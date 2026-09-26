Глава ЦСР сообщил о запрете навязанных скидок на маркетплейсах

Смелов заявил о праве продавцов маркетплейсов отказываться от автоматических скидок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно новым правилам, предприниматели смогут самостоятельно устанавливать минимальную стоимость продукции, передает РИА «Новости». «Автоматические скидки за счет продавца – один из наиболее острых вопросов, и он отдельно урегулирован. С первого октября такая скидка возможна только с его согласия и при уведомлении не менее чем за пять рабочих дней», – заявил глава Центра стратегических разработок Павел Смелов.

Руководитель организации отметил, что отказ от участия в акциях не должен становиться поводом для штрафов или понижения рейтинга товара. Закон переводит взаимодействие площадок и бизнеса в формат партнерства, где четко прописаны взаимные обязательства.

Теперь маркетплейсы обязаны предупреждать об ухудшении условий работы за 45 дней. При блокировке карточек товаров площадка должна направить мотивированное объяснение, а после устранения нарушений ограничения необходимо снять в течение 48 часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему принудительных скидок для малого бизнеса на онлайн-платформах.

Глава Минпромторга Антон Алиханов выступил за обязательное получение согласия владельца товара на проведение акций.

В августе глава государства подписал закон об административной ответственности маркетплейсов за навязывание снижения цен.