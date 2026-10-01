Путин отметил отсутствие условий для восстановления отношений России с Европой

Путин отверг наличие условий для восстановления отношений России с Европой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил об отсутствии у Москвы предварительных условий для восстановления контактов с европейскими странами. По его словам, это касается как Европы в целом, так и конкретных стран региона, отмечает РИА «Новости».

«По поводу условий для выстраивания диалога: у нас нет никаких предварительных условий для возобновления и восстановления отношений с Европой в целом или с конкретными европейскими странами», – подчеркнул глава государства.

Российский лидер также отметил, что Москва не преследует цель разрушить Евросоюз. Он добавил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела объединения.

«Будет сохраняться ЕС, будет Италия членом ЕС, не будет – это не наше дело. Мы даже туда не залезаем и не хотим даже вдаваться в эту дискуссию, потому что знаем, что в эту же секунду скажут, что мы хотим развалить ЕС. Хотя мы ничего не хотим разваливать. Хотим только строить и сотрудничать», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин подтвердил готовность страны к возобновлению конструктивного диалога с государствами Европы.

Ранее в четверг на заседании клуба «Валдай» глава государства призвал мировое сообщество к мирному сосуществованию. Также российский лидер отметил важность практических действий для сохранения глобальной безопасности.