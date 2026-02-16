Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.4 комментария
Боец ВС России сообщил об обходе РЭБ НАТО российскими дронами
Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север», производящие разведку в глубоком тылу ВСУ, научились обходить системы радиоэлектронной борьбы НАТО, рассказал командир разведывательной роты с позывным «Стрела».
По его словам, операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север», действующие в зоне спецоперации на Украине, научились обходить системы радиоэлектронной борьбы НАТО, передает РИА «Новости». «Стрела» сообщил, что противник использует не только украинские средства РЭБ, но и современные комплексы, состоящие на вооружении у НАТО. Несмотря на это, российские разведчики продолжают успешно выполнять задачи по воздушной разведке и корректировке огня.
По словам «Стрелы», ВСУ регулярно меняет тактику и ищет новые методы противодействия российским беспилотникам. Однако российская сторона эффективно отвечает на эти вызовы благодаря широкому ассортименту собственных БПЛА.
Особое место среди используемых комплексов занимает ZALA Z-16 – по оценке командира, этот беспилотник успешно преодолевает защиту систем РЭБ противника, проникает в тыл и ведет разведку даже в условиях работы сложных радиоэлектронных барьеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы БПЛА научили дроны «Молния-2» обходить средства РЭБ в зоне СВО. Ракету «Изделие 305» ни разу не подавили средствами РЭБ на Украине.