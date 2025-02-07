Руководство садовода: какую рассаду сажать в феврале

Tекст: Ольга Никитина

Что нужно учесть?

– Недостаток света. В феврале световой день еще короткий, поэтому рассаде необходимо дополнительное освещение фитолампами или люминесцентными лампами мощностью не менее 36 Вт на 1 кв. метр. При отсутствии возможности досвечивать рассаду, посев лучше отложить на более поздний срок.

– Температурный режим. Его следует поддерживать на оптимальном уровне, чтобы семена проросли и рассада пошла в рост.

– Глубина посева. Глубина заделки семян в грунт зависит от их размера. Есть золотое правило, в соответствии с которым слой почвы, который покрывает семена, должен быть равен толщине самого семени.

– Стратификация. Семена некоторых растений (например, дельфиниума) требуют стратификации – периода охлаждения для стимуляции прорастания.

Какие цветы сажают на рассаду в феврале?

Первая декада февраля:

– Дельфиниум : рекомендуется стратификация семян.

– Эустома : требует длительного времени для развития.

– Сальвия : теплолюбивое растение с продолжительным периодом цветения.

– Газания . Засухоустойчивое и светолюбивое растение.

– Лобелия (в т. ч. ампельные формы) : мелкие семена не заглубляют, проращивают на свету.

– Георгины однолетние : теплолюбивые, высаживают в открытый грунт после окончания заморозков.

– Алиссум : неприхотливое и ароматное растение.

– Бегония (вечноцветущая и клубневая) : теплолюбивые; семена этих цветов лучше всходят, если их рассыпают поверх земли.

– Сальпиглоссис : мелкие семена, требуют досвечивания.

С 10 по 15 февраля:

– Портулак : светолюбивое и засухоустойчивое растение.

– Львиный зев : предпочитает солнечные места.

– Катарантус : теплолюбивый и неприхотливый цветок.

– Цинерария приморская : декоративное растение с серебристыми листьями.

– Агератум : обильно цветущее и неприхотливое растение.

– Целозия : яркие и необычные соцветия.

– Примула Пегасус : раннецветущий многолетник.

– Виола (анютины глазки) : холодостойкое растение, ранний посев обеспечит цветение в начале лета (семена проращивают в темноте).

– Колокольчики : предпочитают солнечные или слегка затененные места.

– Маттиола : ароматное растение, цветет вечером и ночью.

До 20 февраля:

– Гвоздика Шабо : от посева до цветения проходит 4-6 месяцев, семена присыпают тонким слоем земли.

В третьей декаде и до конца февраля:

– Мимулюс : предпочитает влажные места.

– Остеоспермум : светолюбивое и засухоустойчивое растение.

– Торения : обильно цветущее растение.

– Циния : светолюбивое и теплолюбивое растение.

– Петуния : сеют в несколько этапов для продления периода цветения.

Какие овощи и ягоды нужно сажать в феврале?

– Помидоры (среднеспелые и поздние сорта) : семена не требуют предварительной обработки.

– Баклажаны : рекомендуется предварительное проращивание семян.

– Сельдерей (корневой, черешковый и листовой) : семена можно предварительно замочить.

– Садовая земляника (клубника) : ранний посев позволит получить урожай в текущем году, семена можно стратифицировать и обработать стимулятором роста.

В конце февраля:

– Лук-порей и репчатый лук (семенами) : для регионов с коротким летом выбирают сорта с коротким периодом вегетации.

– Базилик (для выращивания через рассаду) : теплолюбивая культура.

– Перец (сладкий и острый) : сроки посева зависят от сорта и региона, семена можно предварительно замочить в растворе марганцовки.

Остановимся на этой теме подробнее, ведь перцы – одна из самых популярных культур у российских садоводов и дачников.

Как правильно посадить семена перца на рассаду

Обычно для формирования полноценной рассады перцу требуется около двух месяцев. К моменту высадки в грунт, рассада должна достичь примерно 25 см в высоту и иметь около 10 настоящих листьев, а также здоровый вид.

Если в планах есть пикировка, то рекомендуется высевать семена за 60 дней до того, как будет осуществляться высадка в грунт. В случае, когда вы не планируете заниматься пикировкой, посев проводят за 50 дней до высадки.

Подготовка грунта

Для рассады перца необходим качественный и питательный грунт. Земля с участка, как правило, не подходит, так как она слишком тяжелая. Существует два варианта подготовки грунта:

– Приобретение готового грунта в специализированном магазине. Этот вариант предпочтительнее, поскольку такой грунт обогащен необходимыми микроэлементами и свободен от вредителей.

– Самостоятельное приготовление грунта. Для этого можно смешать торф, перегной и дерновую землю в соотношении 5:3:2 или торф, песок и дерновую землю в соотношении 2:1:1. В приготовленную смесь рекомендуется добавить один стакан древесной золы на каждые 10 литров грунта.

Подготовка семян

– Семена, приобретенные в магазине, обычно не требуют предварительной обработки. Но если семена были собраны самостоятельно, рекомендуется провести их обработку для повышения всхожести и защиты от болезней.

– Для обработки семян можно использовать слабый раствор марганцовки (1 г на 100 мл воды). Семена помещают в марлевый мешочек и опускают в раствор на 20 минут. После обработки семена рекомендуется поместить в полиэтиленовый пакет для набухания.

– Для стимуляции прорастания можно использовать специальные препараты. Их могут порекомендовать в специализированном магазине.

Посев семян перца на рассаду включает несколько этапов:

– Подготовка емкостей . Емкости для посева (контейнеры, горшочки) необходимо заранее подготовить, обработав их кипятком для обеззараживания.

– Создание бороздки . Их глубина в грунте в идеале составляет около половины сантиметра, между семенами оставляют примерно 4 см.

– Посев семян . Семена аккуратно размещают в бороздках, присыпают небольшим слоем грунта и слегка прижимают.

– Создание парниковых условий . Емкости с посевами накрывают полиэтиленом или стеклом и помещают в теплое место.

После появления всходов (произойти это может уже на третий день) укрытие снимают, а емкости переносят в прохладное и хорошо освещенное место.

Нужно ли освещать рассаду перцев?

Перец – светолюбивое растение, поэтому для нормального развития рассаде необходимо обеспечить 14-часовой световой день. В зимний период для дополнительного освещения используют фитолампы.

Уход за рассадой до пикировки/пересадки:

– До появления двух-трех настоящих листьев рассаду необходимо регулярно опрыскивать водой.

– Если посев проводился в общие ящики, при появлении двух-трех настоящих листьев проводят пикировку – пересадку рассады в отдельные емкости. При пикировке рассаду аккуратно извлекают из ящика с небольшим комом земли и пересаживают в отдельные горшочки, после чего обильно поливают. После пикировки рассаду не рекомендуется ставить под прямые солнечные лучи.

– Если семена изначально высевались в отдельные емкости, вместо пикировки проводят пересадку в емкости большего размера.

Как поливать и подкармливать рассаду перцев?

– Полив рассады перца рекомендуется проводить один раз в неделю теплой водой, избегая попадания воды на листья.

– Подкормку рассады можно проводить через неделю после пикировки или появления всходов, используя комплексные минеральные удобрения, содержащие сернокислый калий, аммиачную селитру и суперфосфат. Повторную подкормку проводят через две недели. Перед подкормкой и после нее рассаду необходимо полить чистой водой.

Как правильно высаживать перцы в грунт?

Перед высадкой рассады в грунт или теплицу необходимо провести закаливание. Для этого рассаду постепенно приучают к условиям внешней среды, вынося ее на балкон или улицу на короткое время, постепенно увеличивая продолжительность пребывания. За сутки до высадки рассаду обильно поливают. Кроме того, некоторые садоводы добавляют опрыскивание стимуляторами роста.

При высадке рассады в грунт выкапывают лунки глубиной на штык лопаты, на расстоянии 50 см друг от друга. Затем проводят мульчирование торфом, соломой, перегноем или компостом.