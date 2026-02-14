  • Новость часаПри ударе ВСУ по поселку Центральный пострадали 19 человек
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    14 февраля 2026, 20:35 • Справки

    Когда сажать рассаду томатов и перцев в 2026 году: лучшие даты, лунный календарь и сроки посева

    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Выращивание рассады томатов и перцев начинается задолго до дачного сезона – и именно правильный выбор сроков посева определяет будущий урожай. В 2026 году сроки посадки зависят не только от региона и климата, но и от фаз Луны, продолжительности светового дня и особенностей конкретных сортов. Так когда же лучше сеять рассаду томатов и перцев в 2026 году, какие дни считаются наиболее благоприятными по лунному календарю? Также рассмотрим ключевые правила ухода за рассадой – от выбора грунта до закалки перед высадкой.

    Когда сажать рассаду томатов и перцев в 2026 году: оптимальные сроки и благоприятные дни

    Главное правило – рассчитывать дату посева от предполагаемой высадки растений в грунт. В среднем рассаду выращивают:

    • томаты – 50–65 дней до высадки;

    • перцы – 60–75 дней, поскольку культура развивается медленнее.

    Примерные сроки посева по типу выращивания

    Для теплиц:

    • перцы – с конца января до середины февраля;

    • томаты – с середины февраля до начала марта.

    Для открытого грунта (средняя полоса):

    • перцы – с конца февраля до середины марта;

    • томаты – с начала марта до конца марта.

    В северных регионах сроки могут сдвигаться на 1–2 недели позже, а в южных – наоборот, раньше.

    Благоприятные даты по лунному календарю на 2026 год

    Огородники часто ориентируются на периоды растущей Луны – считается, что в это время лучше развиваются культуры с надземными плодами.

    Февраль 2026:

    • благоприятные дни для посева томатов и перцев – ориентировочно 2–6, 10–14, 18–22 числа;

    • нежелательные дни – новолуние и полнолуние (примерно середина и конец месяца).

    Март 2026:

    • благоприятные дни – 3–8, 12–16, 20–24 числа;

    • неблагоприятные – дни смены фаз Луны.

    Важно понимать, что лунный календарь – вспомогательный инструмент. Агрономы рекомендуют в первую очередь учитывать температуру, освещение и готовность теплицы или участка.

    Как выбрать точную дату посева – простой расчет

    Чтобы определить лучший день для посадки, используют формулу:

    • определить среднюю дату высадки в грунт (например, 15 мая);

    • отнять возраст рассады (60 дней для томатов, 70 дней для перцев);

    • добавить 5–10 дней на всходы.

    Так можно получить персональную дату посева, более точную, чем универсальные календарные рекомендации.

    Как выбрать семена и хороший грунт

    Прежде чем приступить к посеву, необходимо тщательно подготовить семена и грунт. Для начала отберите самые крупные и здоровые семена. Если семян много, можно провести простую процедуру отбраковки: опустить их в солевой раствор (одна чайная ложка соли на стакан воды). Те семена, что всплывут на поверхность, скорее всего, не дадут хороших всходов, их лучше отбраковать. Оставшиеся семена необходимо промыть чистой водой и просушить.

    Грунт для рассады можно приобрести в специализированном магазине или приготовить самостоятельно. Главное требование к почвосмеси – она должна быть рыхлой, питательной и хорошо пропускать воздух и воду. Оптимальный состав: две части дерновой земли, одна часть перегноя и одна часть речного песка. Для дополнительной питательности можно добавить немного древесной золы.

    Важно помнить, что здоровье рассады во многом зависит от качества грунта. Избегайте использования земли с огорода в чистом виде, так как она может содержать вредителей и болезни.

    Посев семян: создаем идеальные условия

    Для посева семян можно использовать различные емкости: ящики, контейнеры, горшочки. Главное, чтобы они были чистыми и имели дренажные отверстия для оттока лишней воды.

    Семена высевают на глубину 1–2 см, после чего емкости с посевами необходимо накрыть пленкой или стеклом для создания парникового эффекта. Оптимальная температура для прорастания семян – 25–28 градусов.

    Как ухаживать за рассадой

    После появления всходов (обычно это происходит через 5–7 дней) пленку необходимо снять, а емкости с рассадой переставить в более прохладное и светлое место.

    Каким должно быть освещение

    Рассада томатов и перцев нуждается в ярком освещении в течение 12–14 часов в сутки. В феврале и марте, когда световой день еще короткий, необходимо использовать дополнительное освещение – фитолампы или люминесцентные лампы.

    Какой должна быть температура

    Оптимальная температура для роста рассады томатов – 20–22 градуса днем и 16–18 градусов ночью. Для перцев температура должна быть немного выше – 22-25 градусов днем и 18-20 градусов ночью.

    Как поливать рассаду

    Делать это необходимо умеренно, по мере высыхания верхнего слоя грунта. Избыточное увлажнение может привести к развитию грибковых заболеваний, таких как черная ножка. Вода для полива должна быть теплой и отстоянной.

    Чем подкармливать рассаду

    Подкармливать рассаду томатов и перцев начинают через 10–14 дней после появления всходов. Для подкормки можно использовать комплексные минеральные удобрения, такие как нитроаммофоска или специальные удобрения для рассады. Подкормку проводят два-три раза за весь период выращивания рассады.

    Когда проводят пикировку

    Пикировка – это пересадка рассады в отдельные емкости большего объема. Пикировку томатов проводят, когда у растений появляется два-три настоящих листа. Перцы пикируют позже, когда у них будет пять-шесть настоящих листьев. Пикировка способствует развитию мощной корневой системы и улучшает рост растений.

    Как закаливать рассаду

    За 10–14 дней до высадки в грунт рассаду начинают закаливать, постепенно приучая ее к открытому воздуху и более низким температурам. Для этого рассаду выносят на балкон или улицу на несколько часов в день, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе.

    Перец – капризный аристократ: особенности выращивания рассады

    Перец, хоть и родственник томату, требует особого подхода. Эта культура более нежная и чувствительная, поэтому важно учитывать ее специфические потребности, чтобы получить здоровую и крепкую рассаду.

    1. Правильная посадка семян: индивидуальный подход

    Перец не любит пересадки, поэтому лучше сразу сеять семена в отдельные емкости. Если пикировки не избежать, сейте семена на достаточном расстоянии друг от друга (минимум 2х2 см), чтобы можно было пересадить ростки с комом земли.

    Глубина посадки семян перца – 3-4 см, в отличие от томатов, которые сеют на глубину 1-1,5 см. Это связано с тем, что семена перца крупнее, а более глубокая посадка обеспечивает устойчивость сеянцев.

    2. Закалка: без резких перепадов

    Закалка перца отличается от закалки других культур. Главное – избежать резких перепадов температур. Оптимальная температура для закалки – 16-18 градусов.

    В этот период перцу необходимо яркое круглосуточное освещение. Продолжительность закалки – четыре-пять дней.

    3. Световой режим: короткий день, яркий свет

    Перец – растение короткого дня (около восьми часов). И все-таки культура требовательна к яркости освещения. Особенно это важно для молодых всходов.

    4. Температурный режим: тепло и стабильность

    Семена перца прорастают при температуре 25–32 градуса. Критические отметки – 20 и 36 градусов. Во время закалки температура должна быть 16–18 градусов, а в остальное время выращивания рассады – 22–25 градусов.

    Избегайте размещения рассады на холодном подоконнике, у холодного оконного стекла и на сквозняках.

    5. Пикировка: аккуратность и осторожность

    Пикировка для перца нежелательна, но если она необходима, проводите ее, когда у растений будет три-четыре настоящих листа. За день до пикировки обильно полейте рассаду, чтобы уменьшить повреждение корней. Пересаживайте ростки с комом земли, используя чайную ложку.

    Важно не заглублять рассаду перца – стебель должен быть на том же уровне, что и до пересадки. В отличие от томатов, перец не образует придаточные корни, а заглубленный стебель легко загнивает.

    SOS-сигнал от рассады: как спасти вытянувшиеся перцы и томаты

    Каждый огородник хоть раз сталкивался с ситуацией, когда вместо крепких, коренастых всходов из земли тянутся бледные, тонкие, словно ниточки, ростки. Они буквально на глазах вытягиваются, пытаясь дотянуться до света, и в итоге полегают, не выдержав собственной хрупкости. Проблема эта распространенная, а решить ее можно, если действовать грамотно.

    Почему рассада вытягивается

    Прежде всего важно понять, что подкормки и обильный полив в данном случае не помогут, а лишь усугубят ситуацию. Причина вытягивания кроется в нарушении баланса между освещением и температурой. Среди основных факторов:

    Недостаток света: особенно в первые недели после появления всходов.

    Избыточное тепло: стимулирует рост надземной части в ущерб корневой системе.

    Слишком ранняя стимуляция роста: истощает силы молодых растений.

    Использование некачественных семян: приводит к ослабленным всходам.

    Как спасти рассаду

    Агрономы рекомендуют следующий алгоритм действий:

    1. Тушите свет

    Круглосуточное освещение не стимулирует рост, как многие думают, а наоборот, подавляет выработку ауксинов – гормонов роста. В результате растение перестает тянуться вверх и направляет силы на укрепление корневой системы и утолщение стебля.

    Благодаря этому всходы накапливают необходимые питательные вещества, ассимиляты, которые расходуются во время фотосинтеза.

    2. Снижайте температуру

    Помните, что температура закалки для рассады томатов, перцев и баклажанов составляет 16–18 градусов – такая нам и нужна, чтобы остановить бесполезный рост рассады вверх.

    3. Ожидайте

    Уже через сутки рассада должна перестать вытягиваться. Если всходы сильно вытянулись, круглосуточное освещение необходимо продлить на несколько дней – до пяти суток.

    4. Вернитесь к оптимальным условиям

    После того как рассада окрепнет, постепенно возвращайте оптимальную температуру и продолжительность светового дня (13–14 часов, 22–25 градусов).

    Причем неплохо бы создать рассаде перепад температур: дневная температура должна быть на несколько градусов выше ночной (например, 21–24 градуса днем и 18–21 градус ночью). Это стимулирует потребление ассимилятов и способствует развитию растений.

    Если нет возможности для регулировки температуры, то можно на ночь ставить рассаду на пол, там обычно прохладнее.

    Важные нюансы

    Круглосуточное освещение – это экстренная мера, а не постоянный режим. Длительное воздействие искусственного света может истощить запасы микроэлементов в растениях, что приводит к хлорозу и другим проблемам.

    Необходимо следить за состоянием растений, при первых признаках ухудшения прекратить круглосуточную досветку.

    Главное
    Российский Центробанк начал год с сюрприза

    ЦБ неожиданно снизил ставку на первом же заседании года, хотя многие ждали этого ближе к концу весны, тем более, что в январе рост НДС и ЖКУ вызвал всплеск инфляции. Почему же Банк России так легко пошел на смягчение своей политики, и что произойдет следом с кредитами и вкладами? Подробности

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Мюнхенская конференция раскрыла глубокие противоречия на Западе вокруг Украины

    Одна из главных тем Мюнхенской конференции по безопасности касалась ситуации на Украине. Заявления европейских лидеров сводились к антироссийской риторике, поэтому контрастно смотрелось выступление госсекретаря Марко Рубио, который раскрыл детали мирных переговоров. Как говорят эксперты, в ходе конференции был четко заметен разрыв между публичными заявлениями о «поддержке» Киева до кулуарных обсуждений территориальных уступок со стороны Украины. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: точные даты, календарь питания по дням и главные запреты для верующих

      Четвертая неделя Великого поста – важный духовный рубеж на пути к Пасхе, когда верующие уже прошли половину постного пути. В 2026 году она приходится на особые даты и связана с памятью преподобного Иоанна Лествичника – святого, чье учение о духовном восхождении занимает центральное место в богослужебной традиции. В этот период сохраняются строгие ограничения в питании, действует особый календарь трапез, а богослужения помогают сосредоточиться на внутренней работе и подготовке к Светлому Христову Воскресению.

    • Когда сажать рассаду томатов и перцев в 2026 году: лучшие даты, лунный календарь и сроки посева

      Выращивание рассады томатов и перцев начинается задолго до дачного сезона – и именно правильный выбор сроков посева определяет будущий урожай. В 2026 году сроки посадки зависят не только от региона и климата, но и от фаз Луны, продолжительности светового дня и особенностей конкретных сортов. Так когда же лучше сеять рассаду томатов и перцев в 2026 году, какие дни считаются наиболее благоприятными по лунному календарю? Также рассмотрим ключевые правила ухода за рассадой – от выбора грунта до закалки перед высадкой.

    • Прощеное воскресенье 2026: дата, как правильно просить прощения и можно ли отправлять открытки

      Прощеное воскресенье – один из самых важных дней православного календаря, завершающий Масленицу и открывающий путь к Великому посту. Верующие в этот день просят друг у друга прощения, чтобы войти в пост с чистой душой и примирением с ближними. Многие задаются вопросами: какие слова говорить при прощении, обязательно ли просить прощения лично и допустимо ли отправлять открытки или сообщения в мессенджерах – ответы на эти вопросы раскрывают духовный смысл праздника и современные церковные рекомендации.

