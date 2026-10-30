Отказ от ремонта крейсера «Петр Великий» опровергли

Глава ДПФ Мальцев опроверг сообщения об отказе от ремонта «Петра Великого»

Tекст: Вера Басилая

Мальцев заявил, что специальная комиссия не выносила решений о нецелесообразности модернизации и ремонта крейсера «Петр Великий», передает РИА «Новости».

«Никакого, даже предварительного, решения о дальнейшей судьбе тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» не принималось», – заявил Мальцев.

По его словам, уникальный проект 1144 атомного крейсера должен быть сохранен. Председатель ДПФ добавил, что вместе с отремонтированным и модернизированным собратом «Адмирал Нахимов» корабли смогут составить уникальную по своей мощи ударную группировку.

Ранее в пятницу стало известно: глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил о предварительном решении специальной комиссии отказаться от модернизации и ремонта крейсера «Петр Великий».

В июле главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев заявил о скором возвращении в строй крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации.