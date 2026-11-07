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    7 ноября 2026, 09:11 • В мире

    Европа скрестила русофобию с аэрофобией

    Европа скрестила русофобию с аэрофобией
    @ REUTERS/David W Cerny

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейская авиация не может взлететь: регион скован сообщениями о лжеминировании самолетов. Предупреждения о взрывах поступают во многих странах: от Чехии до Франции. При этом местная пресса уже нашла в происшествии «русский след» – якобы лжеракты устроила то ли экстремистская организация из России, то ли некий «Андропов». Во что обойдется Евросоюзу воздушная неразбериха и для чего Брюссель пытается отыскать след Москвы там, где его нет?

    Гражданская авиация Европы два дня подряд скована ложными сообщениями об угрозах взрыва. Как сообщает The Guardian, информация о минировании поступила в отношении по меньшей мере 35 самолетов. Все они были обысканы и перенаправлены в аэропорты, отличные от исходного пункта назначения. Тревожные сигналы поступают со всех уголков ЕС.

    Так, в Чехии полиция предпринимала следственные мероприятия в отношении всех рейсов, направлявшихся в столицу страны и покидавших ее. Несмотря на это, пассажирский лайнер, направлявшийся из Праги в Бухарест, находясь в воздухе, все-таки передал сигнал тревоги в аэропорт Румынии. Ситуацию усугубляли и сложные погодные условия: над Восточной Европой навис густой ледяной туман.

    В Италии из-за ложных сообщений о минировании прервали полет сразу два авиарейса. Один из инцидентов произошел с самолетом компании Wizz Air, направлявшимся из Праги в Рим. После анонимного звонка с информацией о готовящемся теракте его перенаправили в Венецию. Второй рейс осуществлял маршрут Рим – Лиссабон.

    Проблема не обошла стороной и Францию, где сразу четыре пассажирских лайнера совершили вынужденную посадку из-за телефонных угроз. Прерывание рейса каждого самолета сопровождалась обследованием саперов. Звонки о минировании раздавались настолько часто, что странам пришлось привлечь военную авиацию для сопровождения некоторых гражданских самолетов.

    При этом европейские медиа уже начали искать «виноватого». Так, итальянское агентство Ansa пишет, что сообщения о минировании якобы направлялись европейским авикомпаниям от лица российского движения «Мужское государство» (признано экстремистским и запрещено в России). Впрочем, его основатель Владислав Поздняков эти догадки опровергает.

    «Любой, кто в настоящее время организует провокации в странах Европейского союза под знаменем этого «бренда», действует в своих собственных интересах – по сути, вывешивая чужой флаг», – цитирует его Reuters. Впрочем, в другом материале издание сообщает, что целая группа СМИ Старого Света накануне получила сообщения от некого «Михаила Андропова» о грядущих минированиях в авиасфере.

    Происходящее – не первая попытка ЕС отыскать «русский след» в тех или иных происшествиях. Например, еще в начале осени Германия обвинила Москву в организации «налета» БПЛА на аэропорт в Лейпциге. Позже глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия намеренно использует тактику «гибридных атак» в отношении Старого Света.

    Более того, президент Литвы Гитанас Науседа накануне заявил, что по его мнению, Москва якобы все ближе «подбирается к нарушению пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне, организуя инциденты с беспилотниками, кибератаки и поджоги».

    В экспертной среде обращают внимание: каждый раз, когда европейским элитам надо объяснить своему населению расходы на милитаризацию, те прибегают к образу России как врага. А повальная кампания с лжеминированием самолетов – лишь новый куплет старой песни.

    «Европа впервые сталкивается со столь массовыми сообщениями о ложном минировании самолетов. События действительно беспрецедентны и аналогов им не было»,

    – говорит авиаэксперт Роман Гусаров. По его словам, оценить потенциальный ущерб для экономики региона достаточно сложно. Однако можно предположить, что он окажется ощутимым. В то же время собеседник добавляет: с точки зрения самих авиакомпаний ничего трагического не произошло.

    Ежедневно в Европе осуществляется более 30 тыс. рейсов. При таком масштабе экстренная посадка нескольких десятков самолетов большого вреда отрасли нанести не может. «Но куда более опасен эффект, который эти события окажут на общество», – добавляет эксперт.

    «На фоне информационного шума некоторые европейцы примутся отказываться от поездок, попытаются сдать уже купленные билеты и пересесть на поезд. Сорвутся некоторые командировки, путешествия. А за этим последуют и отмены бронирования гостиничных номеров», – поясняет он.

    «Оценить масштаб этих сопутствующих экономических потерь – также почти невозможно. Кроме того, авиаотрасли стоит опасаться и резкого падения спроса на услуги перевозчиков в ближайшее время. Европейцы – весьма впечатлительные люди, а потому они часто опасаются пользоваться транспортом, который совсем недавно «прославился» в негативном ключе», – уточнил эксперт. По его мнению,

    власти ЕС знают об этом, поэтому речь идет о скоординированной кампании по запугиванию населения стран союза.

    «В этом плане авиационный сектор был выбран неслучайно. Самолеты – в разы более безопасное средство передвижения, чем поезда или автомобили. Однако лайнеры традиционно пугают людей, а страхи подпитывает кинематограф», – добавил он.

    «Примечательно, что все это происходит на фоне и без того крайне нервного положения дел в Европе. По целому ряду стран в регионе проходит волна протестов. Кроме того, регулярно возникают новости о пролете в том или ином городе БПЛА, в чем Брюссель спешит обвинить Россию, чтобы обосновать введение новых санкций», – акцентирует Гусаров.

    Европа ведет себя так, словно уже находится в состоянии войны с Москвой, соглашается Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «В такой обстановке противника принято винить во всем, включая то, чего он не совершал. Доказательств при этом никто не требует», – продолжает он.

    «Волна лжеминирований вписывается в уже сложившийся ряд событий. Москву пытались приплести к миграционному кризису в Испании, к беспорядкам во Франции и Бельгии, к инциденту в аэропорту Лейпцига. Похожие претензии звучали в Албании и Португалии, теперь их выдвинула Польша, и список продолжает пополняться»,

    – перечислил эксперт. «За подобной практикой стоит официально закрепленная позиция, ведь Россия значится угрозой номер один в стратегических документах как самого Евросоюза, так и большинства его членов. Из этой установки вытекает все остальное, поэтому нашу страну будут и впредь делать виноватой в любых бедах, происходящих на континенте», – пояснил собеседник.

    Формирующийся образ «российского» агрессора помогает Старому Свету оправдывать рост военных расходов и общий курс на милитаризацию. «Западные столицы даже не скрывают, против кого направлены эти меры, и открыто прописывают это в своих официальных бумагах. Все это подается населению именно как ответ на мнимую опасность России», – заключил Трухачев.

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