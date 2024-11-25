Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.0 комментариев
Le Monde признала невозможность ударов ВСУ по России без поддержки Запада
Le Monde признала невозможность ударов ВСУ по России без западной помощи
Газета Le Monde сообщила, что ВСУ не могут использовать дальнобойные ракеты для ударов по России без поддержки западных стран на земле, что подразумевает необходимое программирование ракет.
Как пишет Le Monde, Вооруженные силы Украины не способны осуществлять удары по территории России с использованием западных дальнобойных ракет без участия западных стран. Для ударов используются британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP, которые должны быть заранее запрограммированы, передает ТАСС.
Издание отметило, что для этого необходима подготовка перед загрузкой ракет на украинские бомбардировщики Су-24.
Кроме того, Le Monde напомнила о разрешении США на использование Украиной тактических баллистических ракет ATACMS для ударов по более глубоким территориям России. Однако подробности о том, что именно подразумевается под западной «поддержкой на земле», источники газеты не раскрыли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный выразил сомнение в готовности НАТО к «войне на истощение» с Россией. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью каналу Al Arabiya обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям. Медведев также заявил, что страны НАТО управляют ракетными ударами по территории России.