что Мадуро и его супруга были вывезены из страны после военной операции в Каракасе.

    Администрация Дональда Трампа намерена установить временное управление Венесуэлой и рассчитывает получить компенсацию для американских нефтяных компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    Бронированный автомобиль с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой прибыл к зданию федерального суда в Нью-Йорке.

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ Николаса Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    Комментарии (2)
    5 января 2026, 22:00 • Новости дня
    В Житомирской области Украины у ТЦК умер признанный годным к службе задержанный

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчина, задержанный для мобилизации и признанный годным к службе, скончался возле отделения военкомата после отказа от госпитализации.

    Информацию о смерти мобилизованного возле здания военкомата в Житомирской области передает ТАСС.

    По данным местного территориального центра комплектования, мужчину задержали при проверке документов и отправили на военно-врачебную комиссию в поселке Пулины, где его признали годным к службе.

    После прохождения комиссии он ожидал дальнейшего распределения в самом военкомате.

    На следующий день мужчине стало плохо – у него началось носовое кровотечение. По информации центра комплектования, прибывшие медики предложили госпитализацию, однако мужчина от нее отказался.

    Позже ему вручили повестку на 5 января, но вскоре после выхода из здания военкомата ему вновь стало плохо, он потерял сознание и упал. Приехавшие врачи констатировали смерть на месте.

    Руководство территориального центра назначило служебное расследование по этому инциденту.

    Ранее на Украине уже фиксировались случаи, когда мобилизованные мужчины умирали по дороге в учебную часть, несмотря на то что были признаны годными по заключению ВВК.

    Также периодически регистрируются попытки самоубийства в военкоматах, куда граждан зачастую доставляют принудительно.

    Депутат Верховной рады Юрий Камельчук отмечал, что прохождение военно-врачебной комиссии происходит формально, а на одного человека отводится всего пять-семь минут.

    В Вооруженных силах Украины жалуются, что военкоматы мобилизуют даже непригодных по состоянию здоровья мужчин ради выполнения планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одесском ТЦК мужчина потерял сознание и умер во время «сверки учетных данных», причиной стала сердечная недостаточность.

    Мобилизованных мужчин в Черниговской области заставляют ползать по земле под окрики и выстрелы.

    В селе Боратин Волынской области Украины четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали оружие и открыли огонь.

    Комментарии (0)
    6 января 2026, 19:02 • Новости дня
    Трамп: США нарастят темпы производства вооружений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы начнем их производить намного быстрее. Мы будем жестко вести себя по отношению к компаниям [американского военно-промышленного комплекса]», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он отметил, что у США «лучшие вооружения в мире», но на их получение уходит слишком много времени. Подрядчики в ВПК получили приказ выпускать свою продукцию быстрее, добавил глава Белого дома.

    Ранее Трамп заявлял, что военная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала мощной демонстрацией возможностей армии США и проявлением абсолютной компетентности и силы.

    Комментарии (2)
    5 января 2026, 21:28 • Новости дня
    Мужчина получил ранение после атаки дрона в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области мужчина был госпитализирован после удара беспилотника по селу в Рыльском районе, его состояние оценивается врачами.

    Мужчина пострадал в селе Бегоща Рыльского района Курской области в результате атаки украинского беспилотника, передает ТАСС.

    Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что у пострадавшего минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение грудной клетки.

    По словам губернатора, мирный житель ранен в приграничье после атаки врага.

    «Сегодня украинский дрон атаковал село Бегоща Рыльского района. Врезультате удара пострадал 59-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки.

    Его доставили в Курскую областную больницу, наши медики оказывают всю необходимую помощь». Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь, его состояние уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, после чего на месте падения обломков работают экстренные службы.

    Системы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Курской и Липецкой областями. В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали два человека.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 12:31 • Новости дня
    Украинский БПЛА самолетного типа повредил мост в Чонгаре

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки беспилотника на автомобильный мост в районе Чонгара движение транспорта продолжилось без ограничений, характер повреждений уточняется.

    Автомобильный мост в районе села Чонгар Херсонской области был поврежден в результате атаки украинского беспилотника самолетного типа.

    Как сообщил губернатор региона Владимира Сальдо, два БПЛА были дезориентированы российскими военными над акваторией Азовского моря и озера Сиваш. Один беспилотник упал в воду, второй на излете задел мост и повредил его.

    «Утром над акваторией Азовского моря и озера Сиваш, в районе села Чoнгар, специалисты из группировки войск «Днепр» и «Русского купола» дезориентировали полет двух БПЛА самолетного типа. Один из них упал в море, а один на излете повредил автомобильный мост», – рассказал Сальдо в своем Telegram-канале.

    Губернатор подчеркнул, что движение по мосту после происшествия не прекращалось и не ограничивалось. Специалисты сейчас изучают характер нанесенных повреждений с целью скорейшего восстановления объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Грузское Борисовского округа взорвался украинский дрон, в результате чего погиб местный житель. За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем. Также российские средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что Россия и Китай не опасались бы НАТО без США

    Трамп отметил отсутствие страха России и Китая перед НАТО без США в составе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Россия и Китай не воспринимали бы НАТО как угрозу без участия Соединенных Штатов в альянсе.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не считают НАТО угрозой, если в составе альянса отсутствуют Соединенные Штаты, передает ТАСС. «Россия и Китай совсем не боятся НАТО без США, и я сомневаюсь, что альянс придет на помощь Соединенным Штатам, если нам это по-настоящему потребуется», – отметил в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что именно благодаря его давлению страны Североатлантического альянса согласились увеличить военные расходы до 5% ВВП, хотя ранее это казалось невозможным. По словам Трампа, при его президентстве американские вооруженные силы были восстановлены, и он продолжает работу в этом направлении.

    Трамп также добавил, что именно Соединенные Штаты, восстановленные при нем, вызывают уважение и опасения у Пекина и Москвы. Кроме того, он заверил, что Америка всегда будет поддерживать НАТО, даже если альянс не будет поступать так же по отношению к США.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    19 комментариев

    Напомним, что по итогам саммита НАТО в Гааге в июне прошлого года страны-участницы обязались увеличить военные расходы до 5% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США заявил, что стране необходим контроль над Гренландией из-за активности судов КНР и России в Арктике. В то же время представители Штатов отметили, что разведка не проявляет интереса к преследованию России.

    Комментарии (4)
    7 января 2026, 13:30 • Новости дня
    Вулин заявил о планах Запада истощить Россию через Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин считает, что Запад использует украинцев как инструмент давления и рассчитывает истощить Россию.

    Конфликт на Украине полностью контролируется Западом и не является хаотичным, заявил бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин в интервью ТАСС.

    По словам политика, любые поставки спутниковой поддержки или дальнобойного оружия для ударов по России невозможны без жесткого контроля западных стран.

    Вулин подчеркнул, что мнение самих украинцев игнорируется, а главной целью Запада является истощение России за счет затяжного конфликта. Он отметил, что украинцев никто не спрашивает, а все действия строго координируются западными странами.

    Вулин выразил убеждение, что «неконтролируемого» конфликта быть не может и что действия западных государств направлены на создание максимального давления на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривает возможность отправки нескольких тысяч военных на Украину после завершения конфликта, но они не будут участвовать в боевых действиях.

    «Коалиция желающих» считает, что численность вооруженных сил Украины после завершения конфликта должна составлять 800 тыс. человек.

    Британия и Франция договариваются о создании военных баз по всей Украине и подписали декларацию о намерении разместить войска в стране после прекращения огня.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 17:41 • Новости дня
    СМИ назвали просьбы ЕС к США о гарантиях безопасности странными и унизительными

    UnHerd оценил просьбы ЕС к США о гарантиях безопасности как странные и унизительные

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западном издании усомнились в самостоятельности ЕС, указав на унизительный характер просьб о гарантиях безопасности США для войск на Украине.

    Просьбы так называемой «коалиции желающих» из числа союзников Киева к Соединенным Штатам о предоставлении гарантий безопасности для войск на Украине выглядят странно в контексте заявлений о Гренландии, передает РИА «Новости».

    В статье издания UnHerd отмечается: «Если зависимость от США по украинскому вопросу вынудит европейцев смириться с тем, что Соединенные Штаты захватят территорию европейского государства – члена НАТО, унижение будет настолько глубоким, что сама концепция Европы как значимого игрока на мировой арене исчезнет».

    Автор материала считает, что для сохранения защиты Вашингтона Европейскому союзу придется признать право США забирать «любой участок земли, который они захотят». Также подчеркивается, что «некомпетентность европейских государственных деятелей и дипломатов, проявленная в последние десятилетия, делает сложившуюся ситуацию неудивительной». По мнению автора, будущие поколения, вероятно, воспримут происходящее как «коллективное безумие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Михаил Шеремет также охарактеризовал декларацию так называемой «коалиции желающих» о размещении иностранных войск на Украине как «опасную ересь».

    Напомним, во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз по всей Украине в случае прекращения огня.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон надеется достичь компромисса по территориальному вопросу на Украине.

    В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц допустил размещение немецких войск на территории стран НАТО, расположенных рядом с Украиной, после перемирия.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что вопрос отправки британских войск на Украину будет рассмотрен парламентом отдельно.

    Финляндия заявила о намерении присоединиться к международным инициативам по обеспечению мира на Украине, однако детали участия пока не определены.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 10:24 • Новости дня
    Президент ЦАР Туадера допустил закупки российского оружия и рост числа инструкторов

    Tекст: Денис Тельманов

    Действующий глава Центрально-Африканской Республики не исключил приобретения российского вооружения и назвал успешной работу российских инструкторов в стране.

    Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера в интервью ТАСС сообщил, что не исключает возможность закупки вооружения у России.

    Он отметил: «Не исключено. Все зависит от уровня нашего сотрудничества и от средств, которыми мы располагаем. Наша цель – создать сильную армию, которая будет защищать население и охранять его имущество».

    По его словам, вопрос приобретения техники определяется финансовыми возможностями и уровнем взаимодействия с Россией.

    Туадера также прокомментировал перспективы увеличения числа российских военных инструкторов в ЦАР. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждается в рамках двусторонних переговоров и зависит от конкретной ситуации и партнерства между странами.

    Туадера пояснил, что окончательное решение не может быть принято односторонне Центрально-Африканской Республикой.

    Президент отдельно отметил эффективность работы российских инструкторов в республике.

    «Мы продолжаем это сотрудничество и высоко его ценим: оно позволяет готовить центральноафриканских военнослужащих и поддерживать нас в вопросах безопасности. Работа идет успешно и плодотворно», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера выразил неодобрение атакам дронами на государственную резиденцию президента России.

    В Центрально-Африканской Республике будет построена первая железная дорога, которая соединит Банги с портом Камеруна в течение двух-трех лет.

    В деревне Помболо группа из 20 боевиков передала оружие российской тренинговой миссии.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 17:16 • Новости дня
    Депутат Шеремет назвал ересью планы по размещению войск на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламентарий из Крыма подверг резкой критике идею создания иностранных военных баз на Украине, назвав ее опасной и не соответствующей реальности.

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет охарактеризовал декларацию так называемой «коалиции желающих» о размещении иностранных войск на Украине как опасную ересь, передает РИА «Новости».

    Комментируя инициативу, Шеремет отметил, что подобные заявления западных лидеров не соответствуют действительности и тенденциям в мире.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о подписании в Париже декларации лидерами коалиции о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

    По словам Стармера, Британия и Франция планируют создать военные базы и склады техники по всей территории страны для поддержки ВСУ.

    Шеремет добавил, что западная демократия, по его мнению, не выдержала испытания и утратила доверие, показав свою агрессивную сущность.

    Он подчеркнул, что Россия расценит подобные действия как вмешательство во внутренние дела и вероломную интервенцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал отставки президента Франции после заявления о готовности отправить военных на Украину.

    Бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что Запад использует украинцев как инструмент давления на Россию и рассчитывает ее истощить.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер отметил, что вопрос отправки войск на Украину после прекращения огня будет рассмотрен парламентом отдельно.

    Финляндия сообщила о намерении присоединиться к международным инициативам по обеспечению мира на Украине, но детали и формат участия пока не определены.

    Комментарии (0)
    Главное
    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»
    Журналист Карлсон объяснил причину увеличения военного бюджета США
    МВД Венесуэлы объявило о 100 погибших при нападении США на страну
    Конгрессвумен Луна сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    HRANA: За десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана
    Кадровый эксперт назвала самый невыгодный для работников на окладе отпуск

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    Перейти в раздел

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    Перейти в раздел

    «Меня не убили – значит, не убьют». Что помогает выжившим после теракта в Хорлах

    «Им было важно уничтожить как можно большее количество наших людей. Наверняка дроны направляли наемники – ни сердечной жалобы, ни братской крови они не чувствуют». Выжившие после украинского удара в новогоднюю ночь по кафе в херсонских Хорлах рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, во что они верят. Подробности

    Перейти в раздел

    Вышедшее из России судно используют для устрашения финского населения

    Финляндией задержано очередное торговое судно, вышедшее из российского порта. Какие надуманные предлоги на этот раз сочинили для ареста груза и экипажа финские власти – и почему перед нами прежде всего информационно-психологическая операция ЕС против собственного населения? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Программа долгосрочных сбережений (ПДС): как работает, условия и выгоды

      Уже миллионы людей участвуют в государственной накопительной программе, предусматривающей софинансирование накоплений граждан со стороны российского бюджета. Как устроена программа долгосрочных сбережений (ПДС), в каком размере и порядке государство доплачивает гражданам за участие в ней – и при каких условиях можно получить вложенные в нее средства?

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации