Le Monde признала невозможность ударов ВСУ по России без западной помощи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет Le Monde, Вооруженные силы Украины не способны осуществлять удары по территории России с использованием западных дальнобойных ракет без участия западных стран. Для ударов используются британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP, которые должны быть заранее запрограммированы, передает ТАСС.

Издание отметило, что для этого необходима подготовка перед загрузкой ракет на украинские бомбардировщики Су-24.

Кроме того, Le Monde напомнила о разрешении США на использование Украиной тактических баллистических ракет ATACMS для ударов по более глубоким территориям России. Однако подробности о том, что именно подразумевается под западной «поддержкой на земле», источники газеты не раскрыли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный выразил сомнение в готовности НАТО к «войне на истощение» с Россией. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью каналу Al Arabiya обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям. Медведев также заявил, что страны НАТО управляют ракетными ударами по территории России.