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Летевший из Праги в Бухарест пассажирский самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский Boeing-737 подал сигнал тревоги на пути из Праги в Бухарест
Пассажирский лайнер Boeing-737 румынской авиакомпании, следовавший из Праги в Бухарест, передал сигнал тревоги во время полета и приступил к посадке в аэропорту назначения, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
«Пассажирский Boeing-737 румынской авиакомпании подал сигнал тревоги на борту по пути из Праги в Бухарест, и в настоящее время приступил к посадке в аэропорту Бухареста», – рассказал собеседник ТАСС.
Причина подачи экипажем сигнала тревоги пока неизвестна, однако процесс снижения и захода на посадку проходит в штатном режиме. Ожидается, что после приземления борта представители перевозчика и профильные ведомства приступят к оценке события, из-за которого возникла нештатная ситуация.
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