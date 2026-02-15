В Белгороде решили временно отключить горячую воду ради сохранения подачи тепла

Глава теплосетевой компании Чефранов: Горячую воду временно отключат в Белгороде

Tекст: Антон Антонов

«Учитывая предстоящее похолодание, для того чтобы обеспечить горожан теплом, было принято решение прекратить подачу горячего водоснабжения, потому что мощностей на горячее водоснабжение и на отопление, к сожалению, у нас не хватает. Поэтому сейчас налаживаем гидравлический режим, будем включать котлы и будем подавать тепло жителям города», – приводит слова Чефранова Оперативный штаб Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил в Telegram, что «со стороны тепловиков и энергетиков» проведен анализ состояния энергосистемы, пострадавшей после обстрелов ВСУ.

«Мы понимаем, что те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду», – сообщил он.

При этом сохраняется подача холодной воды, газа и электроэнергии, работа канализации, которые обеспечиваются как постоянными, так и резервными источниками. Все аварийные службы продолжают работать на местах для устранения последствий повреждений. Гладков подчеркнул, что ущерб от обстрелов очень значительный.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту России Владимиру Путину о последствиях украинских обстрелов региона. Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры. Оперативный штаб Белгородской области проинформировал о восстановлении газоснабжения, которое было нарушено атаками ВСУ.