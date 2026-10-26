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Володин назвал БРИКС ключевой опорой многополярного мира
Володин: БРИКС стал ключевой опорой формирующегося многополярного мира
БРИКС стал одной из ключевых опор многополярного мира, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на 12-м Международном парламентском форуме объединения в Индии.
«За 20 лет своего существования БРИКС стал одной из ключевых опор формирующегося многополярного мира, справедливого мироустройства, основанного на принципах равноправия и взаимовыгодного сотрудничества», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА «Новости».
По его словам, государства БРИКС едины в уважении к национальным законодательствам и признании права стран на суверенный путь развития. С момента основания участники отстаивают принципы открытости и доверия, отказываясь от политики двойных стандартов. Сегодня все больше государств разделяют эти ценности и выбирают равноправный диалог, добавил спикер.
Володин подчеркнул, что объединение превратилось в один из крупнейших экономических центров планеты, выражающий интересы мирового большинства. Внутренняя торговля между странами БРИКС достигла 1,2 трлн долларов. На участников приходится почти четверть глобального экспорта и около 40% мирового ВВП.
Для участия в 12-м Международном парламентском форуме объединения спикер прибыл к историческому зданию парламента Индии в Нью-Дели, где его поприветствовал председатель народной палаты Ом Бирла. В обширный состав российской делегации вошли вице-спикеры Госдумы, руководители профильных комитетов и сенаторы. Это первая зарубежная поездка Володина после избрания председателем нижней палаты нового созыва.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Володин прибыл к зданию парламента Индии для участия в 12-м Международном парламентском форуме БРИКС.
В воскресенье председатель Госдумы на полях форума провел переговоры с парламентариями из Уганды, Кубы и Таиланда. В тот же день он сообщил об увеличении товарооборота между Россией и Индией в 2026 году более чем на 20%.