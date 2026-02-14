Когда сажать рассаду томатов и перцев в 2026 году: лучшие даты, лунный календарь и сроки посева

Tекст: Ольга Никитина

Когда сажать рассаду томатов и перцев в 2026 году: оптимальные сроки и благоприятные дни

Главное правило – рассчитывать дату посева от предполагаемой высадки растений в грунт. В среднем рассаду выращивают:

томаты – 50–65 дней до высадки;

перцы – 60–75 дней, поскольку культура развивается медленнее.

Примерные сроки посева по типу выращивания

Для теплиц:

перцы – с конца января до середины февраля;

томаты – с середины февраля до начала марта.

Для открытого грунта (средняя полоса):

перцы – с конца февраля до середины марта;

томаты – с начала марта до конца марта.

В северных регионах сроки могут сдвигаться на 1–2 недели позже, а в южных – наоборот, раньше.

Благоприятные даты по лунному календарю на 2026 год

Огородники часто ориентируются на периоды растущей Луны – считается, что в это время лучше развиваются культуры с надземными плодами.

Февраль 2026:

благоприятные дни для посева томатов и перцев – ориентировочно 2–6, 10–14, 18–22 числа;

дни для посева томатов и перцев – ориентировочно 2–6, 10–14, 18–22 числа; нежелательные дни – новолуние и полнолуние (примерно середина и конец месяца).

Март 2026:

благоприятные дни – 3–8, 12–16, 20–24 числа;

дни – 3–8, 12–16, 20–24 числа; неблагоприятные – дни смены фаз Луны.

Важно понимать, что лунный календарь – вспомогательный инструмент. Агрономы рекомендуют в первую очередь учитывать температуру, освещение и готовность теплицы или участка.

Как выбрать точную дату посева – простой расчет

Чтобы определить лучший день для посадки, используют формулу:

определить среднюю дату высадки в грунт (например, 15 мая);

отнять возраст рассады (60 дней для томатов, 70 дней для перцев);

добавить 5–10 дней на всходы.

Так можно получить персональную дату посева, более точную, чем универсальные календарные рекомендации.

Как выбрать семена и хороший грунт

Прежде чем приступить к посеву, необходимо тщательно подготовить семена и грунт. Для начала отберите самые крупные и здоровые семена. Если семян много, можно провести простую процедуру отбраковки: опустить их в солевой раствор (одна чайная ложка соли на стакан воды). Те семена, что всплывут на поверхность, скорее всего, не дадут хороших всходов, их лучше отбраковать. Оставшиеся семена необходимо промыть чистой водой и просушить.

Грунт для рассады можно приобрести в специализированном магазине или приготовить самостоятельно. Главное требование к почвосмеси – она должна быть рыхлой, питательной и хорошо пропускать воздух и воду. Оптимальный состав: две части дерновой земли, одна часть перегноя и одна часть речного песка. Для дополнительной питательности можно добавить немного древесной золы.

Важно помнить, что здоровье рассады во многом зависит от качества грунта. Избегайте использования земли с огорода в чистом виде, так как она может содержать вредителей и болезни.

Посев семян: создаем идеальные условия

Для посева семян можно использовать различные емкости: ящики, контейнеры, горшочки. Главное, чтобы они были чистыми и имели дренажные отверстия для оттока лишней воды.

Семена высевают на глубину 1–2 см, после чего емкости с посевами необходимо накрыть пленкой или стеклом для создания парникового эффекта. Оптимальная температура для прорастания семян – 25–28 градусов.

Как ухаживать за рассадой

После появления всходов (обычно это происходит через 5–7 дней) пленку необходимо снять, а емкости с рассадой переставить в более прохладное и светлое место.

Каким должно быть освещение

Рассада томатов и перцев нуждается в ярком освещении в течение 12–14 часов в сутки. В феврале и марте, когда световой день еще короткий, необходимо использовать дополнительное освещение – фитолампы или люминесцентные лампы.

Какой должна быть температура

Оптимальная температура для роста рассады томатов – 20–22 градуса днем и 16–18 градусов ночью. Для перцев температура должна быть немного выше – 22-25 градусов днем и 18-20 градусов ночью.

Как поливать рассаду

Делать это необходимо умеренно, по мере высыхания верхнего слоя грунта. Избыточное увлажнение может привести к развитию грибковых заболеваний, таких как черная ножка. Вода для полива должна быть теплой и отстоянной.

Чем подкармливать рассаду

Подкармливать рассаду томатов и перцев начинают через 10–14 дней после появления всходов. Для подкормки можно использовать комплексные минеральные удобрения, такие как нитроаммофоска или специальные удобрения для рассады. Подкормку проводят два-три раза за весь период выращивания рассады.

Когда проводят пикировку

Пикировка – это пересадка рассады в отдельные емкости большего объема. Пикировку томатов проводят, когда у растений появляется два-три настоящих листа. Перцы пикируют позже, когда у них будет пять-шесть настоящих листьев. Пикировка способствует развитию мощной корневой системы и улучшает рост растений.

Как закаливать рассаду

За 10–14 дней до высадки в грунт рассаду начинают закаливать, постепенно приучая ее к открытому воздуху и более низким температурам. Для этого рассаду выносят на балкон или улицу на несколько часов в день, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе.

Перец – капризный аристократ: особенности выращивания рассады

Перец, хоть и родственник томату, требует особого подхода. Эта культура более нежная и чувствительная, поэтому важно учитывать ее специфические потребности, чтобы получить здоровую и крепкую рассаду.

1. Правильная посадка семян: индивидуальный подход

Перец не любит пересадки, поэтому лучше сразу сеять семена в отдельные емкости. Если пикировки не избежать, сейте семена на достаточном расстоянии друг от друга (минимум 2х2 см), чтобы можно было пересадить ростки с комом земли.

Глубина посадки семян перца – 3-4 см, в отличие от томатов, которые сеют на глубину 1-1,5 см. Это связано с тем, что семена перца крупнее, а более глубокая посадка обеспечивает устойчивость сеянцев.

2. Закалка: без резких перепадов

Закалка перца отличается от закалки других культур. Главное – избежать резких перепадов температур. Оптимальная температура для закалки – 16-18 градусов.

В этот период перцу необходимо яркое круглосуточное освещение. Продолжительность закалки – четыре-пять дней.

3. Световой режим: короткий день, яркий свет

Перец – растение короткого дня (около восьми часов). И все-таки культура требовательна к яркости освещения. Особенно это важно для молодых всходов.

4. Температурный режим: тепло и стабильность

Семена перца прорастают при температуре 25–32 градуса. Критические отметки – 20 и 36 градусов. Во время закалки температура должна быть 16–18 градусов, а в остальное время выращивания рассады – 22–25 градусов.

Избегайте размещения рассады на холодном подоконнике, у холодного оконного стекла и на сквозняках.

5. Пикировка: аккуратность и осторожность

Пикировка для перца нежелательна, но если она необходима, проводите ее, когда у растений будет три-четыре настоящих листа. За день до пикировки обильно полейте рассаду, чтобы уменьшить повреждение корней. Пересаживайте ростки с комом земли, используя чайную ложку.

Важно не заглублять рассаду перца – стебель должен быть на том же уровне, что и до пересадки. В отличие от томатов, перец не образует придаточные корни, а заглубленный стебель легко загнивает.

SOS-сигнал от рассады: как спасти вытянувшиеся перцы и томаты

Каждый огородник хоть раз сталкивался с ситуацией, когда вместо крепких, коренастых всходов из земли тянутся бледные, тонкие, словно ниточки, ростки. Они буквально на глазах вытягиваются, пытаясь дотянуться до света, и в итоге полегают, не выдержав собственной хрупкости. Проблема эта распространенная, а решить ее можно, если действовать грамотно.

Почему рассада вытягивается

Прежде всего важно понять, что подкормки и обильный полив в данном случае не помогут, а лишь усугубят ситуацию. Причина вытягивания кроется в нарушении баланса между освещением и температурой. Среди основных факторов:

– Недостаток света : особенно в первые недели после появления всходов.

– Избыточное тепло : стимулирует рост надземной части в ущерб корневой системе.

– Слишком ранняя стимуляция роста : истощает силы молодых растений.

– Использование некачественных семян : приводит к ослабленным всходам.

Как спасти рассаду

Агрономы рекомендуют следующий алгоритм действий:

1. Тушите свет

Круглосуточное освещение не стимулирует рост, как многие думают, а наоборот, подавляет выработку ауксинов – гормонов роста. В результате растение перестает тянуться вверх и направляет силы на укрепление корневой системы и утолщение стебля.

Благодаря этому всходы накапливают необходимые питательные вещества, ассимиляты, которые расходуются во время фотосинтеза.

2. Снижайте температуру

Помните, что температура закалки для рассады томатов, перцев и баклажанов составляет 16–18 градусов – такая нам и нужна, чтобы остановить бесполезный рост рассады вверх.

3. Ожидайте

Уже через сутки рассада должна перестать вытягиваться. Если всходы сильно вытянулись, круглосуточное освещение необходимо продлить на несколько дней – до пяти суток.

4. Вернитесь к оптимальным условиям

После того как рассада окрепнет, постепенно возвращайте оптимальную температуру и продолжительность светового дня (13–14 часов, 22–25 градусов).

Причем неплохо бы создать рассаде перепад температур: дневная температура должна быть на несколько градусов выше ночной (например, 21–24 градуса днем и 18–21 градус ночью). Это стимулирует потребление ассимилятов и способствует развитию растений.

Если нет возможности для регулировки температуры, то можно на ночь ставить рассаду на пол, там обычно прохладнее.

Важные нюансы

Круглосуточное освещение – это экстренная мера, а не постоянный режим. Длительное воздействие искусственного света может истощить запасы микроэлементов в растениях, что приводит к хлорозу и другим проблемам.

Необходимо следить за состоянием растений, при первых признаках ухудшения прекратить круглосуточную досветку.