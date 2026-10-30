Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Из компартии Китая за коррупцию исключили 16 высокопоставленных генералов
SCMP: В Китае из компартии исключили 16 генералов за коррупцию
Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов и ряда руководителей оборонных предприятий в рамках масштабной борьбы с коррупцией в армии.
Власти Китая раскрыли новые детали масштабной антикоррупционной кампании в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и оборонной промышленности. Решение об исключении высокопоставленных партийных деятелей было принято по итогам четырехдневного пятого пленума Центрального комитета 20-го созыва, пишет SCMP.
В коммюнике по итогам заседания сообщается об исключении из партии 33 полноправных членов и кандидатов в члены ЦК, в том числе 16 старших генералов, расследование в отношении чиновников и руководителей завершено.
Под следствием оказались генералы, ранее руководившие командованиями театров военных действий, руководители Главного управления Центрального военного совета КНР, а также бывшие главы ядерной, аэрокосмической и судостроительной отраслей страны. Беспрецедентная антикоррупционная чистка в вооруженных силах не показывает признаков ослабления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Китая включили в состав Политбюро сыгравшего ключевую роль в борьбе с коррупцией в армии генерала Чжан Шэнминя.
Во вторник в Китае инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства.
Летом бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня исключили из рядов Коммунистической партии Китая за коррупцию.