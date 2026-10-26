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    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

    0 комментариев
    26 октября 2026, 19:00 • Новости дня

    «Единая Россия» не допустит подмены бесплатной медпомощи платными услугами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» намерена защищать права пациентов и добиваться оперативного устранения нарушений при необоснованном навязывании платных медицинских услуг, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая.

    «Особую тревогу вызывают случаи, когда пациентам предлагают заплатить за услуги, которые должны предоставляться бесплатно, или убеждают пройти дополнительные процедуры без достаточных оснований. Человек, особенно в ситуации болезни, доверяет врачу и часто не может самостоятельно разобраться во всех медицинских и юридических нюансах», – цитирует Болилую канал «Единой России» в Max.

    По ее словам, пациент должен четко понимать, какая помощь ему положена по ОМС и действительно ли необходимы предлагаемые платные услуги. Выбор об их получении должен быть добровольным.

    Депутат отметила, что «Единая Россия» будет добиваться защиты прав пациентов и устранения нарушений. Доступность здравоохранения является одной из главных задач, поставленных президентом, а забота о здоровье не должна оборачиваться для человека непосильными расходами.

    По оценке Национального рейтингового агентства, к концу 2026 года средние расходы россиян на платную медицину могут превысить 14 тыс. рублей на человека, что вдвое больше показателя 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Госдуме заявили об установлении контроля «Единой России» за обеспечением онкопациентов лекарствами.

    В прошлом месяце член экспертного совета партии Людмила Болилая указала на необходимость гарантировать бесперебойный доступ к медикаментам для пациентов с редкими заболеваниями.

    В августе она предложила ввести компенсации для врачей-наставников.

    26 октября 2026, 08:46 • Новости дня
    В Госдуме предложили программу возвращения бывших педагогов в школы

    Депутат Чернышов предложил выплачивать деньги за возвращение учителей в школы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил министру просвещения Сергею Кравцову создать программу «Возвращение в школу» для привлечения бывших преподавателей обратно в систему образования.

    Глава думского комитета направил обращение в Минпросвещения с инициативой по привлечению на работу бывших учителей, передает РИА «Новости».

    «Прошу Вас рассмотреть возможность разработки федеральной программы «Возвращение в школу», направленной на привлечение к преподаванию педагогов, которые ранее работали в общеобразовательных организациях, но затем перешли в другие отрасли», – говорится в документе.

    Автор идеи отметил необходимость обновления знаний и помощи в освоении изменившихся требований для специалистов с перерывом в стаже. Программа должна включать бесплатное повышение квалификации по индивидуальному плану, помощь в поиске вакансий и наставничество в первый год после возвращения в профессию.

    Отдельно депутат предложил ввести поэтапные выплаты за возвращение и закрепление на рабочем месте. Условия получения финансовой поддержки потребуют строгого учета предыдущего педагогического стажа и срока работы вне школы, чтобы исключить злоупотребления при формальном увольнении.

    Отпуск по уходу за ребенком при сохранении трудовых отношений не будет считаться уходом из профессии. Трудоустройство участников программы предлагается проводить на имеющиеся вакансии без уменьшения нагрузки действующих сотрудников школ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил о создании в России единой среды с социальными гарантиями для педагогов.

    Также член Высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин анонсировал расширение программы «Земский учитель» для поддержки специалистов в моногородах.

    Кроме того, летом президент Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогических работников.

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    26 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Названо предшествующее деменции поведение во сне

    Невролог Завалко: Крики и движения во сне могут быть признаками начала деменции

    Tекст: Вера Басилая

    Крики, разговоры и движения во сне могут быть предшественниками деменции и болезни Паркинсона, заявила невролог-сомнолог Ирина Завалко.

    «Обычно, лежа в кровати, человек кричит или разговаривает и при этом двигается. Движения обычно согласуются с сюжетом сновидения. Сами по себе крики и разговоры во сне – норма, но если к ним добавляются движения, это повод задуматься», – предупредила Завалко.

    К характерным движениям во сне эксперт отнесла размахивание руками и ногами, а также действия, похожие на бытовые, такие как имитация курения или работы руками, сообщает Lenta.ru.

     Врач подчеркнула, что большинство людей с таким нарушением со временем сталкиваются с нейродегенеративным заболеванием.

    Геронтолог Ольга Ткачева сообщила о возможной связи прогрессирующих изменений памяти с развитием деменции.

    Сомнолог Елена Царева назвала избыточный сон следствием проблем со здоровьем.

    До этого сомнолог Карема Магомедова рассказала о причинах ночных кошмаров у взрослых.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    26 октября 2026, 08:39 • Новости дня
    В Госдуме анонсировали изменение правил ухода за инвалидами

    Правила оформления ухода за инвалидами и пожилыми изменили с 2027 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев сообщил, что с начала 2027 года изменятся правила оформления ухода за инвалидами первой группы и людьми старше 80 лет.

    По новым правилам подавать документы в Социальный фонд придется до начала ухода через портал «Госуслуги», МФЦ или в отделении фонда.

    «С 1 января 2027 года меняются правила ухода за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или пожилыми старше 80 лет. Изменение первое – заявление нужно подавать в Социальный фонд заранее, до начала ухода, а не после, как это было до сих пор», – рассказал Коломейцев РИА «Новости».

    Парламентарий пояснил, что к заявлению потребуется приложить согласие самого подопечного или его законного представителя, даже при совместном проживании. При этом человек, за которым осуществляется уход, сможет отозвать свое согласие в любой момент. За каждый год ухода будет начисляться год страхового стажа и 1,8 пенсионного коэффициента.

    Если уход осуществляется длительное время, его потребуется подтверждать новым заявлением не позднее чем через 12 месяцев. Опоздание приведет к тому, что пропущенный период не войдет в страховой стаж. В случае прекращения ухода фонд необходимо уведомить в течение пяти дней.

    Люди, ухаживающие за инвалидами до начала 2027 года, смогут подтвердить уход по старым правилам до 1 января 2028 года. При этом родителям детей-инвалидов первой группы, получающим ежемесячную выплату по указу президента, подтверждать уход не потребуется, так как данные будут отражаться на их счетах автоматически.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб анонсировала проведение двойной индексации страховых пенсий в 2027 году.

    Кроме того, депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила о включении выплаты по уходу за гражданами старше 80 лет и инвалидами первой группы в состав пенсии.

    Также сообщалось о возможности зачесть период ухода за пожилым человеком в страховой стаж.

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    26 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    Волгоградские ученые разработали препарат в капсулах от диабета и ожирения

    В Волгограде начались клинические испытания капсул от диабета и ожирения

    Tекст: Ольга Иванова

    Проректор по научной деятельности Волгоградского государственного медицинского университета Денис Бабков сообщил о разработке и начале клинических испытаний препарата в капсулах для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения.

    Новое средство получило название «Дипиарон» и отличается от существующих зарубежных аналогов тем, что выпускается в удобной форме капсул, а не инъекций, передает РИА «Новости».

    «В отличие, например, от «Оземпика», который имитирует действие гормона ГПП-1, «Дипиарон», воздействуя на рецептор GPR119, стимулирует выработку собственных гормонов в кишечнике, помогающих регулировать уровень сахара в крови», – пояснил Бабков.

    В экспериментах на животных лекарство показало способность сохранять и восстанавливать клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина. При этом действующее вещество работает непосредственно в кишечнике, практически не попадая в системный кровоток, что позволяет избежать нежелательных реакций. Лабораторные тесты не выявили токсического воздействия на клетки печени и сердце.

    В настоящее время препарат прошел первую фазу клинических исследований. В июле разработчики получили разрешение на проведение второго этапа с участием 308 пациентов для проверки эффективности дозировок и степени снижения сахара у людей. В случае успешного завершения испытаний препарат планируется выпустить на рынок не ранее 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские ученые разработали перспективное средство для комплексного лечения сахарного диабета второго типа.

    Весной рынок отечественных препаратов для лечения диабета и снижения веса показал значительный рост из-за увеличения спроса на аналоги «Оземпика».

    В феврале исследователи выяснили, что лекарства для лечения эректильной дисфункции улучшают состояние при диабете.

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    26 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    Мурашко назвал две необходимые детям осенью прививки

    Мурашко призвал своевременно прививать детей от гриппа и пневмококка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал своевременно прививать детей против гриппа и пневмококковой инфекции в связи с сезонным подъемом заболеваемости.

    «Сейчас начинается подъем сезонной заболеваемости, поэтому важно, чтобы дети проходили своевременную вакцинацию против гриппа и против пневмококковой инфекции», – сказал Мурашко РИА «Новости».

    Министр добавил, что вакцины помогут сохранить здоровье не только ребенка, но и всех окружающих его людей.

    По его словам, дети часто контактируют друг с другом, поэтому здоровье ребенка значительно облегчит семье прохождение эпидемиологического сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал простуду наиболее часто встречающимся заболеванием среди детей. Ранее глава Минздрава объяснил необходимость ежегодной вакцинации от гриппа сроком сохранения иммунитета. Также главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов призвал предпринимать базовые меры профилактики на фоне сезонного подъема заболеваемости.

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    26 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Володин передал Моди слова приветствия от Путина

    Володин передал премьеру Индии Моди приветствие от Путина на форуме БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди передал ему приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

    Володин передал Моди теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Встреча председателя Госдумы и премьер-министра Индии состоялась в Нью-Дели на полях XII Международного парламентского форума БРИКС, следует из сообщения в Max Госдумы.

    «Взаимное доверие – основа дружбы. Именно такую модель сотрудничества, опирающуюся на уважение и отсутствие двойных стандартов, выработали Россия и Индия под руководством лидеров двух стран», – заявил спикер нижней палаты российского парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Володин прибыл в парламент Индии на 12-й Международный парламентский форум БРИКС.

    В тот же день председатель Госдумы назвал БРИКС одной из ключевых опор многополярного мира.

    Володин призвал защитить человечество от власти искусственного интеллекта.

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    26 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    В ДР Конго убит участвовавший в борьбе с Эболой медработник

    В ДР Конго убили одного и тяжело ранили второго борца с лихорадкой Эбола

    Tекст: Мария Иванова

    В Демократической Республике Конго медработник, участвовавший в мероприятиях по борьбе с лихорадкой Эбола, был убит недовольными этими процедурами людьми.

    Об этом сообщил старший координатор ООН по борьбе с Эболой в ДРК Жульен Харнейс.

    Нападение произошло 24 октября в городе Бафвасенде. По информации из управления здравоохранения провинции Чопо, медработник был убит людьми, недовольными мерами по борьбе с заболеванием.

    «Решительно осуждаю это нападение и призываю к проведению тщательного расследования», – заявил Харнейс. Он также призвал местные общины защищать медработников.

    Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ)добавил, что нападению подверглись два медработника: один погиб, другой тяжело ранен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Детский фонд ООН сообщил о появлении более 1,9 тыс. сирот из-за лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.

    В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения заявила о расширении вспышки нового штамма заболевания на две дополнительные медицинские зоны.

    ВОЗ отметила охват новых территорий в ДРК опасным вирусом.

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    26 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    В России выявили завозной случай лихорадки Зика

    Роспотребнадзор: В России выявлен завозной случай лихорадки Зика

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России зарегистрирован случай лихорадки Зика у женщины, которая в сентябре вернулась с острова Бали, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    Заболевшая госпитализирована в инфекционный стационар. Диагноз подтвержден в уполномоченном учреждении ведомства, сообщает Роспотребнадзор.

    В ведомстве подчеркнули, что лихорадка Зика не эндемична для России. «Риск распространения инфекции внутри страны исключен», – заявили в пресс-службе.

    Риск завоза инфекции связан с туристами, возвращающимися из неблагополучных регионов, включая страны Америки, Южной и Юго-Восточной Азии. Комары в России не представляют высокой опасности как переносчики таких лихорадок.

    Для диагностики заболевания используются отечественные тест-системы. Роспотребнадзор рекомендует туристам в тропических странах защищаться от укусов комаров, носить светлую одежду с длинными рукавами и избегать болотистых районов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Роспотребнадзоре отметили случаи заражения привезенной из-за рубежа лихорадкой Западного Нила.

    В июле ведомство сообщило об опасности заражения на Бали лихорадкой денге.

    В июне в Роспотребнадзоре сообщили о заражении российской туристки мелиоидозом в Таиланде.

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    26 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    Росздравнадзор опроверг дефицит препаратов для лечения подагры

    В Росздравнадзоре опровергли дефицит препаратов для лечения подагры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России отсутствуют проблемы с поставками препаратов для лечения подагры «Колхикум-Дисперт» и «Колхицин Лирка», сообщили в Росздравнадзоре.

    Запасы препарата «Колхикум-Дисперт» в стране превышают 24 тыс. упаковок, а «Колхицин Лирка» – около 8 тыс., передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    В Росздравнадзоре добавили, что за последние 9,5 месяца в оборот поступило порядка 27 тыс. упаковок «Колхикум-Дисперт» и 101 тыс. «Колхицин Лирка». В ведомство не поступало жалоб от пациентов на нехватку этих лекарств.

    Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о дефиците препаратов «Колхицин» и «Колхикум» в российских аптеках. Оба средства не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Росздравнадзор оценил запасы жизненно необходимых лекарств в России в девять месяцев.

    Ранее ведомство опровергло информацию о дефиците онкопрепаратов с гозерелином.

    Кроме того, Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита успокаивающего препарата «Атаракс» в аптеках.

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    26 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Володин назвал БРИКС ключевой опорой многополярного мира

    Володин: БРИКС стал ключевой опорой формирующегося многополярного мира

    Tекст: Ольга Иванова

    БРИКС стал одной из ключевых опор многополярного мира, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на 12-м Международном парламентском форуме объединения в Индии.

    «За 20 лет своего существования БРИКС стал одной из ключевых опор формирующегося многополярного мира, справедливого мироустройства, основанного на принципах равноправия и взаимовыгодного сотрудничества», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА «Новости».

    По его словам, государства БРИКС едины в уважении к национальным законодательствам и признании права стран на суверенный путь развития. С момента основания участники отстаивают принципы открытости и доверия, отказываясь от политики двойных стандартов. Сегодня все больше государств разделяют эти ценности и выбирают равноправный диалог, добавил спикер.

    Володин подчеркнул, что объединение превратилось в один из крупнейших экономических центров планеты, выражающий интересы мирового большинства. Внутренняя торговля между странами БРИКС достигла 1,2 трлн долларов. На участников приходится почти четверть глобального экспорта и около 40% мирового ВВП.

    Для участия в 12-м Международном парламентском форуме объединения спикер прибыл к историческому зданию парламента Индии в Нью-Дели, где его поприветствовал председатель народной палаты Ом Бирла. В обширный состав российской делегации вошли вице-спикеры Госдумы, руководители профильных комитетов и сенаторы. Это первая зарубежная поездка Володина после избрания председателем нижней палаты нового созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Володин прибыл к зданию парламента Индии для участия в 12-м Международном парламентском форуме БРИКС.

    В воскресенье председатель Госдумы на полях форума провел переговоры с парламентариями из Уганды, Кубы и Таиланда. В тот же день он сообщил об увеличении товарооборота между Россией и Индией в 2026 году более чем на 20%.

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    26 октября 2026, 13:54 • Новости дня
    Онищенко оценил вероятность распространения лихорадки Зика в России

    Онищенко: Вероятность распространения лихорадки Зика в России крайне мала

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вероятность распространения лихорадки Зика в России низкая, так как в стране не обитают переносящие ее комары, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «В данный момент она (вероятность распространения – прим. ВЗГЛЯД) вообще невероятная, невозможно быть. Если кто-то приедет, половой путь передачи может быть реализован, но он не будет иметь распространения. Групповая заболеваемость может быть, не более того. Если это произойдет в сезон, у нас опять нет комаров», – сказал Онищенко РИА «Новости».

    Передача лихорадки Зика осуществляется через комаров рода Aedes aegypti, которые в России не обитают, добавил он. В Москве есть только малярийные комары (Anopheles maculipennis). При этом из-за потепления климата опасные комары могут продвинуться ближе к северным широтам, отметил Онищенко.

    Африка, Юго-Восточная Азия, Индонезия и Латинская Америка являются эндемичными регионами по лихорадке Зика, сообщил академик. Лихорадка Зика была впервые выявлена в 1947 году у обезьяны, а у человека ее начали фиксировать в 1960-е годы. Резервуары инфекции в дикой природе остаются неизвестными.

    Ранее в России был зарегистрирован завозной случай лихорадки Зика: заболевание выявили у женщины, вернувшейся с отдыха на острове Бали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Роспотребнадзор сообщил о выявлении лихорадки Зика у вернувшейся с Бали россиянки.

    Ранее вирусолог Сергей Нетесов назвал вирус Зика среди пяти опасных тропических инфекций на курортах Азии и Африки.

    Также глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об угрозе завоза в Россию холеры и тропических лихорадок.

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    26 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Комитет Госдумы поддержал проект бюджета ФОМС на 2027–2029 годы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027–2029 годы.

    Доходы ФОМС в 2027 году запланированы на уровне 5,038 трлн рублей, в 2028 году – 5,398 трлн, в 2029 году – 5,658 трлн рублей. Расходы составят 5,206 трлн, 5,473 трлн и 5,785 трлн рублей соответственно, передает РИА «Новости».

    Дефицит бюджета фонда ожидается в размере 168 млрд рублей в 2027 году, 75 млрд рублей – в 2028 году и 127 млрд рублей – в 2029 году. Сбалансированность бюджета обеспечивается переходящими остатками.

    Основным источником доходов (более 90%) станут страховые взносы на ОМС. Из федерального бюджета предусмотрены межбюджетные трансферты для компенсации выпадающих доходов и обеспечения нестраховых расходов: 372,6 млрд рублей в 2027 году, 394,4 млрд в 2028 году и 417,7 млрд в 2029 году.

    Более 84% расходов бюджета пойдет на субвенции территориальным фондам ОМС для финансирования базовой программы медстрахования.

    Кроме того, ФОМС предоставит Социальному фонду трансферты на оплату медпомощи женщинам во время беременности и родов, а также медосмотров детей до года (около 12,3 млрд рублей ежегодно).

    Рассмотрение проекта в Думе намечено на 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год с профицитом.

    В середине месяца председатель ФОМС Илья Баланин сообщил о профиците в размере 81 млрд рублей по итогам 2025 года.

    В прошлом месяце правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

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    26 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Минздрав ускорил вывод на рынок препаратов от орфанных заболеваний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что за последние шесть лет в стране создали комплексный механизм ускоренного доступа на рынок отечественных лекарств для орфанных заболеваний.

    В России заработал условно-ускоренный механизм регистрации дженериков и новых медикаментов для пациентов с редкими болезнями, сообщил Глаголев на круглом столе, посвященном совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения.

    «За последние шесть лет создан комплексный механизм ускоренного доступа на рынок не только дженериков, но и отечественных орфанных лекарственных препаратов за счет условно-ускоренного механизма регистрации», – цитирует замминистра РИА «Новости».

    По словам Глаголева, в настоящее время около 40% регистрируемых в стране лекарственных средств от орфанных заболеваний являются отечественными. Он подчеркнул, что речь идет не только о биоаналогах, но и об оригинальных препаратах, разработанных с нуля для лечения редкой онкологической патологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил о наличии в России запасов жизненно необходимых лекарств на девять месяцев.

    В прошлом месяце отечественные фармацевтические компании значительно увеличили производство дженериков.

    В марте Минздрав добавил увеальную меланому и еще два диагноза в официальный перечень редких заболеваний.

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    26 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Комитет Госдумы одобрил проект федерального бюджета на три года

    Бюджетный комитет рекомендовал Госдуме принять бюджет на 2027–2029 годы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

    На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 29 октября, передает РИА «Новости». Проект бюджета подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития на мировых рынках, в частности базовая цена нефти Urals на трехлетний период снижена до 50 долларов за баррель.

    Основные характеристики проекта определены исходя из уровня инфляции не выше 4% в год и прогнозируемого объема ВВП на 2027 год в размере 248,323 трлн рублей. Ключевыми приоритетами станут социальные обязательства, помощь участникам спецоперации, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство транспорта опубликовало параметры бюджета на развитие дорожного хозяйства.

    В начале месяца министр финансов Антон Силуанов заявил об устойчивости проекта к любым изменениям на мировых рынках.

    В прошлом месяце правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете.

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    26 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Резкий рост заболеваемости гонореей произошел в Финляндии

    Iltalehti: В Финляндии заболеваемость гонореей у женщин выросла на 463%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Финляндии наблюдается резкий рост заболеваемости гонореей, причем за четыре года число случаев среди женщин выросло на 463%, а среди мужчин – на 266%, сообщила газета Iltalehti.

    С 2021 по 2025 год число случаев гонореи в Финляндии резко возросло, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Iltalehti. Рост заболеваемости начался в 2022 году, а в 2025 году был зафиксирован рекордный показатель – более 2 тыс. случаев. В этом году ожидается, что уровень заболеваемости останется на уровне прошлого года.

    Специалисты объясняют рост случаев тем, что гонорея часто протекает бессимптомно или с легкими симптомами, что способствует ее распространению. Ранее эксперты связывали рост половых инфекций в Европе с увеличением числа случайных партнеров, в том числе благодаря приложениям для знакомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце доля жителей Евросоюза с избыточным весом превысила половину населения.

    В августе Economist сообщил о росте передающихся половым путем заболеваний, в частности гонореи и сифилиса, в Европе.

    В мае Европейский центр профилактики и контроля заболеваний зафиксировал беспрецедентный уровень заражений сифилисом.

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