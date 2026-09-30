Спецпосланник папы римского посетил пленных украинцев в России

  • Новость часаВ Киеве остановился электротранспорт и пропал свет
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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами
    На Украине заявили о применении Россией нового боезаряда для ударов по мостам и ЛЭП
    Глава Минобороны Израиля назвал инцидент с самолетом Flydubai терактом
    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области
    Путин назвал стойкость и мужество бойцов СВО моральным ориентиром для госуправленцев
    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в двухтысячных годах
    Ульянов ответил назвавшему Россию «карликом» президенту Австрии
    Захарова: Украинская делегация в кулуарах ООН спокойно общается по-русски
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    8 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    30 сентября 2026, 19:28 • Новости дня

    Спецпосланник папы римского посетил пленных украинцев в России

    МИД: Спецпосланник папы римского Дзуппи посетил украинских пленных

    Tекст: Вера Басилая

    Специальный посланник папы римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи в рамках визита в Москву обсудил гуманитарные вопросы и посетил места содержания пленных украинских военных, сообщило Министерство иностранных дел.

    Специальный посланник Ватикана находился в Москве с 28 по 30 сентября, где встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, сообщает МИД.

    Стороны обсудили взаимодействие по гуманитарным проблемам на фоне спецоперации на Украине. Речь шла о поиске пропавших без вести, обмене военнопленными и гражданскими лицами, а также о воссоединении семей. Отдельное внимание было уделено кризису в городе Алешки Херсонской области, где украинские силы блокируют поставки продовольствия и медикаментов.

    По просьбе Ватикана кардинал посетил место содержания украинских военных, задержанных за противодействие спецоперации. Он лично пообщался с пленными и убедился в соблюдении Россией всех гуманитарных норм. В ведомстве подчеркнули, что визит подтвердил конструктивный характер диалога между Москвой и Ватиканом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье кардинал Маттео Дзуппи назвал визит архиепископа Пола Ричарда Галлахера в Россию важным ориентиром. На прошлой неделе посланник папы римского анонсировал свою поездку в Москву.


    29 сентября 2026, 20:59 • Новости дня
    ВС России нашли в зоне СВО неразорвавшуюся американскую ракету APKWS

    Вооруженным силам России досталась целая ракета США для истребителей F-16

    ВС России нашли в зоне СВО неразорвавшуюся американскую ракету APKWS
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие нашли целую американскую высокоточную ракету APKWS II, которую украинские войска применяют для борьбы с беспилотниками.

    Вооруженные силы России обнаружили неразорвавшуюся ракету APKWS II производства США. Боевая часть боеприпаса не сработала, и он остался полностью целым после приземления, передают СМИLenta.ru со ссылкой на «Военный осведомитель».

    Переданные Киеву ракеты этого типа используются для противодействия беспилотным летательным аппаратам. В частности, они включены в арсенал переданных Украине истребителей F-16AM.

    Система APKWS позволяет модернизировать неуправляемые реактивные снаряды Hydra 70, превращая их в высокоточное оружие. Ракета оснащена блоком WGU-59/B, который включает инерциальную систему наведения и оптическую головку самонаведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ сообщили о неспособности военно-промышленного комплекса США восполнить запасы ракет.

    Министерство обороны США заключило с компанией Raytheon контракт на сумму до 20,7 млрд долларов для ускорения производства ракет AMRAAM, которые широко используются Вооруженными силами Украины.

    На прошлой неделе российские военные уничтожили судно с западным оружием для украинской армии.

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    29 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Бразильский футболист превратил повесть Толстого в бестселлер

    Бразильцы раскупают «Смерть Ивана Ильича» Толстого по совету футболиста Скарпы

    Бразильский футболист превратил повесть Толстого в бестселлер
    @ Anderson Lira/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала бестселлером в Бразилии благодаря видеорецензии полузащитника футбольного клуба «Атлетико Минейро» Густаво Скарпы.

    Повесть классика русской литературы Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала хитом продаж в бразильском Amazon после публикации видеорецензии полузащитника футбольного клуба «Атлетико Минейро» Густаво Скарпы. Поисковые запросы о произведении в Google также выросли в несколько раз, передает РИА «Новости».

    Десятиминутный ролик с разбором книги за несколько недель набрал 700 тыс. просмотров на YouTube-канале спортсмена. А сейчас за блогом следят 278 тыс. подписчиков.

    Густаво Скарпа начал делиться мнением о прочитанных книгах около месяца назад. Ранее он уже публиковал видеорецензии на рассказ Дэниела Киза «Цветы для Элджернона» и роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух».

    Полузащитнику 32 года, он защищает цвета клуба «Атлетико Минейро» с 2024 года, а до этого выступал за английский «Ноттингем Форест», греческий «Олимпиакос» и команды Бразилии. В 2017 году провел один матч за сборную страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе на базе Федерального университета Рио-де-Жанейро начал работу центр изучения русской культуры.

    Ранее произведения Льва Толстого вошли в число самых скачиваемых книг среди пассажиров московского метро. А американский экономист Джеффри Сакс назвал этого русского писателя героем для всего человечества.

    Комментарии (8)
    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе массированного удара поразили киевский коммуникационный центр, а также порт Измаил, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в ночь на среду высокоточным оружием наземного базирования и дальнобойными беспилотниками, указало ведомство в Max.

    В результате операции были успешно поражены несколько стратегически важных целей. Среди них оказался коммуникационный центр, расположенный в Киеве.

    Кроме того, российские военные нанесли урон объектам энергетической системы в Киевской области, которые обеспечивали работу военного производства.

    Также была поражена инфраструктура порта Измаил.

    Ранее ВС России поразили объекты энергетики, использовавшиеся в интересах ВСУ.

    Кроме того, российские военные нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве.

    Также российская армия ударила по цехам производства беспилотников ВСУ.

    Комментарии (5)
    30 сентября 2026, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области

    Военный эксперт Кнутов: Удары по энергообъектам сократят запуски дронов Украиной

    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России стремятся нарушить энергоснабжение ВПК Украины, чтобы снизить выпуск дронов и комплектующих для ракет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, серия ударов по энергообъектам в Киевской области – еще не старт полномасштабной кампании, но предупреждение. Если позиция Киева по урегулированию конфликта останется прежней, интенсивность ударов будет нарастать.

    «В Киеве и области сосредоточено значительное количество предприятий военно-промышленного комплекса: это сборка дронов и крылатых ракет, производство радиолокационных станций и систем РЭБ, а также ремонт военной техники и различной аппаратуры», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что ранее эти объекты прикрывались украинскими системами ПВО. Однако после сокращения западных поставок ракет-перехватчиков значительная часть предприятий фактически осталась без должной защиты. Это существенно расширило возможности ВС России для поражения целей, уточнил собеседник.

    Вместе с тем, добавил аналитик, часть производств размещена под прикрытием густонаселенной агломерации: некоторые развернуты в подвалах жилых домов, а дроны типа FPV зачастую собирают прямо в квартирах – рядом с местами проживания обычных граждан. «Уничтожить такие объекты крайне сложно», – заметил спикер.

    Поэтому, по его словам, российская армия проводит мероприятия по ограничению электроснабжения противника. «Для работы предприятий ВПК Украины нужны электричество, и в преддверии зимы – тепло. Именно поэтому сейчас мы наносим удары по энергетической инфраструктуре: выводим из строя в том числе подстанции и тепловые электростанции. Такие меры сократят выпуск дронов и комплектующих для крылатых ракет. В результате снизится общий объем средств, способных наносить удары по российской территории», – пояснил Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что украинские СМИ называют минувшую ночь началом «кампании против энергосистемы». Впрочем, как считает эксперт, говорить об этом пока преждевременно. «Если бы речь действительно шла о начале полноценной кампании, то удары носили бы куда более масштабный характер – причем не только по Киеву, но и по таким регионам, как Закарпатье, Днепропетровск, Запорожье и Харьков, где еще сохраняется военное производство», – предположил аналитик.

    «В нынешнем виде это скорее предупреждение: если украинское руководство не изменит свою позицию в вопросе урегулирования конфликта, тенденция сохранится и будет развиваться по нарастающей», – заключил Кнутов.

    В ночь на среду ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетической системы на Украине. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново». ЦОД является одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающей обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ, указали в министерстве.

    В Киевской области целями стали электроподстанция Киевская в населенном пункте Наливайковка, обеспечивающая переток электроэнергии и ее распределение для объектов военно-промышленного комплекса; гидроэлектростанция Киевская в населенном пункте Вышгород, обеспечивающая объекты военной промышленности в северной части региона.

    Кроме того, российские военные нанесли удары по тепловой электростанции Трипольская, обеспечивающей электроэнергией объекты военной промышленности в южной части Киевской области, а также по аккумуляторному парку хранения энергии в населенном пункте Гореничи, использовавшемуся для накопления электроэнергии в интересах бесперебойного функционирования военных объектов в столичном регионе.

    В Одесской области атакован производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны. На переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для украинской армии, добавили в ведомстве.

    Напомним, удары по целям в Киеве и области носят практически непрерывный характер. Украинская столица, по оценкам западной прессы, все больше напоминает прифронтовой город: регулярные налеты БПЛА привели к перебоям в работе транспорта, мобильной связи и интернета, пустым полкам в магазинах. Как отмечают эксперты, ошибки Владимира Зеленского привели к тому, что для украинцев Киев потерял репутацию безопасного города, а для союзников перестал быть «витриной устойчивости» Украины.

    Смотрите кадры ударов по Киеву и области в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    29 сентября 2026, 23:51 • Новости дня
    Туск предупредил Польшу о «тяжелых неделях и месяцах» из-за ситуации у границы

    Премьер Польши предрек стране тяжелые месяцы из-за ударов на западе Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страну ждут «тяжелые недели и месяцы» на фоне участившихся ударов по объектам на западе Украины вблизи польской границы, сообщает TVP Info.

    TVP Info пишет, что в Варшаве отмечают, что атаки вблизи польско-украинской границы приобретают регулярный характер. Из-за этого польские службы переведены в режим повышенной готовности, а военная авиация регулярно поднимается в воздух.

    Глава польского правительства подчеркнул, что один из реактивных беспилотников ударил примерно в двух километрах от границы в районе Дорогуска, при этом воздушное пространство Польши нарушено не было. Туск выразил опасение, что эскалация может затронуть и польскую территорию, передает «Газета.Ru».

    Ранее власти республики уже объявляли об усилении мер безопасности на фоне ударов по украинской приграничной инфраструктуре.

    Во вторник в Минобороны Польши отказались сбивать беспилотники над территорией Украины.

    В понедельник украинский контрольно-пропускной пункт «Ягодин» на границе с Польшей подвергся удару БПЛА.

    В четверг Варшава поднимала в небо авиацию из-за действий российских военных.

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    30 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    ВС России поразили электроподстанции в Киевской области
    ВС России поразили электроподстанции в Киевской области
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России поразили коммуникационный центр «Де Ново» в Киеве, энергетические объекты в Киевской области и инфраструктуру порта Измаил, сообщило Минобороны.

    В ходе массированного удара российская армия поразила высокоточным оружием и беспилотниками коммуникационный центр в Киеве, энергетическую инфраструктуру в Киевской области и порт Измаил, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново», который обеспечивал хранение и передачу информации для украинских войск.

    В Киевской области удары пришлись по электроподстанции и гидроэлектростанции «Киевская», а также Трипольской ТЭС и аккумуляторному парку в Гореничах. Эти объекты снабжали электроэнергией военно-промышленный комплекс региона.

    В Одесской области уничтожен производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, который принимал и хранил военные грузы и топливо. Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, перевозивший военное имущество в Одессу.

    Днем ранее российские военные нанесли удар по киевским центрам обработки данных «Би-Мобайл» и «Парковый».

    До этого беспилотники атаковали столичный дата-центр компании Vodafone.

    В Одесской области Вооруженные силы России поразили сухогруз с военными грузами.

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    30 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    На Украине заявили о применении Россией нового боезаряда для ударов по мостам и ЛЭП
    На Украине заявили о применении Россией нового боезаряда для ударов по мостам и ЛЭП
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Россия при ударах по линиям электропередачи впервые использовала реактивный беспилотник с боезарядом кумулятивно-режущего действия, сообщил советник по вопросам развития технологических направлений обороны главы киевского режима Сергей Бескрестнов (Флеш).

    Такой боезаряд предназначен специально для разрушения высоковольтных опор и металлических конструкций мостов, пишет «Страна.ua». Он якобы состоит из основной части весом 40 кг и четырех дополнительных поражающих модулей.

    Бескрестнов предположил, что российская сторона планирует продолжить атаки на ключевые линии электропередачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские войска поразили цеха производства беспилотников украинской армии. В понедельник Вооруженные силы России атаковали узлы связи и порты на территории Украины. В прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил об эффективности ударов по украинской инфраструктуре.

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    30 сентября 2026, 14:10 • Новости дня
    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России

    Макрон заявил об утрате конкурентоспособности Европы без российского газа

    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России
    @ Daniel Augusto/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что отказ от российского газа лишил европейскую промышленность важнейшего преимущества и спровоцировал кризис.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на экономическом форуме в Мадриде, где затронул тему конкурентоспособности европейской промышленности. Французский лидер констатировал, что отказ от российского топлива вызвал серьезный кризис, передает ТАСС.

    «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте», – отметил Эмманюэль Макрон.

    Он подчеркнул, что сейчас Европа переживает очередной виток энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе. По словам Макрона, это вновь продемонстрировало зависимость континента от ископаемого топлива.

    В связи с этим президент Франции призвал к созданию единого энергетического рынка и справедливому распределению финансовой нагрузки в крупных проектах. Он также добавил, что низкоуглеродная энергия местного производства предпочтительнее импортной, независимо от способа ее получения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эммануэль Макрон объявил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

    В начале сентября канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой поспешный отказ от поставок топлива из России.

    До этого французские СМИ предупреждали об угрозе энергетической стабильности Европы на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

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    30 сентября 2026, 06:30 • Новости дня
    Стало известно о новых правилах возврата денег на маркетплейсах

    Юрист Карпов: Маркетплейсы обяжут вернуть деньги после отмены заказа за 10 дней

    Стало известно о новых правилах возврата денег на маркетплейсах
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские маркетплейсы обяжут возвращать деньги за отмененные заказы в течение десяти дней после оформления соответствующего требования покупателем, сообщил доцент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина Кирилл Карпов.

    С 1 октября 2026 года онлайн-площадки обяжут возвращать покупателям средства за товары не позднее 10 дней с момента оформления заявки на возврат. Ранее маркетплейсы устанавливали эти сроки самостоятельно.

    «С учетом тех изменений, которые вступают в силу с 1 октября 2026 года, возврат денег за товар, который вы вернули, должен прийти не позднее десяти дней с момента, когда покупатель оформил соответствующее требование – заявку на возврат товара», – сказал Карпов передает ТАСС.

    Эксперт уточнил, что правила отказа от продукции надлежащего качества не изменились. Покупатель вправе отказаться от покупки в любой момент до ее получения, а после доставки – в течение семи дней. При этом расходы на обратную пересылку качественного товара ложатся на потребителя.

    Ожидается, что в приложениях и на сайтах маркетплейсов появятся новые функции для оформления возвратов, особенно для бракованных вещей.

    Юрист посоветовал аккуратно вскрывать упаковку, сохраняя бирки и штрих-коды, чтобы избежать трудностей при возврате товара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономразвития предложило изменить правила возврата товаров через маркетплейсы. Глава ЦСР сообщил о запрете навязанных скидок на маркетплейсах.

    Эксперт рассказал, как остановить круговорот возвратов на маркетплейсе.

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    29 сентября 2026, 22:40 • Новости дня
    Пропавших в крымской Красной пещере туристов нашли живыми

    Tекст: Катерина Туманова

    Спасатели нашли четырех пропавших в крымской Красной пещере путешественников, их состояние удовлетворительное, их выводят наружу, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

    «Спасатели обнаружили четырех туристов. На данный момент принимаются меры по их выводу наружу. Состояние мужчин и женщины удовлетворительное», – сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Ранее во вторник стало известно, что в районе Красной пещеры пропала группа туристов, после чего началась спасательная операция, в ходе которой в пещере был обнаружен обвал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в состав пропавшей в пещере в Крыму группы входили  трое мужчин и женщина. Следственный комитет начал проверку по факту данного инцидента.

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    30 сентября 2026, 02:53 • Новости дня
    Разыскивавший Чикатило следователь назвал новую версию пропажи Усольцевых

    Экс-следователь Яндиев счел криминал причиной пропажи Усольцевых

    Tекст: Катерина Туманова

    Пропавшая в 2025 году в красноярской тайге семья Усольцевых могла стать жертвой преступления, укрывшись от непогоды в одном из ближайших населенных пунктов, предположил бывший следователь по особо важным делам, участвовавший в поимке серийных убийц, включая Чикатило, Амурхан Яндиев.

    «Усольцевы попали под дождь и, вероятнее всего, стали возвращаться. Возможно, зашли к кому-то и могли оттуда больше не выйти, оказались жертвами преступления… Я думаю, правоохранительным органам надо пройти по населенным пунктам, которые лежат на их маршруте», – заявил Яндиев РИА «Новости».

    Эксперт исключил версию отъезда за границу или нападения медведей, так как следов зверей обнаружено не было.

    «Вероятнее всего, они стали жертвами преступления», – считает бывший следователь.

    Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой породы корги пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в поход к горе Буратинка в районе поселка Кутурчин и не вернулись. Поисковикам удалось найти только автомобиль семьи, внутри которого находились паспорта и около 300 тыс. рублей.

    Правоохранительные органы считают наиболее вероятной причиной произошедшего несчастный случай, однако криминальная версия также не исключается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет рассматривает криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых. Сын Ирины Усольцевой опроверг слухи о наличии у отчима тайной жены, но предположил побег пропавшей семьи в Калифорнию.

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    30 сентября 2026, 08:28 • Новости дня
    В Киеве начались перебои с водоснабжением и подачей электричества
    В Киеве начались перебои с водоснабжением и подачей электричества
    @ Thomas Trutschel/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В украинской столице утром в среду зафиксированы масштабные отключения электроэнергии и водоснабжения, сообщают украинские СМИ.

    Массовые перебои с подачей электричества и воды зафиксированы на территории Киева после недавних ударов, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Небо над городом заволокло густым дымом от возникших пожаров.

    Новая серия взрывов также прогремела в городе Ровно на западе страны.

    В Киеве и ряде других областей объявлена масштабная воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщал о перебоях с водоснабжением после ударов по складам.

    В августе часть столичного района Оболонь была обесточена на фоне налетов беспилотников.

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    30 сентября 2026, 06:10 • Новости дня
    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области

    Марочко сообщил о боях за Омельник под Ореховом

    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения продвинулись на запорожском направлении, завязав бои за населенный пункт Омельник и усиливая давление на Юрковку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Он сообщил, что на запорожском направлении и непосредственно на ореховском участке у украинских боевиков оперативно-тактическая обстановка ухудшается с каждым днем.

    «Сейчас наши военнослужащие уже начали бои за Омельник, который находится северо-восточнее от Орехова, и также мы уже плотно давим на Юрковку», – сказал Марочко ТАСС.

    Военный эксперт также сообщил, что в руководстве ВСУ знают о прорыве ореховского участка Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные прорвали оборону ВСУ на ореховском участке фронта. ВС России разделили пополам позиции гарнизона ВСУ в городе. ВСУ тайно покинули часть позиций в Запорожской области.

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    30 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Супермаркет в Киевской области уничтожен после удара

    Под Киевом после удара полностью уничтожен супермаркет «Фора»

    Tекст: Вера Басилая

    В Обуховском районе Киевской области полностью уничтожен супермаркет «Фора» после утреннего удара, сообщили военкоры.

    Супермаркет в Иванковичах Обуховского района под Киевом загорелся в результате обстрела, сообщали местные власти. Опубликованы кадры снаружи и изнутри сгоревшего здания, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ВС России нанесли массированный удар по Киеву. ВС России поразили электроподстанции в Киевской области. Во вторник ВС России нанесли групповой удар по центрам обработки данных в украинской столице.

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    30 сентября 2026, 01:48 • Новости дня
    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную прибыть от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия увеличила поставки нефти, что в сочетании с ростом цен на энергоноситель пополняет резервы Москвы, так как приток прибыли от нефти за последние четыре недели лишь немного не дотянул до рекорда, установленного в начале мая.

    «Согласно данным о движении танкеров, собранным Bloomberg, за четыре недели с 31 августа по 27 сентября объем поставок нефти из-за рубежа вырос до 3,71 млн баррелей в сутки. Это был самый высокий показатель с начала августа», – передает агентство Bloomberg.

    В то же время четырехнедельные средние цены на ключевые сорта российской нефти Urals и ESPO достигли самого высокого уровня за более чем три месяца на фоне продолжающихся перебоев с поставками нефти в Саудовскую Аравию. Это происходит из-за ремонтных работ на ключевом нефтепроводе, подвергшемся нападению в начале месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти. В июне Новак называл самую комфортную цену на нефть в мире.

    Эксперты считают, что экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть.

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