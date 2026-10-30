Глава Судана на церемонии в РГГУ процитировал Толстого

Tекст: Вера Басилая

Аль-Бурхану, прибывшему в Москву на третий саммит Россия – Африка, вручили диплом и регалии почетного доктора РГГУ за вклад в развитие двусторонних отношений, передает РИА «Новости».

«Все великие перемены в жизни одного человека или всего человечества начинаются и совершаются только в мысли», – процитировал Толстого аль-Бурхан.

Аль-Бурхан подчеркнул намерение расширять культурные и научные связи двух государств. Он обещал содействовать работе профильных учреждений, в том числе Центра изучения суданской цивилизации в РГГУ. В 2026 году Россия и Судан отмечают 70-летие установления дипломатических отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Абдель Фаттах аль-Бурхан на церемонии в РГГУ выразил признательность президенту России Владимиру Путину за помощь в международных форматах и внутри страны.

Прибывший в Москву для участия в саммите Россия – Африка президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани удостоился звания почетного доктора МГИМО.

В четверг итоговая декларация третьего саммита «Россия – Африка» включила более 100 пунктов, охватывающих расширение торгово-экономического взаимодействия.