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Счетная палата ЕС предупредила о риске мошенничества со средствами фонда
ЕСП предупредила о риске мошенничества со средствами фонда восстановления ЕС
Спешка с выплатой около 90 млрд евро из фонда восстановления Евросоюза до конца года может привести к росту числа ошибок и случаев мошенничества, заявил председатель Европейской счетной палаты Тони Мерфи.
«Когда приближается крайний срок и на государства-члены оказывается давление с требованием потратить деньги, потенциально может стать больше ошибок, потенциально – даже мошенничества», – заявил Мерфи в интервью изданию Rapporteur, передает РИА «Новости».
Еврокомиссии предстоит обработать и перечислить около 90 млрд евро в рамках фонда NextGenerationEU до конца декабря. Мерфи назвал этот объем «цунами денег» и предупредил о «сильном давлении», которое может привести к ослаблению требований к расходованию средств.
По данным Европейской прокуратуры, на механизм восстановления и повышения устойчивости приходился 21% ее активных расследований мошенничества с расходованием средств на конец 2025 года. Мерфи считает, что этот показатель может еще вырасти.
Отдельную тревогу аудиторов вызывает общий объем заимствований Евросоюза. Объем непогашенных заимствований ЕС на конец 2025 года составлял 738,9 млрд евро. В первоначальном предложении Еврокомиссии по бюджету на 2028-2034 годы 8% средств потребуется для обслуживания долга NextGenerationEU.
Евросоюз договорился о программе восстановления в 2020 году по инициативе главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Программа предусматривала привлечение до 750 млрд евро в ценах 2018 года за счет займов и грантов. Погашение долга должно начаться в 2028 году и продолжаться до 2058 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о риске срыва запуска нового бюджета Евросоюза.
В прошлом году бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини была взята под стражу по подозрению в мошенничестве с программой ЕС.