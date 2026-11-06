Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
В Китае появилось приложение для защиты от спонтанных покупок
SCMP: В Китае создали мини-программу для контроля над импульсивными покупками
В преддверии фестиваля шопинга в Китае стало популярным мини-приложение в WeChat, которое помогает пользователям бороться со спонтанными покупками путем коллективного одобрения трат.
Мини-программа под названием «Кошелек, пожалуйста, подожди» позволяет потребителям контролировать свои импульсивные покупки, передает SCMP.
Бесплатный инструмент использует принципы корпоративных финансов, передавая решение о повседневных покупках на суд других пользователей.
Пользователи могут отправлять запросы на покупку с указанием товара, его цены, причин, по которым они хотят его купить, а также возможных более дешевых альтернатив.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов рассказал о способах снижения количества импульсивных покупок за счет лимитирования трат.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой обязать маркетплейсы внедрить функцию самозапрета на покупки.