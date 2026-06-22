Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.0 комментариев
Зеленский назвал условие для производства ракет Patriot на Украине
Зеленский заявил о необходимом согласии Трампа для сборки Patriot на Украине
Киев обладает необходимыми техническими мощностями для производства ракет к системам ПВО Patriot, но для этого нужно официальное разрешение от американской администрации, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Украинские предприятия полностью готовы к выпуску боеприпасов для американских систем противовоздушной обороны, передает «Газета.Ru». Для запуска конвейера требуется лишь соответствующая лицензия от Соединенных Штатов.
«Мы дошли до того, что сейчас нужен только «Ок» лично от Трампа. Все остальные согласны», – заявил Зеленский в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что Белый дом понимает сложившуюся ситуацию и готов пойти навстречу.
Зеленский напомнил об опыте Германии, которая ранее уже получила аналогичную лицензию Вашингтона и успешно производит зенитные снаряды.
Президент США пообещал рассмотреть просьбу Киева о самостоятельном выпуске зенитных боеприпасов.
В феврале Владимир Зеленский рассказал об отказе американской стороны от выдачи обещанных лицензий на производство.
При этом ВСУ столкнулись с острой нехваткой ракет-перехватчиков для данных комплексов.